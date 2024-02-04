Анциструс-медуза: зачем сому целый лес из щупалец на морде?

Но лишь на время. В укрытии самка откладывает около 50 икринок, а затем удаляется в закат. С этого момента вся забота о потомстве ложится на хрупкие плавники и густые усы самца. Он оплодотворяет оставленную кладку, защищает её и следит за тем, чтобы икринки не залёживались: активно обмахивает плавниками, подгоняя насыщенную кислородом воду к выводку. Но забота длится недолго: всего через 4-5 дней мальки уже готовы к самостоятельной жизни.