Правда ли, что акула чует запах крови за километр?

Вы когда-нибудь боялись пораниться в море? Нет? Очень зря. Как только капля крови попадёт в море, по вашу душу из самых дальних уголков океана явятся они. Акулы. Безжалостные хищники, скаля клыки, будут наматывать круги, пока не загонят в кольцо, из которого вам уже будет не суждено выбраться.
Вроде как так описывают сверхъестественные способности хищных рыбин чувствовать запах добычи, да? Но как на самом деле обстоят дела? Как далеко акула чувствует запах свежей крови?
Начнём с простого. Что такое запах? Ультрамелкие частицы вещества, которые из-за своей маленькости и лёгкости отлично распространяются в окружающей среде. А как распространятся эти частички — вопрос состояния среды, в которую они попали. На суше этим делом занимаются воздушные потоки, в воде — течение.
Также, чтобы нос почуял запах, этих микрочастичек должно быть довольно много в одном месте. Одну молекулу средь триллиона других веществ ни один нос не почует. А в подвижной и нестабильной среде концентрация веществ быстро падает до такого состояния, при котором не то что распознать носом уже невозможно, а уловить эти самые частички нельзя.
И вот ты меня сейчас, читатель, спросишь, зачем я тут про физику и химию распинаюсь, когда мы тут об акулах, вообще-то, говорим. А просто всё вышеописанное влияет на акулье восприятие запахов! Потому что в один момент, из-за характера течения и количества пролитой крови, она действительно может почуять вкусняху и за этот самый пресловутый километр! Но если вода спокойная, а кровушки три капли из пореза, акула даже о вашем существовании не узнает.
К тому же обонятельные способности рыбы слишком переоценены. Да, у акул чуткий нюх. Такой же чуткий, как и у их родственников — скатов. И те и другие способны обнаружить каплю вещества в пропорции 1 к миллиарду. Звучит много, но на деле — это объём небольшого приусадебного бассейна. Если вы в таком решите поплескаться с акулой, она вас наверняка заметит, берегитесь!
Но несправедливо будет сказать, что наша кровь для акул совсем неинтересна. Рыбы действительно нами заинтересуются, если вылить целое ведро. Это доказал в наглядном эксперименте науч-поп блогер Марк Робер. Он поставил на доску от сёрфинга четыре ведра: с человеческой кровью, рыбьим жиром, мочой и морской водой. Каждая ёмкость опустошалась одновременно и равномерно. Ведро человеческой кровушки собрало вокруг себя 41 акул! А вокруг рыбьего жира кружило 4 хищницы.
Во второй части эксперимента те же самые жидкости блогер вводил в воду тонкой струйкой со скоростью 15 капель в минуту. То же самое место, та же самая кровь не собрала ни одну хищницу. Как итог, он пришёл к выводу: если вы порезались, и из вас не хлещет фонтан, можете быть спокойны!
Источник:
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"Энтомологи неоднократно проводили эксперименты с сатурниями. Так, выпущенные из окна движущегося поезда на разных интервалах самцы бабочек были способны вернуться к самке, находившейся от них на расстоянии вплоть до 12 км. "
И даже без поезда, самец Сатурнии чувствует самку за 10-12 км. А количество молекул-шмалекул на кубометр воздуха сам считай...
И да, акулы- не РЫБЫ.
А так спасибо, понравилось ))