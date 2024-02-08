В Подмосковье произошла массовая драка на складе Wildberries



Российское интернет-издание Baza сообщает, что драка началась из-за неправильно наклеенного штрих-кода.

По словам очевидцев, изначально в потасовке участвовали два человека: рабочий и бригадир. Рабочий криво наклеивал штрих-коды, и бригадир сказал ему, что он долб**б. Первый с такими выводами был не согласен и попросил пояснить за слова.

Началась драка, к которой вскоре подключились ещё более сотни человек.