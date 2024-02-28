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После принятия нового закона об иноагентах, Юрий Дудь* лишится до 70% своего заработка

После принятия нового закона об иноагентах, Юрий Дудь* лишится до 70% своего заработка

Автор:
28 февраля 2024 16:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Вячеслав Володин   Госдума   Юрий Дудь   запрет   иноагенты   реклама   
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Речь о сумме в 100 миллионов рублей ежемесячно. И Дудь - не единственный, кто потеряет в деньгах.

Сегодня Госдума приняла новый закон. Документ запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу у иноагентов - на их сайтах и в соцсетях. За нарушение закона рекламодателям грозят штрафы до 300 тысяч рублей.

Надо для себя определиться: либо ты со страной - откажись от зарубежного финансирования, выйди из статуса иностранного агента и тогда получай средства внутри страны. Но нельзя охаивать страну за деньги из‑за рубежа и собирать здесь средства от рекламы, - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Если иноагент продолжит размещение рекламы, ему полагается штраф (50 тысяч для физлиц и 500 - для компаний). После двух нарушений грозит до двух лет колонии. Как будут взыскивать деньги или привлекать людей, которые сейчас живут за границей, станет известно позже. Но такие меры и не потребуются.

Уже сейчас компании, которые давали рекламу у иноагентов, стали разрывать с ними контракты. Никто не хочет получить штраф и испортить себе репутацию. А большинство рекламных доходов шло как раз из России.

Например, Юрий Дудь* из иностранных компаний рекламировал только криптобиржу, языковую школу и сервис VPN. Все остальные контракты были из РФ. Примерная потеря в доходе - минус 100 миллионов рублей ежемесячно.

А блогер Екатерина Гордеева** и вовсе объявила о прекращении деятельности своего Ютуб-канала.

В связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов, мы больше не сможем работать как прежде. В общем, мы приостанавливаем работу, - сообщила она.

Обсуждать иноагентов можно сколько угодно, а вот рекламировать их информационные ресурсы нельзя. За это полагается предупреждение и штрафы.

При этом если, скажем, речь идет об информационном сообщении, то при наличии соответствующей маркировки - что речь в нём идёт об иностранном агенте - здесь никаких ограничений нет, - уточнил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Закон о запрете рекламы у иноагентов одобрит Совет Федерации и подпишет президент Владимир Путин. Вероятно, он вступит в силу уже в марте.

*Юрий Дудь признан иноагентом на территории России.

**Екатерина Гордеева признана иноагентом на территории России.

Источник:

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Метки: Видео   Вячеслав Володин   Госдума   Юрий Дудь   запрет   иноагенты   реклама   
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32  комментария
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4k
Максим Макашев Час назад
пусть на паперти "зарабатывают"
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2k
Dimon 6 секунд назад
Меня больше интересуют те, кто ДО СИХ ПОР платил Дудюза рекламу, те кто ДО СИХ ПОР приглашает Урганта вести корпоративы в России и те, кто тайком приглашает за бешенные бабки всяких брежневых и лободу. Вот они самые настоящие предатели!
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30k
AzuveR 3 минуты назад
Давно пора было принять сей закон. Теперь бдуть и такие как бдуть ,будуть сосуть. Хотя они нахапались бабла порядком. Но деньги имеют свойства заканчиваться.
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883
adssaf afasffdsga 3 минуты назад
Когда перекрыли доступ к монетизации ютуба все нормальные блогеры разделились на два лагеря: 1 - а мне что, раньше платили!? 2 - ну, типа, теперь придётся на работу устроиться, видосики реже выходить будут. И лишь всякая херня "ыыы, мне не платят, видосов не будет, всем пока". Собственно, иного от брака человеческого ожидать смысла и не имело, реакция предсказуема.
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19k
Голос Вселенной 4 минуты назад
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7k
alex 10 минут назад
Решили вдуть Дудю
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8k
Oleg 10 минут назад
Ипанутым нет покоя. Статус инагента могут прилепить за что угодно (зарплата в газпроме, как самый топовый пример), очевидно, что снять его в нынешнее время нельзя. И чего ради тогда всё это? Чтобы придушить пару человек? Чтобы из информационных ресурсов у нас в стране остались только гос сми? Лютое великолепие!
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33k
Ashabad 14 минут назад
Было уже?
Ссылка www.youtube.com
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217
Иван Иванов 19 минут назад
НАдо наказывать тех,кто ему переводит деньги.
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2k
Alexander Gorn 20 минут назад
Плохо. Очень плохо. Очень-очень плохо... что целых 30% у него останется! Надо чтобы всех 100% заработка лишился, а также сбережений, если таковые у него имеются.
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133
Ли Харви Освальд 24 минуты назад
В отличие от Володиного агента иностранные умеют зарабатывать деньги не только лизанием жопы власть имущим. Так что пусть за них не переживает, не пропадут
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8k
Allmaster Полчаса назад
А сколько он уже заработал? может похоже свалить и жить под пальмой пока не помрет...
Его место займут "политически правильные" вот и все.
Скоро увидим их лица на рекламах организаций башлявших иноагентам))
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13k
Григорий Бабкин Полчаса назад
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11k
kaboza Полчаса назад
Эта, а можно закон, типа "иноагент" и "массы" вперед!! раскулачивайте!!!?
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21k
Shtoppi 40 минут назад
надеюсь что дудь и гордеева не единственные враги народа России, кто будет терпеть убытки доходов и список будет гораздо длиннее.
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295
Серега 50 минут назад
Володин,а завозить в страну техническое пальмовое масло и травить свой народ,можно?
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36k
Опаньки 54 минуты назад
сто лямов

у меня просто в голове не укладываются такие цифры, что платят компании за рекламу
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928
idhr 58 минут назад
а кто это?!?
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Предателей нужно бить по самому больному, по кошельку .
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August

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