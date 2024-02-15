Почему осы бездумно бросаются в напитки?

Лишь единицы внимали родительским словам. Остальные сначала имели пренеприятнейшую встречу с какой-нибудь осой, залетевшей полакомиться сладеньким, и только потом приобретали привычку закупоривать бутылки наглухо. И это хорошо, если она ещё в язык не ужалит! Но ладно мы, дети, ещё не всё понимали. Но оса-то почему такая дурында? Горлышко открытое, как влезла, таким же путём и вылезти надо было. А она взяла и утопла!

Увы, для насекомых попасть в бутылку или стакан — это, обычно, билет в один конец. На это есть парочка причин.