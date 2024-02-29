17 забавных котеек, которых засняли в самый неподходящий момент

Кошки действительно странные. Они спят в невообразимых положениях, застывают на месте или делают "тыгыдык" по ночам. Хозяева не устают подлавливать усатых в самые разные жизненные моменты, и в том числе, когда котофеи совсем не фотогеничны и забыли, что должны мило выглядеть перед камерой. Взгляните!