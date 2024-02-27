1983
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Даже если вам кажется, что ваш день безнадежно испорчен, и свет в конце тоннеля мерцает совсем тускло, не отчаивайтесь – по крайней мере, у вас все не так плохо, как у ребят из этой подборки.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор неудачи плохой день фейлы фото из соцсетей
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У меня уже года 4 саморез торчит и не спускает ничего.
Я как-то на велосипеде ехал, что-то забренчало, остановился. Колёса накачаны как камень. Покатал велосипед туда-сюда - что-то задевает. Посмотрел, из заднего колеса кусок стальной проволоки торчит диаметром миллиметра полтора.
Выдернул - колесо естественно вмиг спустило.