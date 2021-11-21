17 котеек, которые напрочь забыли о своей фотогеничности

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Почти все котофеи постоянно слышат: “Ой, какая милашка!”, но это их совсем не беспокоит. Конечно есть питомцы, выражение мордахи которых, демонстрирует явное призрение к окружающим, но владельцы не перестают любить своих пушистых монстров. В этом посте вы увидите усатых и хвостатых, которые передумали быть обаятельными...
Это наш строгий парень
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