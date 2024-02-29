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Сообщество Без кота и жизнь не та 2079 постов • 506 подписчиков подписаться
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17 забавных котеек, которых засняли в самый неподходящий момент

17 забавных котеек, которых засняли в самый неподходящий момент

Автор:
29 февраля 2024 22:10
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Забавные   Засняли   Момент   Неподходящий   забыли   котейки   
2320
18

Кошки действительно странные. Они спят в невообразимых положениях, застывают на месте или делают "тыгыдык" по ночам. Хозяева не устают подлавливать усатых в самые разные жизненные моменты, и в том числе, когда котофеи совсем не фотогеничны и забыли, что должны мило выглядеть перед камерой. Взгляните!

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Метки: Забавные   Засняли   Момент   Неподходящий   забыли   котейки   
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1  комментарий
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Трям Час назад
Неподходящий момент? Неподходящий для чего?
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DarSie

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