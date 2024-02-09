Правда ли, что акула чует запах крови за километр?

Вроде как так описывают сверхъестественные способности хищных рыбин чувствовать запах добычи, да? Но как на самом деле обстоят дела? Как далеко акула чувствует запах свежей крови?

Начнём с простого. Что такое запах? Ультрамелкие частицы вещества, которые из-за своей маленькости и лёгкости отлично распространяются в окружающей среде. А как распространятся эти частички — вопрос состояния среды, в которую они попали. На суше этим делом занимаются воздушные потоки, в воде — течение.

Также, чтобы нос почуял запах, этих микрочастичек должно быть довольно много в одном месте. Одну молекулу средь триллиона других веществ ни один нос не почует. А в подвижной и нестабильной среде концентрация веществ быстро падает до такого состояния, при котором не то что распознать носом уже невозможно, а уловить эти самые частички нельзя.