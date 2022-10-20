16 ситуаций, в которые вряд ли бы поверили, если бы не засняли на камеру

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Иногда среди однообразия, мы сталкиваемся с чем-то необычным и неожиданным. Когда мы меньше всего ожидаем, мы становимся свидетелями событий, которые выводят нас из зоны комфорта. В этом посте вы увидите забавные и странные ситуации, которые кому-то попались на глаза.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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