Матка берёт своё войско, чтобы основать новый улей: самое интересное время в жизни пчёл

За дело берутся пчелы-разведчики. Они ищут новый дом. Причем отводится на это не больше трёх дней — именно на такой срок хватает запасов меда в зобиках насекомых. Но как бы не торопились пчелы отыскать место для улья, где попало они не поселятся. Каждая разведчица предлагает свой вариант, но переедет рой только в то убежище, которое одобрит большинство. Никаких «мы тут подумали, и я решил». У пчел черный пояс по тим-билдингу.