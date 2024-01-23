FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8155 постов • 1041 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«У правительства нет других забот»: власти решили придумать замену слова «маркетплейс»

«У правительства нет других забот»: власти решили придумать замену слова «маркетплейс»

Автор:
23 января 2024 17:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   Вайлдберрис   Госдума   ЯГОДКИ   законопроект   замена   маркетплейс   михаил делягин   
1068
3

В Госдуме считают, что есть дела и поважнее.

В прошлом году было немало скандалов с маркетплейсом «Вайлдберрис». Дошло до забастовки сотрудников пунктов выдачи товаров - из-за условий работы с головным офисом. «Верхушка» компании произвольно отключала некоторые точки от системы учёта товаров, постоянно вводила новые правила и не давала людям нормально трудиться.

Когда началась забастовка, на «Ягодок» обратили внимание в Госдуме и устроили разбирательство. На тот момент дело вроде бы замяли, но пообещали разработать закон о работе с маркетплейсами. Чтобы в будущем «Озон», «Ягодки» или кто-то ещё уже не мог так кошмарить владельцев точек и простых сотрудников.

Проект закона уже есть. Он на рассмотрении у правительства. И там нашли одну очень важную недоработку - в документе фигурирует слово «маркетплейс», его надо заменить. Один из авторов законопроекта, депутат Михаил Делягин считает, что это какие-то придирки. Тогда уж пусть ищут замены словам «интернет» и «зонтик».

Это называется придирка. Потому что само правительства в части возвращения компаний из офшоров в Россию использует слово «редомициляция« и не испытывает при этом никаких нравственных и юридических страданий. Формально правильно (заменять слова), потому что мы избегаем иностранных слов, даже у нас в одной из республик заменили иностранное слово президент исконно русским словом «раис», и это считается нормальным.

Маркетплейс - это рыночная площадка, но понятно, что это не отражает сути дела. Я считаю, что русский язык живой, и слова «президент», «интернет», «компьютер», «маркетплейс», «дивиденд» - уже вошли в русский язык. «Акция» тоже иностранное слово, «зонтик» тоже иностранное слово. Но они уже вошли в русский язык, это нормально, и не стоит заниматься литературными извращениями. Вероятно, у правительства нет других забот.

Так или иначе - закон всё равно примут. Даже если вместо «маркетплейсов» он будет регулировать «торговые площадки, управляемые с помощью ЭВМ». Это будет плюсом и для покупателей, в документе будет прописана ответственность продавцов за некачественный товар или недостоверную информацию о продукте.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Wildberries   Вайлдберрис   Госдума   ЯГОДКИ   законопроект   замена   маркетплейс   михаил делягин   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
196
Деньги Есть 19 минут назад
Пусть будет "Барахолка".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost 9 минут назад
люди будут использовать слова, которые проще и быстрее произносить, и плевать им на чистоту, основту, скрепноту и прочую ...ету.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
иванов дмитрий 16 минут назад
Вот честно , мне пофиг , заимствованное слово или со времен кривячей и вятичей .
Мне главное что бы понятно было.
.
А то у нас политики или депутаты задвинут речь, на русском языке , но потом несколько дней все обсуждают , что он имел в виду и что он сказать то хотел.
А потом традиционное - вы не правильно меня поняли , я имел ввиду ......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Веселый Пук 23 минуты назад
Одно купи-продай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Олег Полчаса назад
Я согласен с тем, что в России должны быть названия и термины по-русски. Уж слишком много непонятных слов последнее время употребляют. Назовите компанию нормально. Задолбали уже плейсы, моллы, маркеты ритейлеры и прочие херни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Кузнецов 38 минут назад
" Гайдаровщина" )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
197
Феличита Час назад
«торговые площадки, управляемые с помощью ЭВМ».
============
ну так более понятно действительно, не допускает разночтения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
197
Феличита Дядюшка Ау 41 минуту назад
ага, а ещё в русской азбуке часть букв из греческого алфавита. Их предлагаете тоже не использовать? )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа Час назад
-"в документе фигурирует слово «маркетплейс»"-
-найдите единственное исконно русское слово. )
-"Маркетплейс - это рыночная площадка"-
-Слово "рынок" тоже пришло из немецкого. А "площадь" - из греческого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

274060



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Этот фильм позорит мою страну". Вспомним поступок Владимира Меньшова, который достоин уважения
"Этот фильм позорит мою страну". Вспомним поступок Владимира Меньшова, который достоин...
«Оно обесценилось и сегодня ничего не значит»: актёр Леонид Ярмольник отказался от звания народного артиста России
«Оно обесценилось и сегодня ничего не значит»: актёр Леонид Ярмольник отказался от...
Набирающие популярность в сообществах
Мэрилин Монро - имя чужое, но успех личный
Мэрилин Монро - имя чужое, но успех личный
Джин Элайза Тирни - самое прекрасное создание
Джин Элайза Тирни - самое прекрасное создание
Не то что люди, тут и лошадь не пройдет
Не то что люди, тут и лошадь не пройдет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о составлении договоров

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#в мире#интересно#ДТП#США#забавно#собака#улыбнуло#СССР
#животные#автомобили#Юмор#позитив#история#авто аварии#факты#фильм#Разное#Москва
#автомир#машина#люди#аварии#кино#интересное#Автовсячина#кот#природа#Спасение
Не то что люди, тут и лошадь не пройдет Не то что люди, тут и лошадь не пройдет Вопрос решён: сегодня Wildberries разблокирует все бастовавшие пункты выдачи и вернёт деньги сотрудникам Вопрос решён: сегодня Wildberries разблокирует все бастовавшие пункты выдачи и вернёт деньги... «Ну спасибо… Мужика у меня больше нет!»: на маркетплейсах появились ложные тесты на беременность с положительным результатом «Ну спасибо… Мужика у меня больше нет!»: на маркетплейсах появились ложные тесты на беременность... В России хотят запретить называть мальчиков женскими именами. И наоборот В России хотят запретить называть мальчиков женскими именами. И наоборот «У нас в Госдуме объявили конкурс на самые дикие идеи»: вице-спикер ГД предложил ввести наказание за оскорбление чувств женщин «У нас в Госдуме объявили конкурс на самые дикие идеи»: вице-спикер ГД предложил ввести... Госдума запретила школьникам пользоваться телефонами на уроках Госдума запретила школьникам пользоваться телефонами на уроках

На что жалуетесь?

Вернуться