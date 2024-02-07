В Госдуме предложили разрешить есть продукты в магазинах ещё до оплаты на кассе

Такой законопроект уже подготовлен.
Сейчас в законодательстве нет чёткой нормы - можно есть продукты до оплаты или нельзя. В одной торговой сети можно съесть булочку, а потом оплатить пустую упаковку на кассе, в другой категорически нельзя. Всё из-за Гражданского кодекса, в нём указано, что право собственности на товар возникает со времени передачи его потребителю. А это можно трактовать по-разному: до оплаты или после. Тут и возникают проблемы.
Покупатель, беря товар с полки, выражает своими действиями согласие с офертой с условием последующей оплаты товаров на кассе. Соответственно, фактически товар поступил во владение покупателя, а это означает, что потребитель может производить с ним любые действия, обязанность оплатить такой товар не снимается с потребителя.
Глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов хочет с этим разобраться и уже сделал законопроект. Если он пройдёт, то есть и пить можно будет прямо в торговом зале.
Взаимодействие между потребителем и продавцом всегда имеет характер потенциального конфликта, поэтому так важно устранять любые пробелы и коллизии в законодательстве. Одна из таких проблем - употребление потребителем продуктов в торговом зале до оплаты, - считает автор инициативы.
Единственное условие - у продукта должна быть упаковка и фиксированная цена. На весовые товары норма не распространяется.
А у главы Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина другая точка зрения:
Я не понимаю и не вижу, в чем проблема. Если человек, например, хочет пить, а перед ним стоит большая очередь в кассу, почему он не может это сделать с товаром, который он намерен купить. Он же не собирается это скрывать. Даже не вижу сегодня никаких препятствий для совершения потребителем таких действий.
Шапкин указывает, что вот если человек пытается скрыть съеденное или выпитое - тогда да, может попасть не только на административку, а и под статьи УК о краже или грабеже. А если не скрывает, то ему якобы бояться нечего - главное, чтобы оплатил.
Но депутат Нилов считает, что двусмысленность в трактовках надо убирать:
Это может закончиться конфликтом, вплоть до причинения вреда здоровью потребителям, возбуждением административных дел, не говоря об испорченном настроении. Поэтому, чтобы избежать таких ситуаций, мы предлагаем узаконить существующую практику, когда продукты при условии наличия упаковки и фиксированной цены можно употреблять в торговом зале при условии последующей оплаты.
Законопроект хотят рассмотреть уже в этом году.
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А так, я очень негативно отношусь к людям которые едят в общественных местах вроде транспорта, магазина, метро, итд... в общем в местах для этого не предназначенных, или с кофе забегают в трамвай, ну либо да, ходят со своим стаканчиком по магазину и цедят.. Блин, у на столько нету времени чтоб остановиться, спокойно схомячить свою шаверму и выпить чашку кофе? Тебе обязательно идти поближе к другим людям и давиться у них на глазах, заставлять их нюхать твою еду, что не всегда приятно посторонним, и что хуже всего - ты ж повышаешь риск, что из-за случайного события (оступился, толкнули итд) ты другого гражданина вымажешь своей едой, испортишь ему одежду и возможно сорвёшь планы по посещению того или иного места, ибо в грязной одежде он уже не пойдёт в тот же банк брать кредит или на свидание в кафе..
Это какой-то западный стереотип, супер деловых людей, которые настолько мобильны, что питаются, пьют и курят на ходу, не тратя ни минуточки на перерыв.. а то что окружающие могут пострадать, так им наплевать, они пьют свой смузи, чавкают ход догам и плюют семечки на тротуар.. они ж в движении, современные люди. Это всякие обсосы, которые в жизни ничего не добились - сидят и кушают дома, или в столовой, или тупо могут отойти в сторонку и выпить кофе на лавке в сквере. Но эти не такие - они шашлыком в руках готовы в лифт с другими пассажирами зайти.. Всё вот ради этого имиджа - делового человека.
И да, если вы это читаете и начинаете узнавать себя - знайте, вы не выглядите ни модно, ни утончённо, ни по западному, ни по деловому.. вы выглядите как обсосы, которые вести себя не умеют в социуме. И если вам более 12 лет, то вы дегенераты с дефицитом воспитания.
Переводя на русский - ТОЛЬКО после оплаты товар начинает принадлежать покупателю! Но эти ребята из госдумы почему-то не видят проблем в том, что покупатель возьмет ЧУЖОЙ товар и немного его покушает. А уже потом (может быть) оплатит, а может и не оплатит...
Я просто охреневаю! Даже Я, ни разу не юрист и даже не любитель, знаю эти подробности. Просто один раз когда-то сел, погуглил и достаточно. Но они ведь имеют кучу юр образований и прочее. Я, конечно, понимаю, что нужно защищать права покупателя. Ну не настолько же, чтобы уж так ущемлять продавца, позволяя покупателю фактически нарушать Закон...
Не понравилось- не беру