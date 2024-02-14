18 изображений, доказывающих, что в Индии слишком много странного

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Во всех частях света существуют странные обычаи и необычные люди, но Индия, похоже, выбивается в лидеры. В этом посте вы увидите забавные и неординарные фишки, которые вряд ли встретишь в других странах. Взгляните!
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https://rg.ru/2019/07/15/obnarodovan-spisok-samyh-musornyh-stran-mira.htmlhttps://rg.ru/2019/07/15/obnarodovan-spisok-samyh-musornyh-stran-mira.html