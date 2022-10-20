16 ситуаций, в которые вряд ли бы поверили, если бы не засняли на камеру

Иногда среди однообразия, мы сталкиваемся с чем-то необычным и неожиданным. Когда мы меньше всего ожидаем, мы становимся свидетелями событий, которые выводят нас из зоны комфорта. В этом посте вы увидите забавные и странные ситуации, которые кому-то попались на глаза.

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Слепая зона? Нет, не слышал 0 Источник:

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Просмотр не для слабонервных 0 Источник:

Ничего особенного, просто гусь в обуви 0 Источник:

Эту машину наполировали так, что мы её не сразу заметили 0 Источник:

Мужчина на стоянке выпустил голубей из коробки 0 Источник:

Сова нашла игрушечную лошадь и улетела с ней 0 Источник:

Этот домик хоббита я увидел во время велосипедной прогулки 0 Источник:

Когда пикап не для бездорожья 0 Источник:

Семейная фотография на Хэллоуин 0 Источник:

Нам попалось дерево, внутри которого была аккуратная кирпичная кладка 0 Источник:

Неожиданно было посреди поля увидеть пианино 0 Источник:

Это невероятно! Но мы не сговариваясь надели куртки всех цветов радуги 0 Источник:

Мы поехали кататься, и этот парень решил с нами поздороваться 0 Источник:

Всё найдётся 0 Источник:

Может кто-то ему скажет? 0 Источник: