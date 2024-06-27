Слепень: пора понять цели и мотивы вампира!

Этим и пользуются те люди, кто меньше всего на свете настроен подкармливать семейство паразитов. На участках ставят ультразвуковые отпугиватели, которые издают такие же сигналы, как и самцы слепней. Даме на сносях новые свидания ни к чему, и она полетит в другую сторону. Кстати, самцы на своём недолгом веку мирно угощаются нектаром. Их единственная цель: осчастливить избранницу потомством. А там и помирать можно с чистой совестью.