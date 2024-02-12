Границы жизни: насколько глубоко биосфера «вгрызлась» в земную кору?

Где находятся границы биосферы? Вопрос хороший, тем более, что на него пока не нашли однозначного ответа. С верхней границей всё понятно: при вылете за пределы планеты всё живое быстренько стерилизуется солнечным излучением и вакуумом. А вот с нижней границей биосферы всё не так однозначно.
Самая глубокая точка, где люди обнаруживали жизнь — это Бездна Челленджера, дно Марианской впадины. Там уже не встречаются рыбы, они, похоже, не способны выдержать такое давление воды. Зато на глубинах в 10-11 километров обитают многочисленные беспозвоночные, типа морских огурцов. Компанию им составляют невероятно большие одноклеточные, длина которых может достигать 20 сантиметров!
И всё же, по меркам других глубинных экосистем, жизнь здесь достаточно комфортная. Придонные экосистемы получают огромное количество ресурсов в форме глубоководного снега — остатков организмов, погибших на более высоких уровнях океана.
Пещерным жителям, например, приходится намного хуже. Если первые десятки и сотни метров активно снабжаются органикой с поверхности, то на дне глубоких пещер, в 1-2 километрах под землёй ресурсов крайне мало. Основной источник энергии на этой глубине — бактерии, разрушающие горные породы.
Их пожирают белые безглазые улитки и мокрицы, на которых, в свою очередь, охотятся столь же незрячие паукообразные. На останках их пиршеств растут грибы, а их численность контролируется маленькими членистоногими. Это слепой мир, каждый житель которого обладает практически экстрасенсорной чувствительностью к запахам и вибрациям.
Но жизнь есть не только в пещерах, но и прямо в каменной толще! Причём её столько, что биологам пришлось изобретать новый термин — глубинная биосфера. В неё включают все организмы, обитающие на глубинах ниже 1 метра от уровня почв. И их там ну очень много. Исследования показывают, что на глубине до 500 метров плотность организмов колеблется от 10^4 до 10^8 одноклеточных на грамм. Для справки — в плодородной почве в среднем 10^9 одноклеточных на грамм. На данный момент исследователям удалось обнаружить бактерий на глубине в 2200 метров, а согласно теоретическим выкладкам, они могут обитать ещё глубже, вплоть до 5 километров.
Согласно последним подсчётам, в глубинной биосфере проживает до 90% видов прокариот, а их масса может достигать до 15% от массы всего живого планеты. Да, в толще пород крайне мало ресурсов, зато и условия очень постоянны, они могут не меняться тысячелетиями. А примитивным одноклеточным нужно совсем немножко, чтобы поддерживать жизнь, поэтому они организовали миллионы микроскопических замкнутых экосистем.
Источник:
- Воровская культура макак: кража смартфонов с последующим вымогательством фруктов и долгие торги с жертвой
- Гигантская выдра: она атакует крокодилов, анаконд и даже ягуаров
- Бобр может прыгнуть на несколько метров, используя хвост как пружину
- 16 животных, которые имеют репутацию cамых несимпатичных существ в природе
- Анциструс-медуза: зачем сому целый лес из щупалец на морде?