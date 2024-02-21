Почему тараканы возвращаются, даже если дома стерильная чистота?

Если хорошо прибирать квартиру, то и тараканов не будет, верно? А вот фигушки! Тараканы могут забегать в ваши владения, даже если там стерильная чистота. Просто делать они это будут налётами. Недельку вы собираете насекомых по стенам и разбрасываете ловушки с отравой. А через пару месяцев они снова у вас в гостях. Ну почему эта бесючая мерзость всегда возвращается?
Есть несколько причин, и начнём мы с самой грустной. В вашей квартире менее чисто, чем вам кажется. Не поймите меня превратно, я не считаю вас грязнулей, просто тараканы ОЧЕНЬ нетребовательны к пище. Одной хлебной крошки крупному таракану хватит, чтобы наесться на несколько дней. А уж если насекомые получили доступ к запасам печенья, то пиши пропало. Вот и получается, что небольшая популяция тараканов может обитать даже в чистой квартире с хорошим ремонтом.
И любую вашу оплошность шестиногие соседи развернут в свою пользу. Что ни говори, а плодовитость у них безумная. За раз самка рыжего таракана откладывает до 40 яиц, абсолютное большинство которых успешно вылупится через 2-3 недельки. Тараканья матрона таскает детишек с собой в оотеке — специальном мешочке, прикреплённом к кончику брюшка насекомого. И это очень удобно. На яйца не наткнётся домовой паук, их не съедят чешуйницы или другой голодающий таракан. К тому же оотека прекрасно защищает потомство от отравляющих веществ. В итоге инсектициды, с гарантией убивающие самку, совсем необязательно прикончат её детёнышей.
А ещё самки с оотеками просто обожают путешествия. Эволюционный механизм расселения у них такой. «Беременная» дамочка уходит куда подальше, «рожает» там малышню и всё, новая популяция вредителей основана. В своих странствиях насекомые уходят на сотни метров. Если в многоэтажном доме есть хотя бы одна заражённая квартира — вся территория в зоне риска.
Но есть и третья причина внезапного появления Стасиков в ваших владениях: они пережидают газовую атаку! Насекомые не дураки, при обработке их места обитания отравляющими веществами они собирают манатки и быстренько сваливают из зоны поражения. Даже несмотря на эффективность современных ядов, кто-нибудь да успеет убежать к соседям.
Последний случай наиболее приятен лично для вас. Когда яд рассеется, насекомые почти наверняка вернутся к себе на родину, и у вас снова станет тихо. Но в то же время всегда есть шанс, что они решат задержаться ещё немножко. Не успеете оглянуться, как рыжики станут вашими постоянными гостями!
Источник:
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Потому что где-то по соседству живёт существо, у которого дома, как в свинарнике.
А оно вона как! Опять тараканы!