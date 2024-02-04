Одна ест только одежду, другая — только крупу: как отличить пищевую моль от платяной

Как правило, заметив мелкую бабочку, порхающую по комнате, все первым делом кидаются в платяной шкаф и проверяют шарфы, кофточки и меховые воротники. Но если вы обнаружили, что все целехонько, то расслабляться ещё рано. Моль — не муха, случайно в окно не залетает. Она живет рядом с человеком, не без оснований видя в нем, а точнее, в его хозяйстве, источник вкусной и здоровой пищи. И если она бодро летает по дому, то, вероятно, будучи личинкой, она у вас уже неплохо чем-то подкрепилась. А раз любимые тряпочки целы, то надо проверять буфет.