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Снежная и песчаная буря по очереди накрыли провинцию Синьцзян в Китае

Снежная и песчаная буря по очереди накрыли провинцию Синьцзян в Китае

Автор:
18 февраля 2024 11:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   Синьцзян   в мире   непогода   огода   песчаная буря   снежная буря   
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На северо-западе Китая в провинции Синьцзян разразилась снежная буря, но люди не знали, что это лишь начало. Ей на смену пришла песчаная буря вместе со смерчем.

Завораживающие и страшные кадры!


Планета нам явно что-то сообщает, пишут в соцсетях.

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Метки: Видео   Китай   Синьцзян   в мире   непогода   огода   песчаная буря   снежная буря   
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2  комментария
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5k
Ухалус Посовиномус 37 минут назад
Ну прально. Сперва снегу со льдом, а потом, чтоб не скользко было, песочком посыпали
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12k
Dmitry 9 минут назад
Да ну нафиг, такие "подарки" природы.
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