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14 необычных историй, когда людей случайно забыли

14 необычных историй, когда людей случайно забыли

Автор:
20 мая 2024 14:11
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   забыли   забыли в магазине   закрыли   истории   истории из жизни   
2114
15

Остаться в супермаркете или большом торговом центре на всю ночь - это похоже на сюжет какого-то фильма. Но такое возможно не только в кино. Герои этой подборки поделились ситуациями, когда о них все забыли.

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А вас когда-нибудь забывали и закрывали где-то на всю ночь?

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Метки: Прикол   забыли   забыли в магазине   закрыли   истории   истории из жизни   
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7  комментариев
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5k
Тамара Час назад
Меня с моим парнем в зоопарке закрыли.
Как я на каблуках и в юбке перелазила через забор - отдельная песня.
Хорошо, что тогда смартфонов не было.
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8k
evenSeven 5 минут назад
Нас как-то Тезтур забыл из отеля в Греции забрать… Накануне даже не было объявления на стенде, сами позвонили, нам сказали, да, типа, автобус будет. С 13 до 17… Точнее не скажем. Охренеть… Ну да ладно, все одно в 12 из номера уходить. Заняли диван у рецепшена, но не прямо у него, а чуть поодаль. Справа, слева такие же, как мы, выезжающие только других операторов сидят. Периодически приходит гид, кого-то зовут, они уезжают… Все уехали, а мы… Давай опять звонить. Оказывается автобус был уже.., Без гида. Грека водила постоял пять минут, покурил, и отчалил. Зашибися… Предполагалось, что мы три часа должны были каждый автобус встречать? Теперь катитесь на такси за свои в аэропорт. Больше этими уродами не ездили…
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13
Hitriy Zhuk 7 минут назад
Про "охранников не было в школе в 2007" какая то бредятина.
И охранники не были редкостью уже тогда, а уж СТОРОЖА еще при СССР были...
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9k
perekrestok 8 минут назад
В молодые годы был популярный анекдот как мужик пол ночи звонил и спрашивал когда открывается Новоарбатский гастроном. На вопрос "Еды нет?" отвечал что еды навалом. На вопрос "Выпить нечего?" говорил что выпивки хоть залейся. Когда оператор спросил типа какого хрена он звонит если всего навалом звонящий ответил "Хочу знать когда меня отсюда выпустят".
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579
Шэльмавье фон Шольценко 10 минут назад
Меня в магазине хозтоваров закрыли. Благо продавшицы не успели из подсобки выйти. Выпустили сердешного на волю.
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37k
Max Z Shtirlic 22 минуты назад
Ну меня с товарищем в тайге на посту забыли :) Дивизион (ЗабВО, РВСН, Пионер-10) отрабатывал экстренную смену позиции, а мы как раз на дальнем посту внешнего охранения находились. Разводящий в суматохе про нас и забыл

Когда поняли, что остались одни - наломали кучу елового лапника и до утра в ней проспали :) А поутру потопали по следам машин (благо 547й МАЗ их оставляет только так). План был дотопать до ближайшей деревни (км 25-30). На наше счастье топать никуда не пришлось - БТР разведки заглох на выезде с позиции и его бросили с аварийной командой :) Мы выходим на них из-за поворота, а они нас увидели - и давай ржать :) Оказывается они как раз спорили, что на позиции, как минимум, пара бойцов осталась :)
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889
Ви 37 минут назад
Одного моего товарища, в 90х менты приняли пьяного в говно, посадили в бобик, где он уснул. Менты про него забыли, машину припарковали в отделении и ушли. А он до утра проспал. На утро удивились менты, когда увидели его запертого в машине, удивился он, когда обнаружил себя не дома в мягкой постельке, удивился какой то начальник, который имел предыдущую смену прямо на глазах товарища, удивилась его жена, когда услышала эту историю, и не поверила. Решила что он с шалавами был и чуть на развод не подала. Короче извиняться они не стали, просто отпустили домой.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1693 поста (1645 в горячем)

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