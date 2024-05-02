Кожееды: они есть в каждой квартире. Стоит ли беспокоиться о крошечных соседях?

Эти насекомые питаются кусочками наших тел!
Несмотря на склонность к поеданию человеческой кожи, кожееды выглядят до зевоты банально. В семействе насчитывается 1800 видов жуков, но ни в одном из них нет ничего интересного. Обычные мелкие жуки, 12 миллиметров в длину максимум. Иногда пёстрые, иногда чёрные, но чаще всего — красно-коричневые.
У кожеедов нет ни мощной брони, ни острых челюстей, но без плюшек эволюция их не оставила. Маленькие жучки обладают сверхъестественно крепким кишечником. Они не просто способны есть падаль, они умеют переваривать хитин, кожу, волосы и ногти! Причём делают это настолько качественно, что могут питаться исключительно ими, без дополнительной подкормки.
В дикой природе кожееды практически незаметны. Большую часть жизни они проводят на уровне земли, подъедают мёртвых насекомых. А вот в жилищах животных — в ульях, гнёздах птиц и норах млекопитающих — их численность выше на порядок. И жилища человека — не исключение.
Насекомым полюбились человеческие дома в особенности. Человек за год сбрасывает 700-800 грамм кожи, а также бессчётное множество волос. Для микроскопических экономных жуков мы с вами — огромные фермы по производству еды. Мы синтезируем настолько много пищи, что кожееды встречаются даже в вылизанных до блеска квартирах.
Одно радует — вреда от них совсем мало. Кожееды могут разносить яйца глистов, но жучки обитают в укромных уголках и не ползают по человеческой еде. Иногда они портят кожаную мебель и одежду, но только если не следить за ними месяцами. Они даже численность свою контролируют сами, за счёт каннибализма. Вот и получается, что насекомыши спокойные и почти безобидные. Если у вас нет аллергии на их экскременты, конечно.
А вот работники зоологических музеев ненавидят кожеедиков всей душой. Дело в том, что в деле пожирания малосъедобных субстанций они слишком хороши. Раритетное чучело горностая, сделанное ещё в 19 веке, идёт в расход также охотно, как и муравьи, которых полгода мариновали в спирте, формалине или токсичном эфире. Зазеваешься, и обширные запасы музея будут украшены отметинами маленьких челюстей.
А вот зоологи-практики этих насекомышей любят, ведь они облегчают обработку скелетов животных. Денверские зоологи, например, держат несколько коробок с «ручными» кожеедами. Учёные утверждают, что маленькие работяжки способны очистить скелет зебры от вросшего мяса примерно за неделю. Причём очистить так качественно, как человекам и не снилось!
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