Одна ест только одежду, другая — только крупу: как отличить пищевую моль от платяной

Обычно люди умиляются при виде чешуекрылых: ну, бабочка же крылышками бяк-бяк-бяк-бяк! Однако среди этих милых насекомых есть исключение, при виде которого человек мигом превращается в свирепого маньяка-убийцу. Это моль, появление которой в доме неминуемо означает какую-то неприятность.
Как правило, заметив мелкую бабочку, порхающую по комнате, все первым делом кидаются в платяной шкаф и проверяют шарфы, кофточки и меховые воротники. Но если вы обнаружили, что все целехонько, то расслабляться ещё рано. Моль — не муха, случайно в окно не залетает. Она живет рядом с человеком, не без оснований видя в нем, а точнее, в его хозяйстве, источник вкусной и здоровой пищи. И если она бодро летает по дому, то, вероятно, будучи личинкой, она у вас уже неплохо чем-то подкрепилась. А раз любимые тряпочки целы, то надо проверять буфет.
Пищевая моль любит разнообразить свое меню. В опасности не только крупы, но и макароны, сахар, орехи, конфеты... Моль даже от кофе или какао не откажется. Причем если вы как следует завернули продукты в пакет, то это вовсе не значит, что ваш будущий обед в безопасности: полиэтилен моль прогрызает запросто, если почувствует, что есть ради чего постараться.
Личинки у моли, что платяной, что у пищевой, очень мелкие, их не так-то легко разглядеть. Тем более, что пищевая моль обычно вылезает из зерна только после того, как выест его изнутри. А вот заметить на продуктах тоненькую паутинку вполне реально, и это верный признак того, что у вас завелся нахлебник.
Как же определить, которая из напастей порхает по комнате? Если удастся разглядеть цвет стремительно мелькающих крылышек, то светлая моль, скорее всего, выросла из вашей одежды, а та, у которой крылышки потемнее, словно с бурой оборкой, честно разделила с вами еду. Ещё их можно отличить по повадкам: платяная и шерстяная моль застенчиво прячется по углам, а пищевая спокойно усаживается и на стенах, и на потолке. Света не любят и та, и другая.
Если удалось разобраться, кто именно у вас завелся, пора браться за оружие. Против взрослой моли, как правило, в ход идут аплодисменты: ее можно просто прихлопнуть. Ни вещи, ни продукты это уже не спасет: взрослая моль не ест, а значит, будучи личинкой, она все что могла уже съела. Но вы хотя бы не дадите ей обзавестись потомством. А ведь каждая пищевая моль способна отложить до 160 яиц. Платяная — чуть меньше, до 100 яиц за пару недель.
От личинок спасает систематическая ревизия. Проветривать вещи, перебирать крупы, что-то держать под прямыми солнечными лучами, что-то выносить на мороз. Если время года неподходящее, то можно на пару дней запрятать пакет с одеждой в морозилку. Помогает и пароочиститель. Травы вроде лаванды могут отпугнуть взрослую моль: откладывать яйца там, где хранится что-то душистое, она вряд ли захочет. К одежде можно даже подложить мыло, а к продуктам — чеснок. Главное — не перепутать.
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Откуда ни возьмись начали по всем комнатам летать. Убийства их числа не меняли. Пришлось поймать, рассмотреть - по картинкам из сети опознала пищевую. Первоначально поиски заражённой пищи ни к чему не привели - в крупе, муке искала. И только недели через 2 вспомнила про орехи. Я их осенью в Пятёрке купила и оставила в мини-кладовке в прихожей. Достаю кулёк, а он весь прогрызан, в гроздьях яиц, внутри коконы - малюсенькие в неск. миллиметров. Пришлось доставать и остальное из кладовки. Оказалось, коконы прикреплены и на др. продуктах - банки солений, кошачий корм. Оставила только банки, помыв. Остальные продукты в мягких упаковках пришлось выбросить. Очень жалко, но таков совет специалистов, т.к. любую мягкую упаковку эти твари прогрызают.
По всем комнатам в закутки разложила антимольные штуки. Неск. дней ещё поубивала бабочек, вроде пропали. А через 2 недели снова начали летать. Сами можете прочитать про их плодовитость. Делать нечего - потратила два дня на то, чтоб убраться во всех шкафах, шифоньерах. Это ад! Пришлось отовсюду доставать всю одежду, внимательно просматривать на предмет коконов, мыть с чист. веществами шкафы... Обнаружились коконы и в шкафах с одеждой - бабочки ведь по всем комнатам летали.
В общем, статьи в сети о сложностях борьбы с молью не врут.
На сайт владельцев Пятёрки, и в отзовиках в сети оставила жалобы. Реакции ноль. Ну, оно и понятно - до 30-го (!) года продлили запрет на выездные проверки торговых точек. Если не ошибаюсь, его ввели в ковидный период. Вот торгаши и не боятся ничего - РПН по жалобам на магазины лишь пальчиком грозит - выносит "предупреждения".
Так что, ещё 6 лет терпим антисанитарию в магазинах и осматриваем внимательно покупаемые товары.
И как последний штрих раскладывание везде апельсиновых корок.
Донимала она меня долго, несколько раз всё перебирал, но корки при последнем спасли.
Муравей тащит бревно. Мимо пролетает стрекоза в бикини.
Муравей: Стрекоза, куда летишь?
Стрекоза: На пляж, позагораю.
Муравей: Ну, ну басню то помним.
Осень.
Муравей в сапогах, фуфайке, тащит бревно, мимо опять стрекоза.
Муравей: Стрекоза, куда летишь?
Стрекоза: Да прохладно стало, полечу на Канары, позагораю.
Муравей: Ну, ну.
Зима.
Муравей в валенках, тулупе, шапке ушанке тащит бревно. Мимо стрекоза в норковом манто.
Муравей: Стрекоза! Куда ты?
Стрекоза: В клуб, там сегодня вечер литераторов!
Муравей: Крылова увидишь?
Стрекоза: Ну, может и увижу!
Муравей: -Так передай, что он мудак!(с)
в сортах... моли разбираться не буду, просто прибью.
Так ответ же в заголовке.