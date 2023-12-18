20 котеек, которые могут себя вести как настоящие монстры

Часто кошки похожи на усатых ангелов, но иногда они могут быть очень непослушными, но все равно забавными. Их озорство скорее происходит от скуки или любопытства. В этом посте вы увидите пушистых проказников, которые легко могут довести человека и всех окружающих до "белого каления", но ведь всё равно им за это ничего не будет...