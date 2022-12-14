30 раз, когда день просто не задался

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Порой госпожа Удача просто поворачивается к тебе спиной, и лучшее, что можно сделать в этой ситуации — не унывать, а посмеяться над своим невезением вместе со всем интернетом.
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3. "Машина, которую я взял на тест-драйв и которая мне очень понравилась, просто взяла и загорелась..."
6. "В дом перед нами въехали новые соседи. У них все время включен этот свет. Вот как выглядят окна в нашей спальне в 2 часа ночи, вид из кровати"
7. "Я не могу выйти по делам, которые запланировал на вечер, потому что ремонтник поменял мне замки, но сделал это через одно место"
9. "Мы впервые можем позволить себе повесить огоньки, а на второй неделе кто-то их срезал. Зачем??!??"
13. "Потратил все сбережения, чтобы починить экран ноута перед экзаменами. Неделю спустя он перестал работать посреди сессии — просто не знаю, что делать"
18. "У меня были большие планы на ужин. Этого бедолагу, видимо, привлек жир от бекона и лук..."
20. "Мне за 30, и, к сожалению, я до сих пор время от времени страдаю лунатизмом. Прошлой ночью я свалился с лестницы во сне…"
21. "После этого мою кошку можно назвать художником в жанре абстрактного экспрессионизма?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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