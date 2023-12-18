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Сообщество Без кота и жизнь не та 1859 постов • 492 подписчика подписаться
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20 котеек, которые могут себя вести как настоящие монстры

20 котеек, которые могут себя вести как настоящие монстры

Автор:
18 декабря 2023 00:33
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Забавные   Могут быть   котейки   любопытство   монстры   настоящие   
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Часто кошки похожи на усатых ангелов, но иногда они могут быть очень непослушными, но все равно забавными. Их озорство скорее происходит от скуки или любопытства. В этом посте вы увидите пушистых проказников, которые легко могут довести человека и всех окружающих до "белого каления", но ведь всё равно им за это ничего не будет...

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Метки: Забавные   Могут быть   котейки   любопытство   монстры   настоящие   
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