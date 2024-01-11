Зачем японки бреют лицо и спину

Современные жительницы Японии помешаны на собственной внешности ничуть не меньше своих предков.
О красоте, изяществе и утонченности азиатских женщин, и, в частности, японок, все мы знаем не понаслышке.
Еще с древних времен в Японии существовал настоящий культ женской красоты, и каждая представительница прекрасной половины человечества должна была обладать точеной фигурой, аккуратно очерченными скулами, большими глазами, пухлыми губами, изящными пальцами, крошечными ножками и, конечно же, идеальной кожей без малейшего намека на несовершенства.
Неудивительно, что на уход за собой и поддержание внешности на должном уровне японские прелестницы тратили огромное количество времени и денег и зачастую решались на использование смертельно-опасных, как бы сейчас сказали, бьюти-средств. В конце концов, на войне за звание «самой красивой» все средства хороши!
К слову, современные японки помешаны на собственной внешности ничуть не меньше своих древних соотечественниц. Для них также важно иметь идеальную фигуру (ни грамма лишнего жира!), миловидные, аккуратные черты лица, белоснежные, а значит здоровые зубы и, конечно же, идеальную, практически фарфоровую кожу.
Причем под «идеальной» подразумевается не только отсутствие на ней прыщиков, родинок или, не дай Бог, бородавок, но и волосков. Любая, даже минимальная растительность на женском теле сравнима с катастрофой, именно поэтому подавляющее большинство японок, начиная с 10-летнего возраста, активно борются с проявлениями мохнатости любыми доступными способами – чаще всего, при помощи бритвы.
Наверняка, практически каждая дама, вне зависимости от возраста и национальности, при внимательном рассмотрении собственного отражения в зеркале, отметит наличие у нее небольшого количество волосков на лице. Чаще всего, это легкий пушок над губой, который многие мужчины, кстати, считают очень сексуальной особенностью, небольшое количество лишних волосков под бровями и на висках.
В целом, их, конечно же, можно удалить, чтобы, так сказать, по ночам спокойнее спалось, однако большинство женщин не зацикливаются на подобных мелочах, и уж тем более всерьез не рассматривают идею о том, что волосы на лице можно сбрить. Всем девушкам хорошо известно: если пройтись бритвой даже по очень нежному пушку, очень скоро он превратится в проблему - жесткую, колючую, по-настоящему мужскую проблему.
А вот японок это не останавливает. Напротив, жительницы страны восходящего солнца бреют лицо целиком, включая веки и нос. Причем делают они это с завидной регулярностью – каждые три недели. По мнению японских прелестниц, на хорошо выбритое лицо лучше ложиться косметика, кожа реже страдает от всевозможных воспалений и высыпаний (волоски на лице собирают пыль и грязь, которая потом становится причиной акне), да и визуально гладко выбритое женское личико, без малейшего намека, скажем, на пушок над губой, выглядит намного изящнее и эстетичнее.
Но одним только лицом японки, конечно же, не ограничиваются, и вместе с удалением ненавистных усиков, уничтожают растительность практически по всему телу – с шеи, спины, ушей, зоны декольте, ног и рук. Японские девушки вообще считают, что ходить с небритыми руками – признак дурновкусия и отсутствия интереса к собственной внешности.
Поэтому они искренне удивляются, когда видят иностранных туристок с волосатыми руками. А вот растительность в, так называемой, «зоне бикини» японки наоборот удаляют крайне редко, поскольку считают, что депиляция этой области свойственна лишь девушкам с низкой социальной ответственностью. Вот такая чудная японская логика!
И, конечно же, стремление японских девушек лишить себя большей части волосяного покрова на теле активно поддерживают салоны красоты, в которых процедура под названием «kao sori» (по факту, бритье лица) на сегодняшний день является одной из самых популярных и востребованных.
По крайней мере, так утверждают реклaмные баннеры, развешанные в японских городах практически на каждом шагу. Салоны активно пропагандируют пользу бритья, рассказывая своим клиенткам, что после него кожа становится не только гладкой, но и свежей и сияющей. Более того, улучшается ее общее состояние и продлевается молодость.
К слову, несмотря на то что данные тезисы являются в большинстве своем реклaмными «заманухами», они имеют под собой определенный смысл. Вы, возможно, удивитесь, но лезвие бритвы удаляет не только волоски, но и верхний ороговевший слой кожи, осуществляя некое подобие пилинга. Безусловно, такой способ удаления омертвевших клеток кожи с большой натяжкой можно назвать «щадящим», однако его эффективность очевидна.
Но это все, как говорится, вторично. Самое главное, что бритье делает кожу по всему телу гладкой и красивой, а ведь это и есть конечная цель данной процедуры. Так что в следующий раз, когда будете любоваться идеальной кожей японок, вспомните, что за каждым фарфорово-кукольным личиком (и не только личиком) стоит старая добрая бритва!
Источник:
- Financial Times опубликовала список самых влиятельных женщин 2023 года
- Красота без границ: девушки разных народов в объективе российского фотографа
- 10 малоизвестных фактов о конкурсах красоты
- 16 девушек смешанных кровей, чья необычная внешность говорит, что у красоты нет национальности
- Белоруска победила в конкурсе «Миссис Германия»