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Почему тараканы возвращаются, даже если дома стерильная чистота?

Почему тараканы возвращаются, даже если дома стерильная чистота?

Автор:
21 февраля 2024 09:59
Сообщество : Животные
Метки: Дезинсекция   интересно   насекомые   таракан   факты   фото   
1189
5

Если хорошо прибирать квартиру, то и тараканов не будет, верно? А вот фигушки! Тараканы могут забегать в ваши владения, даже если там стерильная чистота. Просто делать они это будут налётами. Недельку вы собираете насекомых по стенам и разбрасываете ловушки с отравой. А через пару месяцев они снова у вас в гостях. Ну почему эта бесючая мерзость всегда возвращается?

Есть несколько причин, и начнём мы с самой грустной. В вашей квартире менее чисто, чем вам кажется. Не поймите меня превратно, я не считаю вас грязнулей, просто тараканы ОЧЕНЬ нетребовательны к пище. Одной хлебной крошки крупному таракану хватит, чтобы наесться на несколько дней. А уж если насекомые получили доступ к запасам печенья, то пиши пропало. Вот и получается, что небольшая популяция тараканов может обитать даже в чистой квартире с хорошим ремонтом.

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И любую вашу оплошность шестиногие соседи развернут в свою пользу. Что ни говори, а плодовитость у них безумная. За раз самка рыжего таракана откладывает до 40 яиц, абсолютное большинство которых успешно вылупится через 2-3 недельки. Тараканья матрона таскает детишек с собой в оотеке — специальном мешочке, прикреплённом к кончику брюшка насекомого. И это очень удобно. На яйца не наткнётся домовой паук, их не съедят чешуйницы или другой голодающий таракан. К тому же оотека прекрасно защищает потомство от отравляющих веществ. В итоге инсектициды, с гарантией убивающие самку, совсем необязательно прикончат её детёнышей.

А ещё самки с оотеками просто обожают путешествия. Эволюционный механизм расселения у них такой. «Беременная» дамочка уходит куда подальше, «рожает» там малышню и всё, новая популяция вредителей основана. В своих странствиях насекомые уходят на сотни метров. Если в многоэтажном доме есть хотя бы одна заражённая квартира — вся территория в зоне риска.

Но есть и третья причина внезапного появления Стасиков в ваших владениях: они пережидают газовую атаку! Насекомые не дураки, при обработке их места обитания отравляющими веществами они собирают манатки и быстренько сваливают из зоны поражения. Даже несмотря на эффективность современных ядов, кто-нибудь да успеет убежать к соседям.

Последний случай наиболее приятен лично для вас. Когда яд рассеется, насекомые почти наверняка вернутся к себе на родину, и у вас снова станет тихо. Но в то же время всегда есть шанс, что они решат задержаться ещё немножко. Не успеете оглянуться, как рыжики станут вашими постоянными гостями!

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Метки: Дезинсекция   интересно   насекомые   таракан   факты   фото   
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14  комментариев
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25k
SolomonA 36 минут назад
У нас в студенческую бытность в общежитии тараканов могли выгнать только мыши. Не знаю почему, но когда завелись мыши - исчезли тараканы.
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8k
Владимир Минуту назад
У кого такие залетные бывают слушайте лайфхак. Средство для собак "барс". Стоит спрей где-то 600р. Брызгаете самые популярные места и через пару недель никого нет. Для закрепления результата можно повторить через 2-3 недели
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3k
Froll 9 минут назад
Тараканов была тьма.За стенкой был мусоропровод.Заходишь в туалет ,дверь закрыл и они посыпались на голову.Травить бесполезно.И вот в начале 2000-х внезапно исчезли сами.
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17k
Kucher 18 минут назад
В своё время в общаге я их траванул гидравлическим маслом АМГ-10. Товарищи мои, кто в отпуск, кто в командировку разлетелись. Я пролил гидрашкой все углы в комнате и к друзьям на три дня свалил жить. Через три дня вернулся, проветрил, всё тщательно промыл. Пока в общаге жил, тараканов у нас больше не было.
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17k
ss Полчаса назад
"Ну почему эта бесючая мерзость всегда возвращается?"
---
Потому что где-то по соседству живёт существо, у которого дома, как в свинарнике.
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129
Denniss77 39 минут назад
В начале 90х тараканов было уйма,боролись всем чем могли,пока они вдруг внезапно не пропали,и вот снова как пару тройку лет,эта гадость по всем домам -все в голос-что вы у нас нет,но они есть и их полно....косвенно подтверждает то-что пропала отрава с вайлдбериз и озона,и в сетевых магазинах отраву разберают пачками
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873
no. 40 минут назад
потому что контора, чье объявление "уничтожим тараканов за деньги" висит на подъезде, принесет вам новых.
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28k
Sheir 42 минуты назад
Экспансия у тараканов в их природе. Если хоть у кого-то из соседей живут тараканы, рано или поздно лазутчик проберется и к вам. Самое простое решение, чтобы избежать появления колонии-это держать у возможного места проникновения- свежую ловушку с отравой. Работает-100%
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691
Нежмисто Живисто 59 минут назад
"Где есть тараканы - там нет клопов!" -не знаю, насколько верно это утверждение.
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443
Гепатит С Нежмисто Живисто 41 минуту назад
Неверно. У меня как-то давно были и те, и те. Слава Богу, я переехал. Из наблюдений - тараканы жрут клоповьи трупы, на живых им пох.
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