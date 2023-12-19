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22 участников драки у рынка "Садовод" выдворят из России

22 участников драки у рынка "Садовод" выдворят из России

Автор:
19 декабря 2023 13:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Суд   депортация   драка   конфликт   мигранты   полиция   рынок Садовод   
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До депортации мигранты-нелегалы будут находиться в центре временного содержания иностранных граждан.

15 декабря недалеко от столичного рынка «Садовод» вспыхнул конфликт, который перерос в настоящее столпотворение.


В тот день полицейский остановил водителя авто для проверки документов, однако 21-летний молодой человек не захотел общаться с правоохранителем и попытался скрыться, протащив представителя власти на капоте своей машины. Затем "герой" вышел из авто и несколько раз ударил полицейского.


При задержании агрессивно настроенные соплеменники мужчины навели много суеты: бросались на полицейских, порезали колёса служебного авто. Для восстановления порядка представителям власти даже пришлось стрелять в воздух.



После беспорядков правоохранители задержали 82 человека, среди которых, как выяснилось, каждый четвертый находился в России нелегально. Водителя авто признали виновным в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений. Решением суда он останется под арестом до 16 февраля 2024 года.


Кстати, своей вины в произошедшем он не признал и возражал против избранной меры пресечения.



А 22 его защитника, принимавших участие в массовых беспорядках, решением Люблинского суда признаны виновными по статье КоАП о нарушении режима пребывания в России. Все они будут депортированы из РФ.


Еще 51 человек признаны виновными в неповиновении сотрудникам власти. Решением суда на них наложен административный арест.



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Метки: Ynews   Суд   депортация   драка   конфликт   мигранты   полиция   рынок Садовод   
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11  комментариев
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13k
Владимир 53 минуты назад
А чего только 22 ? Всех кто участвовал или хоть как то рядом стоял. 80 задержали, вот 80 домой нахер.
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3k
Semёn 2 минуты назад
Слону дробина.
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6k
Alex 8 минут назад
На кол свиней
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60k
Олег 12 минут назад
следак тараторит так, что я не всё понял, а таджикам вообще звучит как непонятная скороговорка
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4k
SmartCat101 14 минут назад
да и все их семьи тоже с ними высылайте
а этих обезьян только после отсидки высылайте и не забудьте выставить счет пусть их переезд их правительство оплатит
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50k
Элек Мек 16 минут назад
Жаль что не так...

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339
Абвгд Еёжзиклмн 19 минут назад
В такие моменты как никогда понимаешь фразеологический смысл словосочетания "поливать из пулемета" и дикое, до зуда, желание воплотить это. Да еще и без последствий для тебя - так это вообще кайф!)))
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8k
Николай 22 минуты назад
Назедательно...
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34k
Teodor 38 минут назад
И все..? Уже ментов метелят! Да после такого этот Садовод должен месяц на "ушах" стоять, всех вывернуть на изнанку, чтобы диаспора своих провинившихся сама отрихтовала, как джигит Приору..! А это, мля, что? Да они просто поменяют свои документы в узбекистонах казахстанских и через пол года приедут на тот же Садовод...
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10k
Дмитрий 39 минут назад
Всё так! Не забудьте только Сугроба, как отсидит, отправить на историческую родину, с пожизненным запретом въезда в РФ.
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