17 котеек, которые напрочь забыли о своей фотогеничности

Почти все котофеи постоянно слышат: “Ой, какая милашка!”, но это их совсем не беспокоит. Конечно есть питомцы, выражение мордахи которых, демонстрирует явное призрение к окружающим, но владельцы не перестают любить своих пушистых монстров. В этом посте вы увидите усатых и хвостатых, которые передумали быть обаятельными...

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Это наш строгий парень

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Она терпеть не может, когда её обнимают 0 Источник:

Он придумывает месть 0 Источник:

"Счастье зашкаливает" 0 Источник:

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Заходи в дом, друг 0 Источник:

Я её иногда побаиваюсь 0 Источник:

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Эмоции от прогулки 0 Источник:

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Лучше не подходи 0 Источник:

Он терпеть не может фотографироваться 0 Источник:

Наш кот совсем не дружит с соседом 0 Источник:

Сейчас будет нападение 0 Источник:

Застали во время чихания 0 Источник:

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