Из-за массовой драки на московском складе из России депортируют 40 мигрантов

Массовая драка на складе крупного российского онлайн-магазина привела к депортации из России 40 сотрудников из ближнего зарубежья. Потасовка произошла в начале февраля. Конфликт разгорелся из-за замечания одного из работников, который из-за неправильно наклеенного на коробку с товаром штрих-кода назвал своего коллегу идиотом на букву "д". К конфликту подключились другие сотрудники, устроив в итоге массовое побоище.

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В тот же день на склад приехали полицейские. Заодно с выяснением обстоятельств инцидента они устроили антимигранский рейд, в ходе которого были выявлены 40 мигрантов, которые нарушили российское законодательство, незаконно находясь на территории страны.