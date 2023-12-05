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«Скорую кто-нибудь вызовите, человек умирает»: в Питере мигранты устроили массовую драку, которая чуть не закончилась гибелью одного из «бойцов»

«Скорую кто-нибудь вызовите, человек умирает»: в Питере мигранты устроили массовую драку, которая чуть не закончилась гибелью одного из «бойцов»

Автор:
05 декабря 2023 15:04
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Лахта-центр   Питер   гастарбайтеры   драка   мигранты   побоище   полиция   
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Двенадцать участников побоища уже доставили в полицию, остальных ищут.

Питерский «Лахта Центр» уже не в первый раз попадает в скандал с мигрантами. Недавно полицейские разгоняли нам незаконных продавцов фастфуда:

А до этого там было массовое побоище иностранных специалистов:

Теперь же у «Лахта Центра» снова вспыхнула драка и вновь с участием мигрантов. В воздух летели рабочие каски, а гастарбайтеры уже в который раз что-то выясняли. Одного из них приложили так, что он потерял сознание и из толпы стали кричать, что нужно вызывать «Скорую».

Двенадцать человек уже в отделении полиции, силовики разбираются, что там опять стряслось. А что касается мигрантов - о них высказался директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович:

Нет ни одной развитой и даже развивающейся страны, где нет мигрантов.

Но важно учесть, что мигрант мигранту рознь: есть мигранты, например, в США, которые занимают позиции в Силиконовой долине и являются учеными и профессорами. А у нас все-таки мигранты преимущественно заняты низкоквалифицированной или среднеквалифицированной работой, мало мигрантов, которые на технологических участках были бы заняты.

Как решить эту проблему - тут различные эксперты ничего толкового ещё не предложили.

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Метки: Видео   Лахта-центр   Питер   гастарбайтеры   драка   мигранты   побоище   полиция   
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17  комментариев
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1k
Иван Иванов 2 часа назад
Это у них такие "народные забавы"
Национальный КАЛорит, так сказать
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Полицай откровенный козел! Еду, пинками! ну и что что не законная. Это еда. Ублюдок! Что бы ты гад поголодал недельку, понял бы что хлеб пинать нельзя!
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3
ya 42 минуты назад
Гнать всех чуркетов в свои аулы, абизяны конченые
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979
Дмитрий 42 минуты назад
А Беглов в отставку не собирается? Жаль Пригожин не дожал этого "руководителя".
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15k
Ivan Час назад
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19k
С.В. Час назад
никогда не разнимайте дерущихся мастурбеков, они сами делают мир чище
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56k
Опиум для народа Час назад
Нех"й отвлекать врачей от работы, скорая может понадобиться нормальным людям.
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9k
БарНалей Час назад
Боюсь скорая из Душанбе будет долго ехать
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7k
tamin 2 часа назад
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48k
Максим Т. 2 часа назад
Кричали гастеры "кутак"
И в воздух каски полетели.
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12k
Rus77 2 часа назад
Где человек?!
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1k
thrashbox 2 часа назад
Но важно учесть, что мигрант мигранту рознь: есть мигранты, например, в США, которые занимают позиции в Силиконовой долине и являются учеными и профессорами.
Откуда это вот преклонение перед США ?
У нас тоже есть мигранты, которые являются учеными и профессорами.
Только вот абсолютное большинство мигрантов в США сейчас - это латино - "мокроспинники" из центрально- и южноамериканских стран, которые профессора по части в основном грабежей и продажи наркоты.
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11k
Том Сойер 2 часа назад
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3k
kuchipachi 2 часа назад
Странно, что нет ни слова о, уже всем известном, сериале
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2k
Илья 2 часа назад
До граждан богатеев не вполне доходит, что из за СВО им придется теперь с нами в этой стране жить (За исключением Евреев) и что эти этические банды придут и к ним домой.
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330
iskra Илья Час назад
СВО закончится, а счета в швейцарских банках никуда не денутся. Да и сейчас санкции наложили на ооочень небольшое количество физических лиц.
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August

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