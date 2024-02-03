Гигантская выдра: она атакует крокодилов, анаконд и даже ягуаров

Эти ребята настолько крутые, что могут запросто надрать зад анакондам, кайманам и пираньям. Ну что, быть выдрой уже не так плохо?

Гигантская, или бразильская выдра, — претендент на звание крупнейшего и успешнейшего представителя всего семейства куньих. Своё название зверь полностью оправдывает: выдра вырастает до 2 метров в длину! Добавьте к столь солидным габаритам щепотку самоуверенности, горстку коммуникативных навыков, ведро семейных ценностей, банку ловкости, чашку бесстрашия и не забудьте побольше острых зубов и когтей! На выходе мы получаем поистине невообразимого хищника с замашками Доминика Торетто: побалагурить они не против, но семья для них — святое!