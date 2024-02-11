Иноагентам в России грозит лишение доходов

С такой инициативой выступил Вячеслав Володин.



"Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях. Это недопустимо… Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности."

Сейчас законопроект, разработанный комитетом Госдумы по безопасности совместно с комитетом по экономической политике, находится на обсуждении в нижней палате парламента.

Глава комитета по безопасности Василий Пискарев поддержал Володина и отметил, что те, кто «и так неплохо устроился, живя на подачки от врагов России», не должны зарабатывать еще и на российских гражданах.