Почему осы бездумно бросаются в напитки?

Нет ничего показательней, чем собственный опыт. Сколько раз нам мама в детстве говорила, что все сладкие напитки надо крышкой закрывать? Много. Внимательно ли мы это слушали? Конечно же нет.
Лишь единицы внимали родительским словам. Остальные сначала имели пренеприятнейшую встречу с какой-нибудь осой, залетевшей полакомиться сладеньким, и только потом приобретали привычку закупоривать бутылки наглухо. И это хорошо, если она ещё в язык не ужалит! Но ладно мы, дети, ещё не всё понимали. Но оса-то почему такая дурында? Горлышко открытое, как влезла, таким же путём и вылезти надо было. А она взяла и утопла!
Увы, для насекомых попасть в бутылку или стакан — это, обычно, билет в один конец. На это есть парочка причин.
Для осы сладость — такая же желанная пища, как и для нас. Диета из сахаров естественна для насекомых. Она даёт кучу быстрой энергии. А дел у чёрно-желтой бестии много: нужно и гнездо построить, и за личинками поухаживать, и еду отыскать. Поэтому, когда насекомое натыкается на открытую баночку сока, оно не может устоять. Столько халявной еды!
Когда оса таки забралась в тару, она не видит препятствий. Прозрачные стенки стекла или пластика отлично пропускают свет и изображение, отчего насекомое не понимает, в чём подвох. По понятным причинам, сквозь пластик или стекло оса просочиться не может, поэтому начинает летать вдоль стенки кругами, пока не вмажется в препятствие так, что упадет прямиком в сладкую, вязкую сахарную жидкость. Брюшко и крылышки слипаются, и шанс на вызволение с каждой секундой уменьшается.
Допустим, крылья испачкались, но всё остальное-то остаётся целым. Почему бы просто не забраться на стенку стакана или бутылки? Насекомые без труда висят вверх тормашками, а тут они по вертикальной поверхности забраться не в состоянии. Неужели сахарная кома? Что с ними происходит?
Проблема в том, что стекло и пластик слишком скользкие. Лапки насекомых работают по принципу крючков. На них есть зазубринки, которые цепляются за малейшие шероховатости на поверхности. Но капельки напитка не только склеивают альпинистские крюки насекомого, но и поверхность делают абсолютно гладкой. Даже если оса и захочет выбраться из стакана, у неё это вряд ли получится.
Некоторые умельцы делают на основе бага насекомых специальные ловушки: наливают в бутылку что-то сладкое и оставляют открытой на пару дней. Этого достаточно, чтобы собрать целое осиное кладбище. Эпично? Безусловно. Действенно? Сомнительно. Ведь сладость привлечет не только ос, что попались в ловушку, но и тех, кто раньше держался подальше от участка.
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