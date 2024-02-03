FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15890 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Гигантская выдра: она атакует крокодилов, анаконд и даже ягуаров

Гигантская выдра: она атакует крокодилов, анаконд и даже ягуаров

Автор:
03 февраля 2024 09:23
Сообщество : Животные
Метки: Гигантская выдрфа   животные   интересно   природа   факты   фото   
2142
10

Если вас назвали выдрой, не спешите кидаться в оппонента помидорами. Расцените это как комплимент! Потому что выдра — зверь очень хороший и полезный. А гигантская выдра — это не только польза, ценный мех и 30 килограмм живой массы, но ещё и благородное звание высшего хищника!

Эти ребята настолько крутые, что могут запросто надрать зад анакондам, кайманам и пираньям. Ну что, быть выдрой уже не так плохо?


Гигантская, или бразильская выдра, — претендент на звание крупнейшего и успешнейшего представителя всего семейства куньих. Своё название зверь полностью оправдывает: выдра вырастает до 2 метров в длину! Добавьте к столь солидным габаритам щепотку самоуверенности, горстку коммуникативных навыков, ведро семейных ценностей, банку ловкости, чашку бесстрашия и не забудьте побольше острых зубов и когтей! На выходе мы получаем поистине невообразимого хищника с замашками Доминика Торетто: побалагурить они не против, но семья для них — святое!

×
×

Встретить приверженцев уличной морали можно на севере и в центре Южной Америки. Селятся животины абсолютно везде, где есть пресная вода: не важно, река это, озеро, ручей, оросительный канал или водохранилище. Главное условие для дислокации — наличие еды. Большого количества еды! Нашим прожорливым героям нужно около 3 килограмм мясца в день, а беременным и кормящим и того больше.

Неизвестно, что к выдрам пришло раньше, неуёмный аппетит или способность этот самый аппетит обеспечить, но так или иначе, звери не зря считаются высшими хищниками в своей пищевой пирамиде. Занимать эту ступень им помогают идеальные анатомические данные и отточенные годами эволюции охотничьи стратегии.

Что касается данных, начнём описывать с конца, точнее с хвоста. Он у выдр плоский, мускулистый и формой напоминает птичье крыло. Благодаря ему и сильным коротким лапам под водой зверушки и правда летают! Бонусом к перепонкам, конечности зверьков украшены маникюром из длинных острых коготков — чтобы ловко ловить скользкую рыбу.

Особое внимание стоит уделить превосходным органам осязания. Бразильские умники умеют в буквальном смысле чувствовать воду! Длинные усы-вибриссы на морде ощущают мельчайшие изменения давления и течения в толще воды. Это помогает выдрам очень точно следовать за плывущей рыбой по оставленному ей «следу» в воде. А дальше цап, — и ужин подан!Только вот все эти супер прокачанные характеристики были бы так себе преимуществом, если бы не выдрин синдром Торетто.

Звери живут сплочёнными группами от 2 до 20 особей. Чужаков в стаю животины принимают редко, так что обычно — это одна большая семья. Вместе выдры делают всё: отдыхают, защищают свою территорию, разговаривают. У зверьков выстроена целая серия различных вокализаций для более точной передачи информации. Охотятся выдры тоже вместе. На поиск пропитания звери часто выходят парами или группой. Если одна выдра — это два метра наглости, то целая банда долговязых отморозков становится угрозой даже для крокодилов, кайманов и анаконд! Против слаженной атаки, ловких уворотов и мощных укусов даже хладнокровным рептилиям поставить нечего.

К размножению звери также подходят с групповым энтузиазмом. Нет, это не то, о чём вы подумали: в самом процессе изготовления выдрят участвуют только двое. Но заботятся о подрастающем поколении всем кланом! Старшие — воспитывают, младшие — добывают еду.

1-5 выдрят появляются на свет в самый разгар сезона засухи. В это время проще всего наловить кучу рыбы в обмельчавших речках и озёрах. Окружённые заботой выдрята растут медленно: первый заплыв они осуществят лишь к трём месяцам, а молочное вскармливание длится целых 9 месяцев! Лишь к году детки наберутся силы и начнут помогать группе на охоте. Зверята останутся с родителями и старшими братьями-сёстрами примерно до трёх лет, после чего они покинут родную стаю и постараются создать свою.

Сделать это на сегодняшний день может быть не так просто. Из-за человеческой деятельности ареал гигантских выдр становится всё более и более фрагментированным. С местным населением животины не слишком дружат: во-первых, выдр добывают ради меха — он у них ценный, водонепроницаемый. Во-вторых, зверей уничтожают как мнимых соперников на рыбалке.

С туристами у гигантов дела также не складываются. Вмешательство двуногих может подвергнуть животных сильному стрессу, отчего они перестанут охотиться в полную силу, а значит, не смогут выкормить молодняк и вообще рискуют погибнуть. К тому же выдры чувствительны к некоторым заболеваниям псовых. А когда рядом ходит толпа туристов, заразиться чем-то — это вопрос времени.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Гигантская выдрфа   животные   интересно   природа   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 42 минуты назад
Смотрел фильм на дискавери, большой крокодил сожрал детеныша выдры....они собрались, выследили его и убили совместными усилиями.
Вендетта!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
822
AlexWoyz 2 минуты назад
выдра интересная.
подача материала в уши впивается..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Ego sum qui sum 5 минут назад
это не выдра это целый Выдрингтон
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

389022



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Югре девушка вытащила трёх соседских детей из огня и погасила пожар
В Югре девушка вытащила трёх соседских детей из огня и погасила пожар
10 фотографий, которые показывают знаменитые картины в очень непривычном свете
10 фотографий, которые показывают знаменитые картины в очень непривычном свете
Набирающие популярность в сообществах
Москва - номер один в Европе по количеству электробусов
Москва - номер один в Европе по количеству электробусов
С добрым утром
С добрым утром
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизнь с домашним животным

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Юмор#интересное#история#позитив#люди#аварии#авто аварии#Госдума
#животные#автомобили#машина#в мире#ДТП#США#подборка#истории#собака#дети
#Прикол#автомир#факты#Автовсячина#забавно#Разное#полиция#кино#кот#КИтай
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте Морской леопард: то милашка, то кровожадный тиран Морской леопард: то милашка, то кровожадный тиран Серая лиса: что за странные псы-обезьяны? Серая лиса: что за странные псы-обезьяны? Карликовый муравьед: милый зверёк разрывает осиные ульи на куски, а потом пирует на руинах Карликовый муравьед: милый зверёк разрывает осиные ульи на куски, а потом пирует на руинах С какой целью пауки-птицееды заводят в своих норах "домашних животных" С какой целью пауки-птицееды заводят в своих норах "домашних животных" Колумбийская коата: их мёртвенно-леденящий взгляд пробирает до мурашек Колумбийская коата: их мёртвенно-леденящий взгляд пробирает до мурашек

На что жалуетесь?

Вернуться