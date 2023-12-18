20 котеек, которые могут себя вести как настоящие монстры

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Часто кошки похожи на усатых ангелов, но иногда они могут быть очень непослушными, но все равно забавными. Их озорство скорее происходит от скуки или любопытства. В этом посте вы увидите пушистых проказников, которые легко могут довести человека и всех окружающих до "белого каления", но ведь всё равно им за это ничего не будет...
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12. Моя жена и наша кошка Оливия вечно дерутся из-за подушки для беременных моей жены. Вчера наша кошка победила
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