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В Госдуме предложили разрешить есть продукты в магазинах ещё до оплаты на кассе

В Госдуме предложили разрешить есть продукты в магазинах ещё до оплаты на кассе

Автор:
07 февраля 2024 16:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   депутат   законопроект   магазин   оплата   продукты   супермаркет   упаковка   ярослав нилов   
1013
4

Такой законопроект уже подготовлен.

Сейчас в законодательстве нет чёткой нормы - можно есть продукты до оплаты или нельзя. В одной торговой сети можно съесть булочку, а потом оплатить пустую упаковку на кассе, в другой категорически нельзя. Всё из-за Гражданского кодекса, в нём указано, что право собственности на товар возникает со времени передачи его потребителю. А это можно трактовать по-разному: до оплаты или после. Тут и возникают проблемы.

Покупатель, беря товар с полки, выражает своими действиями согласие с офертой с условием последующей оплаты товаров на кассе. Соответственно, фактически товар поступил во владение покупателя, а это означает, что потребитель может производить с ним любые действия, обязанность оплатить такой товар не снимается с потребителя.

Глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов хочет с этим разобраться и уже сделал законопроект. Если он пройдёт, то есть и пить можно будет прямо в торговом зале.

Взаимодействие между потребителем и продавцом всегда имеет характер потенциального конфликта, поэтому так важно устранять любые пробелы и коллизии в законодательстве. Одна из таких проблем - употребление потребителем продуктов в торговом зале до оплаты, - считает автор инициативы.

Единственное условие - у продукта должна быть упаковка и фиксированная цена. На весовые товары норма не распространяется.

А у главы Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина другая точка зрения:

Я не понимаю и не вижу, в чем проблема. Если человек, например, хочет пить, а перед ним стоит большая очередь в кассу, почему он не может это сделать с товаром, который он намерен купить. Он же не собирается это скрывать. Даже не вижу сегодня никаких препятствий для совершения потребителем таких действий.

Шапкин указывает, что вот если человек пытается скрыть съеденное или выпитое - тогда да, может попасть не только на административку, а и под статьи УК о краже или грабеже. А если не скрывает, то ему якобы бояться нечего - главное, чтобы оплатил.

Но депутат Нилов считает, что двусмысленность в трактовках надо убирать:

Это может закончиться конфликтом, вплоть до причинения вреда здоровью потребителям, возбуждением административных дел, не говоря об испорченном настроении. Поэтому, чтобы избежать таких ситуаций, мы предлагаем узаконить существующую практику, когда продукты при условии наличия упаковки и фиксированной цены можно употреблять в торговом зале при условии последующей оплаты.

Законопроект хотят рассмотреть уже в этом году.

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Метки: Госдума   депутат   законопроект   магазин   оплата   продукты   супермаркет   упаковка   ярослав нилов   
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28  комментариев
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7k
М С Час назад
Ппц раздражают такие свиньи, которые начинают жрать и пить прямо в магазине...
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42k
Example 6.2.6 2 минуты назад
Я максимум пару раз пил минералку стоя в очереди на кассу. Ну, бывало, сушит кранты, стоять ещё минут 20 судя по всему, а жажда не отступает..
А так, я очень негативно отношусь к людям которые едят в общественных местах вроде транспорта, магазина, метро, итд... в общем в местах для этого не предназначенных, или с кофе забегают в трамвай, ну либо да, ходят со своим стаканчиком по магазину и цедят.. Блин, у на столько нету времени чтоб остановиться, спокойно схомячить свою шаверму и выпить чашку кофе? Тебе обязательно идти поближе к другим людям и давиться у них на глазах, заставлять их нюхать твою еду, что не всегда приятно посторонним, и что хуже всего - ты ж повышаешь риск, что из-за случайного события (оступился, толкнули итд) ты другого гражданина вымажешь своей едой, испортишь ему одежду и возможно сорвёшь планы по посещению того или иного места, ибо в грязной одежде он уже не пойдёт в тот же банк брать кредит или на свидание в кафе..
Это какой-то западный стереотип, супер деловых людей, которые настолько мобильны, что питаются, пьют и курят на ходу, не тратя ни минуточки на перерыв.. а то что окружающие могут пострадать, так им наплевать, они пьют свой смузи, чавкают ход догам и плюют семечки на тротуар.. они ж в движении, современные люди. Это всякие обсосы, которые в жизни ничего не добились - сидят и кушают дома, или в столовой, или тупо могут отойти в сторонку и выпить кофе на лавке в сквере. Но эти не такие - они шашлыком в руках готовы в лифт с другими пассажирами зайти.. Всё вот ради этого имиджа - делового человека.

И да, если вы это читаете и начинаете узнавать себя - знайте, вы не выглядите ни модно, ни утончённо, ни по западному, ни по деловому.. вы выглядите как обсосы, которые вести себя не умеют в социуме. И если вам более 12 лет, то вы дегенераты с дефицитом воспитания.
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31k
Григорий 2 минуты назад
Это здорово! Теперь можно зайти в 12 часов ночи, отхлебнуть коньячка из бутылочки и оплатить на кассе! Ведь я согласен на оферту - товар получил во владение. Да и магазину початая бутылка ни к чему.
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2k
Andrey Selin 2 минуты назад
Представляю что в алко отделах творится начнёт...
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59k
alertol 10 минут назад
а потом карта не срабатывает, а надички нет с собой... и что дальше? ни кража, ни грабеж, понять и простить?
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227
Саша 17 минут назад
Ну вот, а вы говорите: "только запрещать умеют"...
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14k
KotSkripaley 20 минут назад
Все трубы уже в стране починили и с мигрантами проблема рассосалась? А то я смотрю в госдуре делать некуя.
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125
Деньги Есть 20 минут назад
Охране работы поприбавится. Кто что надкусил и куда потом поставил. Пока ешь и держишь в руках, всегда можно сказать, что оплачу. Главное, потом полусъеденый продукт успеть незаметно на полку поставить.
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2k
alex 24 минуты назад
попил молочка, закусил селёдиной или огурцами солёными. обхезался посреди зала, тридцать три струи, не считая мелких брызг. потом вопить, что отравили. ведь могут и такие уроды попасться. не надо с едой такое делать. за водичку попить - нормально. сам так делал, оплачивал всегда. а вот молоко с селёдиной и огурцами со мной не проходит. иммунитет что-ли. за попить воды - да. за пожрать - нет
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19k
Голос Вселенной Полчаса назад
Че-то я не понимаю. Это что, шутка такая??? Или они там вообще законов не читают??? Они слышали вообще что-нибудь про понятие "публичная оферта"??? Продукты лежат на полке, под ними есть ценник. Магазин готов заключить договор купли-продажи с любым, кто принимает условия этой публичной оферты. Такой договор считается выполненным ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после его оплаты. Точнее, факт оплаты и есть факт заключения такого договора. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО права владения товаром переходит от продавца покупателю. ДО этого - магазин владеет товаром, и покупатель НЕ ИМЕЕТ ПРАВО его портить, кушать, распечатывать, изменять его потребительские характеристики и т.п.
Переводя на русский - ТОЛЬКО после оплаты товар начинает принадлежать покупателю! Но эти ребята из госдумы почему-то не видят проблем в том, что покупатель возьмет ЧУЖОЙ товар и немного его покушает. А уже потом (может быть) оплатит, а может и не оплатит...
Я просто охреневаю! Даже Я, ни разу не юрист и даже не любитель, знаю эти подробности. Просто один раз когда-то сел, погуглил и достаточно. Но они ведь имеют кучу юр образований и прочее. Я, конечно, понимаю, что нужно защищать права покупателя. Ну не настолько же, чтобы уж так ущемлять продавца, позволяя покупателю фактически нарушать Закон...
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58k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
иногда открывал и пил пиво и соки.ничего такова не было. только пельмешки приходилось терпеть до дома
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7k
Евгений Д Полчаса назад
Ну сейчас потянуться все покушать и попить в магазины.
Не понравилось- не беру
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24k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Не ну есть это как то не кулюторно , а вот минералки отпить что тут такого , а тем более когда в большой магазин зашел , ну и ясень пень на выходе оплатил и потопал дальше по своим делам.
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95k
7guest 40 минут назад
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4k
Василий Афиногенов 51 минуту назад
всегда так делал)
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30k
AzuveR 57 минут назад
Алкашам об этом не говорите.
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248
ruslan d 57 минут назад
Ну не знаю как есть , надо ли это , а вот пить водичку это бесценно
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11k
Vacony Час назад
Я один что ли, что не позволяю ни себе ни близким быть свинотой - и пить-есть в магазине ? где это неудобно, некрасиво и некультурно вообще ...
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248
ruslan d Vacony 56 минут назад
Ну ладно есть , хотя ребенку можно и позволить , но попить-то что плохого?
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62k
pynh Час назад
а чо, нельзя было?
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203
Dmitry N Час назад
А я и до этого ел, пил всё, что хотел до оплаты))
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August

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