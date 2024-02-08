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В Подмосковье произошла массовая драка на складе Wildberries

В Подмосковье произошла массовая драка на складе Wildberries

Автор:
08 февраля 2024 09:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   Видео   Подмосковье   драка   инцидент   склад   
5360
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В подмосковной Электростали на складе Wildberries произошла массовая драка с участием охранников и сотрудников. Часть потасовки попала на видео.

Массовая драка произошла между сотрудниками и охраной на складе Wildberries в Подмосковье.

Полиция разбирается, что стало причиной стихийного бунта. Почти две сотни работников внезапно начали громить оборудование, ломать стелажи и крошить товары, подготовленные на отправку покупателям.

Охранники справились, смогли сдержать работяг до приезда полицейских. Сейчас силовики опрашивают зачинщиков, их 13 человек, а маркетплейс подсчитывает убытки от очередного ЧП.


Российское интернет-издание Baza сообщает, что драка началась из-за неправильно наклеенного штрих-кода.
По словам очевидцев, изначально в потасовке участвовали два человека: рабочий и бригадир. Рабочий криво наклеивал штрих-коды, и бригадир сказал ему, что он долб**б. Первый с такими выводами был не согласен и попросил пояснить за слова.
Началась драка, к которой вскоре подключились ещё более сотни человек.

Сейчас два блока на складе оцеплены, на месте работают полицейские. Кроме того, у всех сотрудников теперь заодно проверяют документы.

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Метки: Wildberries   Видео   Подмосковье   драка   инцидент   склад   
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80  комментариев
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4k
Отвратительный Мужик 6 часов назад
А чего вы хотите когда набираете на работу дикарей.
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15k
Vital Idol 51 минуту назад
вот куда идут ваши налоги, на усмерение этих гастеров! техники понагнали, л/с...
а вашими проблемами они заниматься не будут!
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8k
Николай 2 часа назад
черные против синих?
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10k
Сол Гудман 2 часа назад
Да как же так, берут же на работу высококвалифицированных специалистов, как минимум с высшим образованием, так в основном кандидаты и доктора наук
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38k
Алексей 3 часа назад
у них вообще интересные конкурсы есть...
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38k
Алексей 3 часа назад
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128
Bob143 3 часа назад
Ставлю на чёрное!
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10k
Дмитрий 3 часа назад
"Кроме того, у всех сотрудников теперь заодно проверяют документы"......В обще дол....бы оказались оба!
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24
Дмитрий 3 часа назад
Как-то скучно. Без огонька...
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7k
alex 3 часа назад
Походу и этот склад скоро сгорит. Потом Бастрыкин возбудиться, часть мигрантов посадят, часть депортируют, остальные в доставку уйдут. а против хозяйки WB возбудят уже не одно дело и кобзда её бизнесу, если она вовремя не сибаса отсюда
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13k
butata 3 часа назад
Те кто заказывают на WB и других подобных площадках сами кормят этих обезьян, а потом удивляются таким происшествиям.

Маркетплейсы прекрасны в идеальном мире порядочных и воспитанных людей. А в обществе, где дешевле нанять обезьяну, маркетплейс - ЗЛО!
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3k
Вячеслав 4 часа назад
Похоже кто то разоряет валберес. Идет заказ на устранения конкурентов.
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6k
Wadim 4 часа назад
Через сутки после аналогичного у нас склад сгорел к х.уям)
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24
Дмитрий Wadim 3 часа назад
А сгорел к х.уям - это какой номер (ранг) пожара?
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1k
Леший 4 часа назад
что-то у косоглазой всё идёт наперекосяк....одна хрень за другой
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14k
hunter 4 часа назад
слишком много этого зверья ...
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23k
BiZ 4 часа назад
абизяны. их кормят, но они все равно абизяны..
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12k
Б.Касторский 4 часа назад
А по мне, пусть подобные состязания проходят в своем тесном кругу. Собрались и давай мутузить драгу друга, не задевая обычных граждан. Отлично же. Компактно и полиции легче собирать их и опознавать, случись что.
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3k
Андрей 4 часа назад
___теперь заодно проверяют документы.
заодно надо повестки в военкомат выдавать
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58k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 часа назад
по мне так они там многие долб**бы
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5k
Terminator 4 часа назад
"Почти две сотни работников внезапно начали громить оборудование, ломать стелажи и крошить товары, подготовленные на отправку покупателям."

Ох уж эти сказочники
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1k
АНДРЕЙ 4 часа назад
100%
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Dobriy drug

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