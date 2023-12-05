«Скорую кто-нибудь вызовите, человек умирает»: в Питере мигранты устроили массовую драку, которая чуть не закончилась гибелью одного из «бойцов»

Нет ни одной развитой и даже развивающейся страны, где нет мигрантов.

Но важно учесть, что мигрант мигранту рознь: есть мигранты, например, в США, которые занимают позиции в Силиконовой долине и являются учеными и профессорами. А у нас все-таки мигранты преимущественно заняты низкоквалифицированной или среднеквалифицированной работой, мало мигрантов, которые на технологических участках были бы заняты.