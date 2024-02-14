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18 изображений, доказывающих, что в Индии слишком много странного

18 изображений, доказывающих, что в Индии слишком много странного

Автор:
14 февраля 2024 21:50
Сообщество : Путешествия
Метки: Забавные   Изображения   Индия   Странного   много   слишком   
3633
19

Во всех частях света существуют странные обычаи и необычные люди, но Индия, похоже, выбивается в лидеры. В этом посте вы увидите забавные и неординарные фишки, которые вряд ли встретишь в других странах. Взгляните!

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Метки: Забавные   Изображения   Индия   Странного   много   слишком   
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10  комментариев
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6k
Lexx 2 часа назад
10. А причём тут интернет?
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3k
.357 magnum Полчаса назад
Индия всегда была странной, но Россию то это не напрягает, в отличие от странностей Запада
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6k
Дмитрий 46 минут назад
Комментарий к фото
Их тут человек трицать! Это около тонны!!!
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3k
Rom 57 минут назад
Прям через монитор вонь почувствовал, особенно там, где мудак ногой пьет.
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1k
Aleksei Час назад
3.14..ц...биомусор..самая засирающая страна мира..
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99
Артём Aleksei 4 минуты назад
Больше всего мусора на душу населения производят Канада, Болгария и США. В Топ-10, также Эстония, Финляндия, Швеция и Люксембург. Есссна, в таком топе не обошлось и без хохлов.
https://rg.ru/2019/07/15/obnarodovan-spisok-samyh-musornyh-stran-mira.htmlhttps://rg.ru/2019/07/15/obnarodovan-spisok-samyh-musornyh-stran-mira.html
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