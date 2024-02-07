В Госдуме предложили разрешить есть продукты в магазинах ещё до оплаты на кассе

Глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов хочет с этим разобраться и уже сделал законопроект. Если он пройдёт, то есть и пить можно будет прямо в торговом зале.

Взаимодействие между потребителем и продавцом всегда имеет характер потенциального конфликта, поэтому так важно устранять любые пробелы и коллизии в законодательстве. Одна из таких проблем - употребление потребителем продуктов в торговом зале до оплаты, - считает автор инициативы.

Единственное условие - у продукта должна быть упаковка и фиксированная цена. На весовые товары норма не распространяется.