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30 человек, чей рабочий день серьезно не задался

30 человек, чей рабочий день серьезно не задался

Автор:
28 декабря 2022 22:56
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   невезение   неудачи   плохой день   работа   фейлы   
1147
31

Неудачи на работе случаются со всеми, и это, безусловно, подавляет и даже деморализует. И прекрасный способ избавиться от этой тоски — высказаться онлайн. Ну или хотя бы взглянуть на чужие неудачи, чтобы напомнить себе, что Вселенная вовсе не настроена лично против вас.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   невезение   неудачи   плохой день   работа   фейлы   
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582
Rom 51 минуту назад
Уйня полнейшая
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17k
Александр 51 минуту назад
Фигня всё это, бывало у меня в разы хуже на работе.
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