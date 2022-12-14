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30 раз, когда день просто не задался

30 раз, когда день просто не задался

Автор:
14 декабря 2022 23:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   невезение   неудачи   плохой день   фейлы   фотографии из соцсетей   
2080
31

Порой госпожа Удача просто поворачивается к тебе спиной, и лучшее, что можно сделать в этой ситуации — не унывать, а посмеяться над своим невезением вместе со всем интернетом.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   невезение   неудачи   плохой день   фейлы   фотографии из соцсетей   
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5  комментариев
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12k
Cornho 2 часа назад
Какого бедолагу? Куда вообще смотреть?

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9k
Привыкли руки к топорам. Час назад
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Porky Pig

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