После принятия нового закона об иноагентах, Юрий Дудь* лишится до 70% своего заработка

Если иноагент продолжит размещение рекламы, ему полагается штраф (50 тысяч для физлиц и 500 - для компаний). После двух нарушений грозит до двух лет колонии. Как будут взыскивать деньги или привлекать людей, которые сейчас живут за границей, станет известно позже. Но такие меры и не потребуются.

Уже сейчас компании, которые давали рекламу у иноагентов, стали разрывать с ними контракты. Никто не хочет получить штраф и испортить себе репутацию. А большинство рекламных доходов шло как раз из России.