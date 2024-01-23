«У правительства нет других забот»: власти решили придумать замену слова «маркетплейс»

В прошлом году было немало скандалов с маркетплейсом «Вайлдберрис». Дошло до забастовки сотрудников пунктов выдачи товаров - из-за условий работы с головным офисом. «Верхушка» компании произвольно отключала некоторые точки от системы учёта товаров, постоянно вводила новые правила и не давала людям нормально трудиться.

Когда началась забастовка, на «Ягодок» обратили внимание в Госдуме и устроили разбирательство. На тот момент дело вроде бы замяли, но пообещали разработать закон о работе с маркетплейсами. Чтобы в будущем «Озон», «Ягодки» или кто-то ещё уже не мог так кошмарить владельцев точек и простых сотрудников.