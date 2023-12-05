«Скорую кто-нибудь вызовите, человек умирает»: в Питере мигранты устроили массовую драку, которая чуть не закончилась гибелью одного из «бойцов»

Двенадцать участников побоища уже доставили в полицию, остальных ищут.
Питерский «Лахта Центр» уже не в первый раз попадает в скандал с мигрантами. Недавно полицейские разгоняли нам незаконных продавцов фастфуда:
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А до этого там было массовое побоище иностранных специалистов:
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Теперь же у «Лахта Центра» снова вспыхнула драка и вновь с участием мигрантов. В воздух летели рабочие каски, а гастарбайтеры уже в который раз что-то выясняли. Одного из них приложили так, что он потерял сознание и из толпы стали кричать, что нужно вызывать «Скорую».
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Двенадцать человек уже в отделении полиции, силовики разбираются, что там опять стряслось. А что касается мигрантов - о них высказался директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович:
Нет ни одной развитой и даже развивающейся страны, где нет мигрантов.
Но важно учесть, что мигрант мигранту рознь: есть мигранты, например, в США, которые занимают позиции в Силиконовой долине и являются учеными и профессорами. А у нас все-таки мигранты преимущественно заняты низкоквалифицированной или среднеквалифицированной работой, мало мигрантов, которые на технологических участках были бы заняты.
Как решить эту проблему - тут различные эксперты ничего толкового ещё не предложили.
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И в воздух каски полетели.
Откуда это вот преклонение перед США ?
У нас тоже есть мигранты, которые являются учеными и профессорами.
Только вот абсолютное большинство мигрантов в США сейчас - это латино - "мокроспинники" из центрально- и южноамериканских стран, которые профессора по части в основном грабежей и продажи наркоты.