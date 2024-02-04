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Одна ест только одежду, другая — только крупу: как отличить пищевую моль от платяной

Одна ест только одежду, другая — только крупу: как отличить пищевую моль от платяной

Автор:
04 февраля 2024 14:20
Сообщество : Животные
Метки: интересно   моль   насекомые   природа   факты   фото   
5090
6

Обычно люди умиляются при виде чешуекрылых: ну, бабочка же крылышками бяк-бяк-бяк-бяк! Однако среди этих милых насекомых есть исключение, при виде которого человек мигом превращается в свирепого маньяка-убийцу. Это моль, появление которой в доме неминуемо означает какую-то неприятность.

Как правило, заметив мелкую бабочку, порхающую по комнате, все первым делом кидаются в платяной шкаф и проверяют шарфы, кофточки и меховые воротники. Но если вы обнаружили, что все целехонько, то расслабляться ещё рано. Моль — не муха, случайно в окно не залетает. Она живет рядом с человеком, не без оснований видя в нем, а точнее, в его хозяйстве, источник вкусной и здоровой пищи. И если она бодро летает по дому, то, вероятно, будучи личинкой, она у вас уже неплохо чем-то подкрепилась. А раз любимые тряпочки целы, то надо проверять буфет.

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Пищевая моль любит разнообразить свое меню. В опасности не только крупы, но и макароны, сахар, орехи, конфеты... Моль даже от кофе или какао не откажется. Причем если вы как следует завернули продукты в пакет, то это вовсе не значит, что ваш будущий обед в безопасности: полиэтилен моль прогрызает запросто, если почувствует, что есть ради чего постараться.

Личинки у моли, что платяной, что у пищевой, очень мелкие, их не так-то легко разглядеть. Тем более, что пищевая моль обычно вылезает из зерна только после того, как выест его изнутри. А вот заметить на продуктах тоненькую паутинку вполне реально, и это верный признак того, что у вас завелся нахлебник.

Как же определить, которая из напастей порхает по комнате? Если удастся разглядеть цвет стремительно мелькающих крылышек, то светлая моль, скорее всего, выросла из вашей одежды, а та, у которой крылышки потемнее, словно с бурой оборкой, честно разделила с вами еду. Ещё их можно отличить по повадкам: платяная и шерстяная моль застенчиво прячется по углам, а пищевая спокойно усаживается и на стенах, и на потолке. Света не любят и та, и другая.

Если удалось разобраться, кто именно у вас завелся, пора браться за оружие. Против взрослой моли, как правило, в ход идут аплодисменты: ее можно просто прихлопнуть. Ни вещи, ни продукты это уже не спасет: взрослая моль не ест, а значит, будучи личинкой, она все что могла уже съела. Но вы хотя бы не дадите ей обзавестись потомством. А ведь каждая пищевая моль способна отложить до 160 яиц. Платяная — чуть меньше, до 100 яиц за пару недель.

От личинок спасает систематическая ревизия. Проветривать вещи, перебирать крупы, что-то держать под прямыми солнечными лучами, что-то выносить на мороз. Если время года неподходящее, то можно на пару дней запрятать пакет с одеждой в морозилку. Помогает и пароочиститель. Травы вроде лаванды могут отпугнуть взрослую моль: откладывать яйца там, где хранится что-то душистое, она вряд ли захочет. К одежде можно даже подложить мыло, а к продуктам — чеснок. Главное — не перепутать.

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Метки: интересно   моль   насекомые   природа   факты   фото   
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29  комментариев
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137k
parallax 2 дня назад
Против моли успешно борется малюсенькая паразитическая оса. В частности, вид Trichogramma evanescens зарекомендовал себя в борьбе с швейной и пищевой молью. Для этого биологи разводят род экстра. Достаточно положить яйца ос в шккаф, где бесчинствует моль, и насекомые сами, без всякой отравы решат проблему.

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8
Zladey parallax 2 дня назад
А с этими кто потом берется?
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19k
Анонимный ТреZвенник 2 дня назад
Мультик в тему: "Белая бабочка"
Ссылка www.youtube.com
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5k
шаурма 2 дня назад
Месяца полтора назад боролась с пищевой.

Откуда ни возьмись начали по всем комнатам летать. Убийства их числа не меняли. Пришлось поймать, рассмотреть - по картинкам из сети опознала пищевую. Первоначально поиски заражённой пищи ни к чему не привели - в крупе, муке искала. И только недели через 2 вспомнила про орехи. Я их осенью в Пятёрке купила и оставила в мини-кладовке в прихожей. Достаю кулёк, а он весь прогрызан, в гроздьях яиц, внутри коконы - малюсенькие в неск. миллиметров. Пришлось доставать и остальное из кладовки. Оказалось, коконы прикреплены и на др. продуктах - банки солений, кошачий корм. Оставила только банки, помыв. Остальные продукты в мягких упаковках пришлось выбросить. Очень жалко, но таков совет специалистов, т.к. любую мягкую упаковку эти твари прогрызают.

По всем комнатам в закутки разложила антимольные штуки. Неск. дней ещё поубивала бабочек, вроде пропали. А через 2 недели снова начали летать. Сами можете прочитать про их плодовитость. Делать нечего - потратила два дня на то, чтоб убраться во всех шкафах, шифоньерах. Это ад! Пришлось отовсюду доставать всю одежду, внимательно просматривать на предмет коконов, мыть с чист. веществами шкафы... Обнаружились коконы и в шкафах с одеждой - бабочки ведь по всем комнатам летали.

В общем, статьи в сети о сложностях борьбы с молью не врут.

На сайт владельцев Пятёрки, и в отзовиках в сети оставила жалобы. Реакции ноль. Ну, оно и понятно - до 30-го (!) года продлили запрет на выездные проверки торговых точек. Если не ошибаюсь, его ввели в ковидный период. Вот торгаши и не боятся ничего - РПН по жалобам на магазины лишь пальчиком грозит - выносит "предупреждения".

Так что, ещё 6 лет терпим антисанитарию в магазинах и осматриваем внимательно покупаемые товары.
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16k
Kostick 2 дня назад
эх, а как же нафталин?!
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−11
13k
Григорий Бабкин 2 дня назад
Пищевую ещё "чёрной" называют. Не спутаешь.
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1k
Igors 2 дня назад
Во время ремонта...
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27k
Влад 2 дня назад
А нафига их различать если уничтожать нужно обеих?
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44k
SinigamiRuuk 2 дня назад
Платяная должна есть Платину.
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6k
Владимир 2 дня назад
Мне помогло только полное перебирание и очистка всей кухни
И как последний штрих раскладывание везде апельсиновых корок.
Донимала она меня долго, несколько раз всё перебирал, но корки при последнем спасли.
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4k
poбт 2 дня назад
а зачем их различать если обе вредители?
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20k
Александр Николаевич 2 дня назад
А есть и такие особи. Кроме всего прочего предпочитают питаться «бабками»

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65
Александр 2 дня назад
Вспоминаются героиня Носова - "комаришку я люблю тру лю люли люли лю! "
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1k
Бывалый 2 дня назад
А если захотите в общественный туалет, то...
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67k
Andrew 2 дня назад
это что - пост для юных энтомологов?
в сортах... моли разбираться не буду, просто прибью.
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735
cvintus_1 2 дня назад
Завелась у нас моль, было дело. Дошло дело до гусениц, на потолке, в пачках с рисом, гречкой, даже в сахаре. Все на мусор, потом обработали, все пропало. Затаривались на оптовой базе. Решили больше не покупать у этих производителей))).
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474
Денис Веселов 2 дня назад
Моль видел последний раз, ещё при СССР.
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31k
Юрьевич 2 дня назад
Дихлофосу пофиг

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38k
АнтонПолднев 2 дня назад
Одна ест только одежду, другая только крупу: как отличить пищевую моль от платяной
Так ответ же в заголовке.
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11k
Борис Карабанов 2 дня назад
Да, уж, это точно, офисные люди умиляются, а сельских "умиляют" непарник, капустницы, плодожорки. А ещё есть и вовсе милашка, ВОСКОВАЯ МОЛЬ. Так вот, эти шерстяные и харчовые террористки, просто забавные няшки на их фоне. Пчеловоды в теме.
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