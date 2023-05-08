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Калейдоскоп жизни блистательной Жа Жа Габор

Калейдоскоп жизни блистательной Жа Жа Габор

Автор:
08 мая 2023 10:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жа Жа Габор   Мулен руж   актриса   голливуд   женщина   интересно   история   любовь   семья   факт   
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Насыщенная личная жизнь для представителей творческой среды – в общем, норма. Но некоторые селебрити ухитряются добиться такой насыщенности, что оставляют далеко позади коллег по цеху.

И ещё при этом ухитряются вполне продуктивно работать.

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Шари Габор появилась на свет в 1917 году в Будапеште. У малышки были проблемы с дикцией, и она сама себя называла Жа Жа. Это милое прозвище прочно приклеилось, да так и осталось навсегда в качестве сценического псевдонима.

Ребёнком она мечтала о карьере Айболита: в буквальном смысле – хотела стать ветеринаром и лечить животных. Но сыграли роль амбиции родных, которые видели в дочери звезду.

Девушке едва исполнилось 18, когда она перебралась в Вену по приглашению режиссёра местного театра. В тот период начались гонения на евреев, а первый муж Шари как раз был из этого народа. Актриса разводится с ним и вместе с семьёй перебирается в Штаты.

Когда женщина приехала в США, ей было 25 лет. И Жа Жа была столь прекрасна, что мужчины сворачивали шеи, оглядываясь на неё, а женщины зеленели от зависти. Поэтому нет ничего странного в том, что она заполучила в мужья Хилтона – представителя той самой знаменитой династии владельцев отелей. Спустя 5 лет брак распался, оставив после себя не слишком приятные воспоминания и дочь Франческу.

В 1949 году женщина снова пошла под венец. В этот раз ею действительно руководили чувства, а не расчёт. Джордж Сандерс был коллегой по цеху. И, чтобы очаровать симпатичного актёра, она немного приукрасила действительность. Сказала, что ей 19 лет, хотя в действительности было уже за 30.

На последующие пять лет жизни и замужества пришёлся и пик карьеры актрисы. В частности, она снялась в «Мулен Руж». Ещё несколько фильмов попали в копилку золотой классики Голливуда. Режиссёры охотно работали с ней, ведь помимо величественной осанки, завораживающей внешности и достойной работоспособности она была образована и умна: знала в совершенстве несколько языков, обладала отличным чувством юмора.

Но хотя Жа Жа любила мужа, параллельно ветреная красавица вовсю крутила романы с другими. В итоге Сандерсу надоело, и пара рассталась.

Следующие пять браков актрисы были, что называется, проходными и длились не больше 3 лет. А вот последний – с Фредериком фон Анхальтом продлился до конца жизни актрисы. При этом избранник был на четверть века моложе.

Когда кинокарьера актрисы пошла на спад, она приняла участие в нескольких телевизионных проектах. И даже написала довольно откровенные мемуары о своей жизни и мужчинах.

Отношения с единственной дочерью не складывались. В начале 2000-х она даже обвинила Франческу в издевательствах. Дело дошло до судебного разбирательства. Но потом женщины помирились. Дочь ушла из жизни на 3 года раньше матери. Но, что парадоксально, Жа Жа об этом не узнала, просто не нашлось смельчаков, которые бы смогли сообщить эту печальную новость.

После 80 лет началась предсказуемая череда болячек: последствия ДТП, инсульт, перелом бедра. Из-за последнего женщине пришлось ампутировать ногу до колена. Планировалась ещё одна ампутация, но Жа Жа от неё отказалась несмотря на угрозу скорой смерти. Впрочем, та дала актрисе ещё пожить. Ушла из  жизни «профессиональная жена» в 2016 году, немного не дотянув до столетнего юбилея.

Габор вошла в историю не только как актриса, но и как женщина, обладающая действительно гипнотической властью над мужчинами. А как иначе объяснить 9, в общем-то, удачных браков за 99 лет жизни?

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Метки: Жа Жа Габор   Мулен руж   актриса   голливуд   женщина   интересно   история   любовь   семья   факт   
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АнтонПолднев 2 часа назад
Потом наши муклы читают (те кто умеет читать) и думают, "о. щас я губы, сиськи и жопу надую и тоже так смогу!"
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