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Из-за массовой драки на московском складе из России депортируют 40 мигрантов

Из-за массовой драки на московском складе из России депортируют 40 мигрантов

Автор:
20 февраля 2024 15:46
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   депортация   драка   мигранты   полиция   проверка   склад   
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И это хорошо проверили только один склад. А ведь в Москве и области таких десятки.

Массовая драка на складе крупного российского онлайн-магазина привела к депортации из России 40 сотрудников из ближнего зарубежья. Потасовка произошла в начале февраля. Конфликт разгорелся из-за замечания одного из работников, который из-за неправильно наклеенного на коробку с товаром штрих-кода назвал своего коллегу идиотом на букву "д". К конфликту подключились другие сотрудники, устроив в итоге массовое побоище.

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В тот же день на склад приехали полицейские. Заодно с выяснением обстоятельств инцидента они устроили антимигранский рейд, в ходе которого были выявлены 40 мигрантов, которые нарушили российское законодательство, незаконно находясь на территории страны.

"Выяснилось, что первоначальный конфликт произошел между сотрудниками на бытовой почве, связанной с погрузочными работами. По результатам проведенных мероприятий было проверено 74 иностранных гражданина. Полицейские установили двоих подозреваемых, в возрасте 21 и 26 лет, которые являлись зачинщиками конфликта. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в московской полиции.


Помимо задержания двух зачинщиков потасовки, полицейские составили 10 административных дел в отношении других сотрудников склада. Все они касаются нарушений правил въезда и уклонения от выезда из России. Таким образом, только проверка одного склада привела к депортации 40 незаконных мигрантов.

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Метки: Видео   депортация   драка   мигранты   полиция   проверка   склад   
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15  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Мало. Нужно всех
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262
antoshka77 11 минут назад
тысяч ?
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503
На хер ЗАПАД! 23 минуты назад
40 мигрантов? К нам миллионы приезжают,при чем с дикими нарушениями! Дайте Русскому человеку работу! Уберите продажных гнид,кому мастурбеки выгодны
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15k
info-kozirev Полчаса назад
А что "крупный онлайн-магазин" не в курсе,что у него работают нелегалы?В курсе,где санкции к магазину за принятие на работу мигранта без документов (должных по закону) как там штрафы то,от 300 тыс. за одного для юр.лица,выдворили 40 уродов,умножаем на 300 тыс. за одного и вот будет уроком остальным.
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5k
Двестиграмм Полчаса назад
ДАЙ БОГ что бы ВСЕХ депортировали, абсолютно всех
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46k
Игорь Полчаса назад
"Помимо задержания двух зачинщиков потасовки, полицейские составили 10 административных дел в отношении других сотрудников склада. Все они касаются нарушений правил въезда и уклонения от выезда из России. Таким образом, только проверка одного склада привела к депортации 40 незаконных мигрантов."

А какие наказания последовали владельцам бизнеса, управляющим склада, работникам отдела кадров?

Пока бизнесу выгодно везти в Россию толпы мигрантов (часто не легальных), он будет их везти.
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44k
SinigamiRuuk Полчаса назад
А надо 40 тысяч, только в районе склада.
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409
Пчёл 51 минуту назад
Замечательно! Но мало...
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173
sioma08 51 минуту назад
Маловато будет!
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12k
Том Сойер 51 минуту назад
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5k
Руслан Час назад
Макаки, видимо, не могут без выяснения отношений обойтись. И всё в агрессивной форме, по-обезьяньему. Ну чемодан - вокзал - кишлак тогда.
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9k
vasilykopkov Час назад
Ссылка youtu.be
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7k
alex Час назад
всех этих любителей мма и ножиков домой, в родной аул 3.14дарасов
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3k
Максим Макашев 2 часа назад
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