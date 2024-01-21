Пчёлы спят в цветочках, когда устают. Это правда или миф?

Вы думали, пчелы, мирно спящие в цветочках, бывают только в мультфильмах? Оказывается, нет. И вряд ли стоит этому удивляться. Положа руку на сердце, кому из нас порой не хотелось покемарить на лекции или на работе? Другое дело, что даже физически не всегда есть такая возможность. А вот некоторые виды пчел её находят!
Пчелы спят, как положено любым труженикам. Причем старые спят дольше: на сон уходит от получаса до полутора часов. Молодежь — она и у пчел молодежь, она бодрее и спит меньше, но в заслуженном ночном отдыхе всё равно нуждается. Спят насекомые в ульях. Причем делают это по очереди.
Но бывает, что заработавшаяся пчела оказывается вечером слишком далеко от родного улья. Оно и не удивительно: за день трудяжки пролетают до нескольких километров! И что тогда делать? Искать дорогу домой в потемках? Не лучшее решение для тех, кто использует угол падения солнечных лучей, как один из главных ориентиров.
И пчела поступает так, как и положено в командировке: ночует в гостинице. Устраивается спать в ближайшем подходящем цветке. К тому же многие цветы на ночь закрываются, и температура в таком укрытии будет выше, чем снаружи. И уютно, и тепло, и безопасно.
Порой цветок служит для пчелы укрытием и днем, если внезапно начинается дождь, а до улья еще лететь и лететь. А бывает, что утомленные пчелы просто устраивают себе коротенькую, не более чем на полминуты, сиесту. Веками природа этих трудяг не снабдила, но и с открытыми глазами спящая пчела все равно выглядит мультяшно и мимимишно. И даже уважение вызывает: наработалась, умаялась!
Источник:
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Как я их понимаю)
Нам в армии цветком для сна могло служить что угодно))
А кто видел пчелу с закрытыми глазами?