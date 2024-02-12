Хищную черепаху жуткого вида выловили из озера в Британии, используя корзинку из супермаркета

Рептилию выловила местная жительница Дениз Чемберлен, которая до этого жила в США и знала о таких черепахах. Ей было известно, что мощные челюсти могут прокусить руку и повредить кости. Поэтому женщина использовала в качестве защиты для себя и ловушки для черепахи корзину для покупок — такие выдают в супермаркетах. Чтобы вытащить животное, Дениз пришлось войти в пруд, несмотря на зимнюю погоду.