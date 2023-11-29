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Грустная история начинающей актрисы Ребекки Шеффер

Грустная история начинающей актрисы Ребекки Шеффер

Автор:
29 ноября 2023 10:38
Сообщество : Криминал
Метки: Жизнь   Роберт Джон Бардо   актриса   закон   история   криминал   преступление   ребекка шеффер   убийство   
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Когда ты молода и прекрасна, впереди многообещающие карьерные перспективы и восторг поклонников, что ещё нужно для счастья?

Ребекка Шеффер с детства была хорошенькой и мечтала о карьере манекенщицы. Но подкачал рост. И девушка увлеклась театральным искусством, стала посещать студию. После переезда в Нью-Йорк Шеффер попробовала себя в кино. И через пару лет стала звездой комедийного сериала «Моя сестра Сэм».

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Молодая актриса стала появляться на обложках журналов, участвовать в телевизионных шоу. Естественно, появление новой звёздочки не осталось без внимания общественности.

Росла пусть небольшая, но всё же армия поклонников девушки. Один из них – замкнутый и стеснительный парень Роберт Джон Бардо среди прочих начал писать ей письма. Шеффер ответила. Стандартное письмо со словами благодарности и фото с автографом. Но Бардо воспринял это как знак, как нечто большее – ответ на чувства. И отправился в Голливуд, чтобы увидеть объект своих мечтаний.

18 июля 1989 года он постучал в дверь Ребекки. Адрес он узнал, воспользовавшись услугами частного детектива, добывшего информацию в базе с водительскими удостоверениями.

Актриса была дома, расхаживала по квартире, готовясь к пробам на роль в картине «Крёстный отец: Часть III». Дверь открыла без вопросов, поскольку ждала представителя компании. Но вместо него увидела на пороге неизвестного. Тот, не говоря ни слова, выстрелил Ребекке в грудь и сбежал, успев забросить на крышу дома книгу, которую держал в руках. Это был роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Приём фанат позаимствовал у Марка Дэвида Чепмена. Убийца Джона Леннона держал перед роковым выстрелом такую же книгу.

Убийцу арестовали на следующий день. Во время следствия адвокаты пытались использовать психическую невменяемость клиента. Но на суд этот факт не произвёл впечатления, и он приговорил преступника к пожизненному сроку без права на УДО. И на настоящий момент убийца всё ещё находится в заключении – в тюрьме Авенал в Калифорнии.

Печальный случай с Ребеккой подтолкнул власти изменить законодательство для защиты от преследования не только знаменитостей, но и обычных непубличных граждан. Калифорния стала первым штатом, где были приняты законы, защищающие женщин, попавших в аналогичную ситуацию, от преследователей с патологическим влечением.

Парень погибшей Брэд Силберлинг снял в 2002 году полуавтобиографичный фильм «Миля лунного света» об истории парня, невеста которого погибла, и его дальнейшей жизни.

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Метки: Жизнь   Роберт Джон Бардо   актриса   закон   история   криминал   преступление   ребекка шеффер   убийство   
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Ego sum qui sum 36 минут назад
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