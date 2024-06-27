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Слепень: пора понять цели и мотивы вампира!

Слепень: пора понять цели и мотивы вампира!

Автор:
27 июня 2024 08:46
Метки: Слепень   интересно   муха   насекомые   факты   фото   
1404
7

Эти двукрылые насекомые: и слепни, и оводы — во многом похожи друг на друга. Только овод выглядит так, будто у него всё приспособленное для питания убрали фотошопом. А у слепня на передней части головы находятся две препротивные штуковины, похожие на кронштейны для полочек в ванной, только заостренные.

Конечно, если такая пакость на вас уселась, вы вряд ли будете просить её открыть личико — это вам не Гюльчатай. Да и насчитывается слепней в природе около 4500 видов, порой существенно отличающихся друг от друга внешне. Не запоминать же каждого паразита.

×

Главное, что стоит запомнить: именно слепень кусается. Очень больно кусается. Пока другие кровососы обезболивают укус, чтобы жертва до последнего не подозревала о присутствии паразита, слепень вообще не заморачивается над страданиями, которые он приносит. Жвалами-тесаками, как настоящий мясник, слепень отрывает кусок кожи, упиваясь рубиновым коктейлем. За один раз слепень выпивает до 200 мг крови. Это как 70 комаров!

Вторая причина, по которой укусы слепня до одури болючие, — слюна, которой муха обрабатывает нашу ранку. В ней содержится токсичный компонент, который не даёт крови свернуться. Он-то и вызывает аллергическую реакцию: зуд, покраснение, опухание. У особо невезучих всё это может перерасти в анафилактический шок.

Кровопусканиями, кстати, увлекаются только самки. И всё ради потомства! Мы ради будущих деточек пьём витамины. А слепни сосут чужую кровь. Так они восполняют дефицит железа и белка. Чем больше крови мухи прольют во время беременности, тем больше малышей у них появится!

Этим и пользуются те люди, кто меньше всего на свете настроен подкармливать семейство паразитов. На участках ставят ультразвуковые отпугиватели, которые издают такие же сигналы, как и самцы слепней. Даме на сносях новые свидания ни к чему, и она полетит в другую сторону. Кстати, самцы на своём недолгом веку мирно угощаются нектаром. Их единственная цель: осчастливить избранницу потомством. А там и помирать можно с чистой совестью.

Еще один способ избавиться от слепней — поубирать подальше все искусственные прудики, бассейны и прочие водоемы. Именно их самки и норовят использовать в качестве детского садика. Личинкам подходят и вода, и придонный ил, и влажный грунт на берегах. Жрать эти мелкие паразиты будут все, что подвернется: от личинок других насекомых до моллюсков. Если вам в хозяйственных целях необходимы ёмкости с водой, то лучше их держать закрытыми.

Вывести слепней можно и инсектицидами. А если к радикальным химическим средствам прибегать неохота, то народные средства вам в помощь. Берем простенький одеколон и заливаем им истолченную в ступке гвоздику. Настаиваем дней десять в темноте, а потом опрыскиваем получившимся парфюмом все, что хотим уберечь от слепней: и одежду, и садовый инвентарь, и, конечно, любимое кресло в саду.

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Метки: Слепень   интересно   муха   насекомые   факты   фото   
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2  комментария
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87
Nick Lee Полчаса назад
Недавно прямо за губу цапнул (я сразу подумал, что оса летает и не спешил махать руками). Потом ходил как уточка. Еще подумал, что девочки вместо накачки губ могли просто слюны слепней капнуть - и на 2-3 часа становились бы уточками без уколов
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Trenzel2003 11 минут назад
ну ничего себе вампир! 200мг. Это целая пробирка. Такой маленький и так сосет!
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