Пчёлы спят в цветочках, когда устают. Это правда или миф?

Вы думали, пчелы, мирно спящие в цветочках, бывают только в мультфильмах? Оказывается, нет. И вряд ли стоит этому удивляться. Положа руку на сердце, кому из нас порой не хотелось покемарить на лекции или на работе? Другое дело, что даже физически не всегда есть такая возможность. А вот некоторые виды пчел её находят!