Грустная история начинающей актрисы Ребекки Шеффер

Актриса была дома, расхаживала по квартире, готовясь к пробам на роль в картине «Крёстный отец: Часть III». Дверь открыла без вопросов, поскольку ждала представителя компании. Но вместо него увидела на пороге неизвестного. Тот, не говоря ни слова, выстрелил Ребекке в грудь и сбежал, успев забросить на крышу дома книгу, которую держал в руках. Это был роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Приём фанат позаимствовал у Марка Дэвида Чепмена. Убийца Джона Леннона держал перед роковым выстрелом такую же книгу.