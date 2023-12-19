22 участников драки у рынка "Садовод" выдворят из России

В тот день полицейский остановил водителя авто для проверки документов, однако 21-летний молодой человек не захотел общаться с правоохранителем и попытался скрыться, протащив представителя власти на капоте своей машины. Затем "герой" вышел из авто и несколько раз ударил полицейского.





При задержании агрессивно настроенные соплеменники мужчины навели много суеты: бросались на полицейских, порезали колёса служебного авто. Для восстановления порядка представителям власти даже пришлось стрелять в воздух.



