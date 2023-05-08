Калейдоскоп жизни блистательной Жа Жа Габор

Шари Габор появилась на свет в 1917 году в Будапеште. У малышки были проблемы с дикцией, и она сама себя называла Жа Жа. Это милое прозвище прочно приклеилось, да так и осталось навсегда в качестве сценического псевдонима.

Ребёнком она мечтала о карьере Айболита: в буквальном смысле – хотела стать ветеринаром и лечить животных. Но сыграли роль амбиции родных, которые видели в дочери звезду.

Девушке едва исполнилось 18, когда она перебралась в Вену по приглашению режиссёра местного театра. В тот период начались гонения на евреев, а первый муж Шари как раз был из этого народа. Актриса разводится с ним и вместе с семьёй перебирается в Штаты.