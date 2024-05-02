Кожееды: они есть в каждой квартире. Стоит ли беспокоиться о крошечных соседях?

Одно радует — вреда от них совсем мало. Кожееды могут разносить яйца глистов, но жучки обитают в укромных уголках и не ползают по человеческой еде. Иногда они портят кожаную мебель и одежду, но только если не следить за ними месяцами. Они даже численность свою контролируют сами, за счёт каннибализма. Вот и получается, что насекомыши спокойные и почти безобидные. Если у вас нет аллергии на их экскременты, конечно.