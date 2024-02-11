Иноагентам в России грозит лишение доходов

В Госдуме обсуждается законопроект, который предполагает исключить возможность компаниям и частным лицам, признанным иногатентами, зарабатывать на рекламе.
Но есть один нюанс. Наказывать за это планируют не самих иноагентов, а народ, который у этих самых иноагентов решит себя прорекламировать и неважно на каком интернет-ресурсе реклама будет опубликована.
С такой инициативой выступил Вячеслав Володин.
"Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях. Это недопустимо… Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности."
Сейчас законопроект, разработанный комитетом Госдумы по безопасности совместно с комитетом по экономической политике, находится на обсуждении в нижней палате парламента.
Глава комитета по безопасности Василий Пискарев поддержал Володина и отметил, что те, кто «и так неплохо устроился, живя на подачки от врагов России», не должны зарабатывать еще и на российских гражданах.
Идея это не новая, еще летом 2023 года Дмитрий Медведев говорил о том, что недопустимо продолжать кормить иноагентов. С ним полностью согласны и в Минцифре России.
Законопроект о запрете рекламы будет внесен на рассмотрение в Госдуму до конца весенней сессии.
Источник:
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я не могу понять, почему этот законопроект находится только на стадии обсуждения, а не был принят уже давно, вместе с тем как начали присваивать предателям "почетное звание" «иностранный агент»?
складывается такое ощущение, что депутатишки с этих бизнесов имеют доходы и потому затягивают принятие решения по законопроекту как только могут, по очевидной причине потери финансовых потоков, скорее всего поступающих в их карманы в виде откатов.
P.S. после этого остается только один вопрос: «если депутатки гребут бабло от бизнесов иноагентов, то кто есть они сами, предатели или "ничего личного, просто бизнес"»?
Я оказался в очень сложной ситуации: остался без работы, без денег, без еды. Сейчас изо всех сил ищу новую работу, нo покa ничeго нe наxодитcя, а кушать сейчас очень хочется, но совершенно нечего. Не могли бы вы одолжить любую сумму, хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки, хотя бы рублей 100-200.
Если да, то пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-2О (я могу выводить деньги с телефона на свою карту безо всяких комиссий)
Заранee Вaм большоe человeчеcкое спаcибо
Чуть что: "Я - не я и хата не моя. Знать не знаю, ведать не ведаю. Я тут не при чём" и морда кирпичом.
Как говорится "Взятки гладки". А там пока разберутся, уже миллионы сольются куда надо.
Сколько уже подобных историй было...