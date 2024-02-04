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Анциструс-медуза: зачем сому целый лес из щупалец на морде?

Анциструс-медуза: зачем сому целый лес из щупалец на морде?

Автор:
04 февраля 2024 09:27
Сообщество : Животные
Метки: Анциструс-медуза   животные   природа   рыба   сом   факты   фото   
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В речных долинах поцелованной солнцем Бразилии живёт создание, которое при рождении поцеловал сам Ктулху. Такое благословение даровало анциструсу-медузе стильный графитовый прикид и жутковатые густые усы, издалека напоминающие щупальца.

Если бы не украшение в половину головы, анциструс-медуза мало бы чем отличался от других сомиков бассейна рек Южной Америки. Их в роду настолько много, что учёные не успевают давать им нормальные биологические названия, вместо этого они считают их по порядковым номерам. Но наш герой смог выделиться из толпы своих сородичей роскошными усами.

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Самое стрёмное, что по мере старения рыбы, растительность на морде лица начинает ветвиться как корни растений, становясь визуально гуще и жутче. Зачем вообще рыбе такой аксессуар, Ктулху не объяснил, лишь кокетливо подмигнул и вернулся в своё адское подводное убежище.

Спросите, расстроился ли анциструс-медуза такому подарку? Нет. Ведь девушки-анциструсы находят усишки невероятно привлекательной чертой. Настолько, что сами носят микро-усики. Так что, предположительно, рыбы используют их для привлечения партнёра.

Но рыб лишь выглядит инопланетно-пугающе. На деле анциструс — это очень спокойное и стеснительное создание. Причём настолько, что джентльмены предпочитают не заводить семей с незнакомками. Чтобы самцы и самки заинтересовались друг другом, они непременно должны вырасти вместе.

Следующее, что нужно для зарождения чувств — правильный антураж! Анциструсы чувствительны ко всему: химическому составу, количеству кислорода, кислотности, грунту и температуре. Особенное внимание самцы уделяют количеству укрытий. Если рыб поселился в аквариуме, он изучит каждый сантиметр, чтобы быть уверенным в том, что обстановка будет идеальной.

Как только усатый удостоверится, что условия идеальны, он дожидается сезона дождей, чтобы приступить к самому главному — соблазнению. Самец заманивает самку в подготовленное местечко, отбивая от конкурентов. Как жениху понять, что его заигрывания имели успех? Очень просто: леди его выгонит с насиженного местечка и сама займёт домик.

Но лишь на время. В укрытии самка откладывает около 50 икринок, а затем удаляется в закат. С этого момента вся забота о потомстве ложится на хрупкие плавники и густые усы самца. Он оплодотворяет оставленную кладку, защищает её и следит за тем, чтобы икринки не залёживались: активно обмахивает плавниками, подгоняя насыщенную кислородом воду к выводку. Но забота длится недолго: всего через 4-5 дней мальки уже готовы к самостоятельной жизни.

Вот так маленький рыб доказал, что под жутковатой наружностью может скрываться ответственный семьянин и галантный джентльмен.

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Метки: Анциструс-медуза   животные   природа   рыба   сом   факты   фото   
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5  комментариев
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828
Сосед ватажный 2 дня назад
Чуваки. чо вы творите, я с похмелья жуткого вообще-то, зашёл сюда отвлечься
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6k
Трям 2 дня назад
Так вот ты какой, малёк Кракена!
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117k
Z_Павел Юрьевич_V 2 дня назад
Да, там все "сомы с присоской" выглядят жутковато!
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5k
Terminator 2 дня назад
"стрёмное"
Ты из трущёб пишешь?
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