Гигантская выдра: она атакует крокодилов, анаконд и даже ягуаров

Если вас назвали выдрой, не спешите кидаться в оппонента помидорами. Расцените это как комплимент! Потому что выдра — зверь очень хороший и полезный. А гигантская выдра — это не только польза, ценный мех и 30 килограмм живой массы, но ещё и благородное звание высшего хищника!
Эти ребята настолько крутые, что могут запросто надрать зад анакондам, кайманам и пираньям. Ну что, быть выдрой уже не так плохо?
Гигантская, или бразильская выдра, — претендент на звание крупнейшего и успешнейшего представителя всего семейства куньих. Своё название зверь полностью оправдывает: выдра вырастает до 2 метров в длину! Добавьте к столь солидным габаритам щепотку самоуверенности, горстку коммуникативных навыков, ведро семейных ценностей, банку ловкости, чашку бесстрашия и не забудьте побольше острых зубов и когтей! На выходе мы получаем поистине невообразимого хищника с замашками Доминика Торетто: побалагурить они не против, но семья для них — святое!
Встретить приверженцев уличной морали можно на севере и в центре Южной Америки. Селятся животины абсолютно везде, где есть пресная вода: не важно, река это, озеро, ручей, оросительный канал или водохранилище. Главное условие для дислокации — наличие еды. Большого количества еды! Нашим прожорливым героям нужно около 3 килограмм мясца в день, а беременным и кормящим и того больше.
Неизвестно, что к выдрам пришло раньше, неуёмный аппетит или способность этот самый аппетит обеспечить, но так или иначе, звери не зря считаются высшими хищниками в своей пищевой пирамиде. Занимать эту ступень им помогают идеальные анатомические данные и отточенные годами эволюции охотничьи стратегии.
Что касается данных, начнём описывать с конца, точнее с хвоста. Он у выдр плоский, мускулистый и формой напоминает птичье крыло. Благодаря ему и сильным коротким лапам под водой зверушки и правда летают! Бонусом к перепонкам, конечности зверьков украшены маникюром из длинных острых коготков — чтобы ловко ловить скользкую рыбу.
Особое внимание стоит уделить превосходным органам осязания. Бразильские умники умеют в буквальном смысле чувствовать воду! Длинные усы-вибриссы на морде ощущают мельчайшие изменения давления и течения в толще воды. Это помогает выдрам очень точно следовать за плывущей рыбой по оставленному ей «следу» в воде. А дальше цап, — и ужин подан!Только вот все эти супер прокачанные характеристики были бы так себе преимуществом, если бы не выдрин синдром Торетто.
Звери живут сплочёнными группами от 2 до 20 особей. Чужаков в стаю животины принимают редко, так что обычно — это одна большая семья. Вместе выдры делают всё: отдыхают, защищают свою территорию, разговаривают. У зверьков выстроена целая серия различных вокализаций для более точной передачи информации. Охотятся выдры тоже вместе. На поиск пропитания звери часто выходят парами или группой. Если одна выдра — это два метра наглости, то целая банда долговязых отморозков становится угрозой даже для крокодилов, кайманов и анаконд! Против слаженной атаки, ловких уворотов и мощных укусов даже хладнокровным рептилиям поставить нечего.
К размножению звери также подходят с групповым энтузиазмом. Нет, это не то, о чём вы подумали: в самом процессе изготовления выдрят участвуют только двое. Но заботятся о подрастающем поколении всем кланом! Старшие — воспитывают, младшие — добывают еду.
1-5 выдрят появляются на свет в самый разгар сезона засухи. В это время проще всего наловить кучу рыбы в обмельчавших речках и озёрах. Окружённые заботой выдрята растут медленно: первый заплыв они осуществят лишь к трём месяцам, а молочное вскармливание длится целых 9 месяцев! Лишь к году детки наберутся силы и начнут помогать группе на охоте. Зверята останутся с родителями и старшими братьями-сёстрами примерно до трёх лет, после чего они покинут родную стаю и постараются создать свою.
Сделать это на сегодняшний день может быть не так просто. Из-за человеческой деятельности ареал гигантских выдр становится всё более и более фрагментированным. С местным населением животины не слишком дружат: во-первых, выдр добывают ради меха — он у них ценный, водонепроницаемый. Во-вторых, зверей уничтожают как мнимых соперников на рыбалке.
С туристами у гигантов дела также не складываются. Вмешательство двуногих может подвергнуть животных сильному стрессу, отчего они перестанут охотиться в полную силу, а значит, не смогут выкормить молодняк и вообще рискуют погибнуть. К тому же выдры чувствительны к некоторым заболеваниям псовых. А когда рядом ходит толпа туристов, заразиться чем-то — это вопрос времени.
Источник:
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Вендетта!
подача материала в уши впивается..