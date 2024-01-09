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Девушка ангельской красоты: Линда Дарнелл и её трагический уход

Девушка ангельской красоты: Линда Дарнелл и её трагический уход

Автор:
09 января 2024 12:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Линда Дарнелл   Монетта Элойз Дарнелл   актриса   голливуд   кино   пожар   роль   судьба   трагедия   фильм   
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Большинству современных киноманов имя этой актрисы мало что скажет. Но в 40-х она была одной из ярчайших звёзд экрана.

Монетта Элойз Дарнелл появилась на свет 16 октября 1923 года в Далласе (Техас). Семья была многодетной. Помимо четверых общих Калвин и Перл воспитывали ещё двоих детей женщины от первого брака.

Но именно в малышке Монетте мать была уверена: дочь талантлива и буквально рождена для славы. Надежды женщины сбылись, а долгие хождения на кастинги с юного возраста дали результат. Девочка попробовала себя в карьере модели уже в 11 лет. Вполне успешно, ведь она стала фактически главной кормилицей семьи: гонорар модели был значительно выше по сравнению с зарплатой почтового служащего, которым работал отец.

А с 13 лет девочка начала играть в театре, одновременно усиленно работая над речью. Юное дарование увидел голливудский агент. Но первый контракт сорвался, когда вскрылась правда о возрасте (14-летняя девочка соврала, что ей уже исполнилось 17).

Но в 1939 году Дарнелл всё же дебютировала в кино, снявшись в картине «Отель для женщин». Траты дочери мать жёстко контролировала, забирая на нужды семьи львиную долю гонораров.

В попытке уйти из-под опеки родительницы девушка вышла замуж. Но избранник оказался властным и деспотичным. Семейная жизнь не сложилась, зато карьера актрисы стремительно развивалась. Самым плодотворным промежутком оказался период с 1940 по 1950. За это время она снялась в таких фильмах как «Кровь и песок», «Песня Бернадетт», «Буффало Билл», «Амбер навсегда», «Только ваш», «Письмо трём жёнам».

Все три брака женщины оказались неудачными. Единственным светлым лучиком стала приёмная дочь Шарлотта. Несмотря на явный успех, Дарнелл не была отмечена ни одной наградой и даже ни разу не номинировалась на них.

Женщина погрузилась в депрессию, начала увлекаться алкоголем, набрала лишний вес. Комплекс факторов и привёл к ранней смерти Линды.

10 апреля 1965 года она вместе с дочерью и приятельницей, которая раньше работала секретарём Дарнелл, смотрела фильм. Обе женщины были заядлыми курильщицами и не заметили, как от упавшего на ковёр пепла тот начал тлеть. Когда они спохватились, то было поздно: комната стала огненной ловушкой, в которой клубился дым. На ощупь добрались до окна и помогли спрыгнуть Шарлотте.

Прибывшие пожарные помогли спуститься со второго этажа хозяйке дома. А Дарнелл обнаружили в комнате без сознания. Актрису доставили в больницу Чикаго, но было поздно: 80% ожогов тела не оставили ей шансов.

По странной трагической случайности Дарнелл скончалась за просмотром фильма «Звёздная пыль» – одного из тех, что стал толчком её карьеры в кино.

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Метки: Линда Дарнелл   Монетта Элойз Дарнелл   актриса   голливуд   кино   пожар   роль   судьба   трагедия   фильм   
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12k
Sapsan 36 минут назад
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6k
hhwost 21 минуту назад
имхо красивая, но не прям чтобы "ангельски". на "твердые четыре с плюсом".
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