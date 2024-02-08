В Подмосковье произошла массовая драка на складе Wildberries

В подмосковной Электростали на складе Wildberries произошла массовая драка с участием охранников и сотрудников. Часть потасовки попала на видео.
Массовая драка произошла между сотрудниками и охраной на складе Wildberries в Подмосковье.
Полиция разбирается, что стало причиной стихийного бунта. Почти две сотни работников внезапно начали громить оборудование, ломать стелажи и крошить товары, подготовленные на отправку покупателям.
Охранники справились, смогли сдержать работяг до приезда полицейских. Сейчас силовики опрашивают зачинщиков, их 13 человек, а маркетплейс подсчитывает убытки от очередного ЧП.
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Российское интернет-издание Baza сообщает, что драка началась из-за неправильно наклеенного штрих-кода.
По словам очевидцев, изначально в потасовке участвовали два человека: рабочий и бригадир. Рабочий криво наклеивал штрих-коды, и бригадир сказал ему, что он долб**б. Первый с такими выводами был не согласен и попросил пояснить за слова.
Началась драка, к которой вскоре подключились ещё более сотни человек.
Сейчас два блока на складе оцеплены, на месте работают полицейские. Кроме того, у всех сотрудников теперь заодно проверяют документы.
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а вашими проблемами они заниматься не будут!
сбежал и тявкаешь на Россию
самоутверждаешься или дошираки отрабатываешь, паскуда?
Маркетплейсы прекрасны в идеальном мире порядочных и воспитанных людей. А в обществе, где дешевле нанять обезьяну, маркетплейс - ЗЛО!
заодно надо повестки в военкомат выдавать
Ох уж эти сказочники