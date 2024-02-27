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25 человек, чей день действительно не задался

25 человек, чей день действительно не задался

Автор:
27 февраля 2024 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   неудачи   плохой день   фейлы   фото из соцсетей   
1983
26

Даже если вам кажется, что ваш день безнадежно испорчен, и свет в конце тоннеля мерцает совсем тускло, не отчаивайтесь – по крайней мере, у вас все не так плохо, как у ребят из этой подборки.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   неудачи   плохой день   фейлы   фото из соцсетей   
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5  комментариев
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104
Dima Час назад
в основном [мат] и [мат] кроме крокодила, футбола и смерча)))
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12k
Властелин 38 минут назад
Ей бы стоило повернуться ехидно улыбнуться и тогда разлетелась бы она по всему интернету и не забыли бы мы её ещё очень долго.
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25k
Евгений Час назад
19. закрутить по шляпку и ездить дальше.
У меня уже года 4 саморез торчит и не спускает ничего.
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