Почему тараканы возвращаются, даже если дома стерильная чистота?

Есть несколько причин, и начнём мы с самой грустной. В вашей квартире менее чисто, чем вам кажется. Не поймите меня превратно, я не считаю вас грязнулей, просто тараканы ОЧЕНЬ нетребовательны к пище. Одной хлебной крошки крупному таракану хватит, чтобы наесться на несколько дней. А уж если насекомые получили доступ к запасам печенья, то пиши пропало. Вот и получается, что небольшая популяция тараканов может обитать даже в чистой квартире с хорошим ремонтом.