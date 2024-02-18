Снежная и песчаная буря по очереди накрыли провинцию Синьцзян в Китае

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На северо-западе Китая в провинции Синьцзян разразилась снежная буря, но люди не знали, что это лишь начало. Ей на смену пришла песчаная буря вместе со смерчем.
Завораживающие и страшные кадры!
Планета нам явно что-то сообщает, пишут в соцсетях.
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