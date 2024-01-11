Зачем японки бреют лицо и спину

Но одним только лицом японки, конечно же, не ограничиваются, и вместе с удалением ненавистных усиков, уничтожают растительность практически по всему телу – с шеи, спины, ушей, зоны декольте, ног и рук. Японские девушки вообще считают, что ходить с небритыми руками – признак дурновкусия и отсутствия интереса к собственной внешности.

Поэтому они искренне удивляются, когда видят иностранных туристок с волосатыми руками. А вот растительность в, так называемой, «зоне бикини» японки наоборот удаляют крайне редко, поскольку считают, что депиляция этой области свойственна лишь девушкам с низкой социальной ответственностью. Вот такая чудная японская логика!