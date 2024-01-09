Девушка ангельской красоты: Линда Дарнелл и её трагический уход

А с 13 лет девочка начала играть в театре, одновременно усиленно работая над речью. Юное дарование увидел голливудский агент. Но первый контракт сорвался, когда вскрылась правда о возрасте (14-летняя девочка соврала, что ей уже исполнилось 17).

Но в 1939 году Дарнелл всё же дебютировала в кино, снявшись в картине «Отель для женщин». Траты дочери мать жёстко контролировала, забирая на нужды семьи львиную долю гонораров.