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Матка берёт своё войско, чтобы основать новый улей: самое интересное время в жизни пчёл

Матка берёт своё войско, чтобы основать новый улей: самое интересное время в жизни пчёл

Автор:
10 июня 2024 08:46
Сообщество : Животные
Метки: войско   интересно   матка   насекомые   пчела   факты   фото   
866
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В Османской империи на протяжении нескольких веков существовал жутковатый закон: тот, кто становится султаном, должен убить своих братьев. Что, мороз по коже? А вот пчелы бы одобрили. Именно с убийства начинается новая жизнь роя.

Лето. Пасека. Улей. Загляните внутрь и увидите, как среди тысяч сот растёт она — будущая королева. От личинок рабочих пчёл её отличают собственные апартаменты: помимо места в шестигранной ячейке, у будущей правительницы есть особый домик — маточник. Его предварительно создали заботливые поданные — именно сюда нынешняя правительница отложила яйца, из которых появится её наследница. Всего таких маточников несколько. Но будущей королевой станет лишь одна.

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Чтобы принцесса стала продолжателем династии, рабочие усиленно кормят её маточным молочком. На первых этапах развития оно достается всем личинкам, но лишь матки получают его от начала и до конца своего роста. За 16-17 дней принцесса вырастет, выберется из маточника и... начнёт своё правление с кровопролития — убьет своих сестёр, не успевших появиться.

Королева в улье может быть лишь одна. Это знает и старая матка. Поэтому матрона оставляет всё нажитое добро дочери в наследство, покидая улей. Процесс разделения пчелиной семьи называется роением. Происходит он в конце мая-начале июня. И далеко не всегда оказывается для пасечников приятным сюрпризом.

Чего только не делают владельцы пчелиного хозяйства, чтобы очередная королева не усвистела из дворца с целой кучей придворных! И одно крылышко матке подрезают, и выход из улья сужают настолько, что дородная матка оттуда попросту не выберется... Если момент прозевали, порой приходится бегать по округе и за шкварник возвращать обратно целый рой. Все меры хороши, чтобы не ослабить семейство.

Но иногда роение входит в планы пасечника. И что происходит в таком случае? Сначала рой зависает в укромном местечке неподалеку от родного улья. В это время он выглядит особенно угрожающе: шар из пчёл может обосноваться где угодно: на дереве, вашей крыше или под сиденьем велосипеда!

За дело берутся пчелы-разведчики. Они ищут новый дом. Причем отводится на это не больше трёх дней — именно на такой срок хватает запасов меда в зобиках насекомых. Но как бы не торопились пчелы отыскать место для улья, где попало они не поселятся. Каждая разведчица предлагает свой вариант, но переедет рой только в то убежище, которое одобрит большинство. Никаких «мы тут подумали, и я решил». У пчел черный пояс по тим-билдингу.

Место, выбранное для улья, должно вместить в себя весь рой, а это объем не менее 15 литров. Причем вход должен быть небольшой. А еще там нужно достаточное количество солнечного света. Для таких целей прекрасно подходят дупла — потому многие пасечники до сих пор отдают предпочтения ульям-«колодам», напоминающие природные жилища.

Если за новый домик «проголосовало» не менее 80% пчел, рой перебирается. Можно поздравлять королевну с новосельем! Рабочие запасаются мёдом и мастерят восковые слои для его хранения. А задача матки — обеспечить улей жильцами. Для этого она совершает торжественный вылет, назначая свидание целой компании ухажеров-трутней. «Подзарядившаяся» королева способна сбацать до 2 тысяч яиц в сутки, чем она усердно и занимается.

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Метки: войско   интересно   матка   насекомые   пчела   факты   фото   
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1  комментарий
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Клёст 20 минут назад
,,...Королева в улье может быть лишь одна. Это знает и старая матка. Поэтому матрона оставляет всё нажитое добро дочери в наследство, покидая улей...,,
Простите, так молодая, или старая королева покидает родной улей, я не разобрался?
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
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