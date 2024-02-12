Границы жизни: насколько глубоко биосфера «вгрызлась» в земную кору?

Но жизнь есть не только в пещерах, но и прямо в каменной толще! Причём её столько, что биологам пришлось изобретать новый термин — глубинная биосфера. В неё включают все организмы, обитающие на глубинах ниже 1 метра от уровня почв. И их там ну очень много. Исследования показывают, что на глубине до 500 метров плотность организмов колеблется от 10^4 до 10^8 одноклеточных на грамм. Для справки — в плодородной почве в среднем 10^9 одноклеточных на грамм. На данный момент исследователям удалось обнаружить бактерий на глубине в 2200 метров, а согласно теоретическим выкладкам, они могут обитать ещё глубже, вплоть до 5 километров.