После принятия нового закона об иноагентах, Юрий Дудь* лишится до 70% своего заработка

Речь о сумме в 100 миллионов рублей ежемесячно. И Дудь - не единственный, кто потеряет в деньгах.
Сегодня Госдума приняла новый закон. Документ запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу у иноагентов - на их сайтах и в соцсетях. За нарушение закона рекламодателям грозят штрафы до 300 тысяч рублей.
Надо для себя определиться: либо ты со страной - откажись от зарубежного финансирования, выйди из статуса иностранного агента и тогда получай средства внутри страны. Но нельзя охаивать страну за деньги из‑за рубежа и собирать здесь средства от рекламы, - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Если иноагент продолжит размещение рекламы, ему полагается штраф (50 тысяч для физлиц и 500 - для компаний). После двух нарушений грозит до двух лет колонии. Как будут взыскивать деньги или привлекать людей, которые сейчас живут за границей, станет известно позже. Но такие меры и не потребуются.
Уже сейчас компании, которые давали рекламу у иноагентов, стали разрывать с ними контракты. Никто не хочет получить штраф и испортить себе репутацию. А большинство рекламных доходов шло как раз из России.
Например, Юрий Дудь* из иностранных компаний рекламировал только криптобиржу, языковую школу и сервис VPN. Все остальные контракты были из РФ. Примерная потеря в доходе - минус 100 миллионов рублей ежемесячно.
А блогер Екатерина Гордеева** и вовсе объявила о прекращении деятельности своего Ютуб-канала.
В связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов, мы больше не сможем работать как прежде. В общем, мы приостанавливаем работу, - сообщила она.
Обсуждать иноагентов можно сколько угодно, а вот рекламировать их информационные ресурсы нельзя. За это полагается предупреждение и штрафы.
При этом если, скажем, речь идет об информационном сообщении, то при наличии соответствующей маркировки - что речь в нём идёт об иностранном агенте - здесь никаких ограничений нет, - уточнил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Закон о запрете рекламы у иноагентов одобрит Совет Федерации и подпишет президент Владимир Путин. Вероятно, он вступит в силу уже в марте.
*Юрий Дудь признан иноагентом на территории России.
**Екатерина Гордеева признана иноагентом на территории России.
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Его место займут "политически правильные" вот и все.
Скоро увидим их лица на рекламах организаций башлявших иноагентам))
у меня просто в голове не укладываются такие цифры, что платят компании за рекламу