Из-за массовой драки на московском складе из России депортируют 40 мигрантов

И это хорошо проверили только один склад. А ведь в Москве и области таких десятки.
Массовая драка на складе крупного российского онлайн-магазина привела к депортации из России 40 сотрудников из ближнего зарубежья. Потасовка произошла в начале февраля. Конфликт разгорелся из-за замечания одного из работников, который из-за неправильно наклеенного на коробку с товаром штрих-кода назвал своего коллегу идиотом на букву "д". К конфликту подключились другие сотрудники, устроив в итоге массовое побоище.
В тот же день на склад приехали полицейские. Заодно с выяснением обстоятельств инцидента они устроили антимигранский рейд, в ходе которого были выявлены 40 мигрантов, которые нарушили российское законодательство, незаконно находясь на территории страны.
Источник:
"Выяснилось, что первоначальный конфликт произошел между сотрудниками на бытовой почве, связанной с погрузочными работами. По результатам проведенных мероприятий было проверено 74 иностранных гражданина. Полицейские установили двоих подозреваемых, в возрасте 21 и 26 лет, которые являлись зачинщиками конфликта. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в московской полиции.
Помимо задержания двух зачинщиков потасовки, полицейские составили 10 административных дел в отношении других сотрудников склада. Все они касаются нарушений правил въезда и уклонения от выезда из России. Таким образом, только проверка одного склада привела к депортации 40 незаконных мигрантов.
Источник:
- "Дикари-с": в ТЦ Екатеринбурга сняли на видео драку со стрельбой
- "Будешь на костылях ходить!": папаша в Адыгее отомстил за сына, обиженного из-за мармеладок
- В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских
- «Скорую кто-нибудь вызовите, человек умирает»: в Питере мигранты устроили массовую драку, которая чуть не закончилась гибелью одного из «бойцов»
- Семью нижегородского подростка-мигранта, избивавшего сверстников, депортируют из России
А какие наказания последовали владельцам бизнеса, управляющим склада, работникам отдела кадров?
Пока бизнесу выгодно везти в Россию толпы мигрантов (часто не легальных), он будет их везти.