30 человек, чей рабочий день серьезно не задался

Неудачи на работе случаются со всеми, и это, безусловно, подавляет и даже деморализует. И прекрасный способ избавиться от этой тоски — высказаться онлайн. Ну или хотя бы взглянуть на чужие неудачи, чтобы напомнить себе, что Вселенная вовсе не настроена лично против вас.