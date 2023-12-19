22 участников драки у рынка "Садовод" выдворят из России

До депортации мигранты-нелегалы будут находиться в центре временного содержания иностранных граждан.
15 декабря недалеко от столичного рынка «Садовод» вспыхнул конфликт, который перерос в настоящее столпотворение.
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В тот день полицейский остановил водителя авто для проверки документов, однако 21-летний молодой человек не захотел общаться с правоохранителем и попытался скрыться, протащив представителя власти на капоте своей машины. Затем "герой" вышел из авто и несколько раз ударил полицейского.
При задержании агрессивно настроенные соплеменники мужчины навели много суеты: бросались на полицейских, порезали колёса служебного авто. Для восстановления порядка представителям власти даже пришлось стрелять в воздух.
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После беспорядков правоохранители задержали 82 человека, среди которых, как выяснилось, каждый четвертый находился в России нелегально. Водителя авто признали виновным в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. Решением суда он останется под арестом до 16 февраля 2024 года.
Кстати, своей вины в произошедшем он не признал и возражал против избранной меры пресечения.
А 22 его защитника, принимавших участие в массовых беспорядках, решением Люблинского суда признаны виновными по статье КоАП о нарушении режима пребывания в России. Все они будут депортированы из РФ.
Еще 51 человек признаны виновными в неповиновении сотрудникам власти. Решением суда на них наложен административный арест.
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а этих обезьян только после отсидки высылайте и не забудьте выставить счет пусть их переезд их правительство оплатит