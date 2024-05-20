14 необычных историй, когда людей случайно забыли

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Остаться в супермаркете или большом торговом центре на всю ночь - это похоже на сюжет какого-то фильма. Но такое возможно не только в кино. Герои этой подборки поделились ситуациями, когда о них все забыли.
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2. Забывали людей разных возрастов в абсолютно рандомным местах: в школах, кафе, магазинах, на работе
А вас когда-нибудь забывали и закрывали где-то на всю ночь?
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Как я на каблуках и в юбке перелазила через забор - отдельная песня.
Хорошо, что тогда смартфонов не было.
И охранники не были редкостью уже тогда, а уж СТОРОЖА еще при СССР были...
Когда поняли, что остались одни - наломали кучу елового лапника и до утра в ней проспали :) А поутру потопали по следам машин (благо 547й МАЗ их оставляет только так). План был дотопать до ближайшей деревни (км 25-30). На наше счастье топать никуда не пришлось - БТР разведки заглох на выезде с позиции и его бросили с аварийной командой :) Мы выходим на них из-за поворота, а они нас увидели - и давай ржать :) Оказывается они как раз спорили, что на позиции, как минимум, пара бойцов осталась :)