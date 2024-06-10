Матка берёт своё войско, чтобы основать новый улей: самое интересное время в жизни пчёл

В Османской империи на протяжении нескольких веков существовал жутковатый закон: тот, кто становится султаном, должен убить своих братьев. Что, мороз по коже? А вот пчелы бы одобрили. Именно с убийства начинается новая жизнь роя.
Лето. Пасека. Улей. Загляните внутрь и увидите, как среди тысяч сот растёт она — будущая королева. От личинок рабочих пчёл её отличают собственные апартаменты: помимо места в шестигранной ячейке, у будущей правительницы есть особый домик — маточник. Его предварительно создали заботливые поданные — именно сюда нынешняя правительница отложила яйца, из которых появится её наследница. Всего таких маточников несколько. Но будущей королевой станет лишь одна.
Чтобы принцесса стала продолжателем династии, рабочие усиленно кормят её маточным молочком. На первых этапах развития оно достается всем личинкам, но лишь матки получают его от начала и до конца своего роста. За 16-17 дней принцесса вырастет, выберется из маточника и... начнёт своё правление с кровопролития — убьет своих сестёр, не успевших появиться.
Королева в улье может быть лишь одна. Это знает и старая матка. Поэтому матрона оставляет всё нажитое добро дочери в наследство, покидая улей. Процесс разделения пчелиной семьи называется роением. Происходит он в конце мая-начале июня. И далеко не всегда оказывается для пасечников приятным сюрпризом.
Чего только не делают владельцы пчелиного хозяйства, чтобы очередная королева не усвистела из дворца с целой кучей придворных! И одно крылышко матке подрезают, и выход из улья сужают настолько, что дородная матка оттуда попросту не выберется... Если момент прозевали, порой приходится бегать по округе и за шкварник возвращать обратно целый рой. Все меры хороши, чтобы не ослабить семейство.
Но иногда роение входит в планы пасечника. И что происходит в таком случае? Сначала рой зависает в укромном местечке неподалеку от родного улья. В это время он выглядит особенно угрожающе: шар из пчёл может обосноваться где угодно: на дереве, вашей крыше или под сиденьем велосипеда!
За дело берутся пчелы-разведчики. Они ищут новый дом. Причем отводится на это не больше трёх дней — именно на такой срок хватает запасов меда в зобиках насекомых. Но как бы не торопились пчелы отыскать место для улья, где попало они не поселятся. Каждая разведчица предлагает свой вариант, но переедет рой только в то убежище, которое одобрит большинство. Никаких «мы тут подумали, и я решил». У пчел черный пояс по тим-билдингу.
Место, выбранное для улья, должно вместить в себя весь рой, а это объем не менее 15 литров. Причем вход должен быть небольшой. А еще там нужно достаточное количество солнечного света. Для таких целей прекрасно подходят дупла — потому многие пасечники до сих пор отдают предпочтения ульям-«колодам», напоминающие природные жилища.
Если за новый домик «проголосовало» не менее 80% пчел, рой перебирается. Можно поздравлять королевну с новосельем! Рабочие запасаются мёдом и мастерят восковые слои для его хранения. А задача матки — обеспечить улей жильцами. Для этого она совершает торжественный вылет, назначая свидание целой компании ухажеров-трутней. «Подзарядившаяся» королева способна сбацать до 2 тысяч яиц в сутки, чем она усердно и занимается.
Источник:
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Простите, так молодая, или старая королева покидает родной улей, я не разобрался?