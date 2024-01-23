«У правительства нет других забот»: власти решили придумать замену слова «маркетплейс»

В Госдуме считают, что есть дела и поважнее.
В прошлом году было немало скандалов с маркетплейсом «Вайлдберрис». Дошло до забастовки сотрудников пунктов выдачи товаров - из-за условий работы с головным офисом. «Верхушка» компании произвольно отключала некоторые точки от системы учёта товаров, постоянно вводила новые правила и не давала людям нормально трудиться.
Когда началась забастовка, на «Ягодок» обратили внимание в Госдуме и устроили разбирательство. На тот момент дело вроде бы замяли, но пообещали разработать закон о работе с маркетплейсами. Чтобы в будущем «Озон», «Ягодки» или кто-то ещё уже не мог так кошмарить владельцев точек и простых сотрудников.
Проект закона уже есть. Он на рассмотрении у правительства. И там нашли одну очень важную недоработку - в документе фигурирует слово «маркетплейс», его надо заменить. Один из авторов законопроекта, депутат Михаил Делягин считает, что это какие-то придирки. Тогда уж пусть ищут замены словам «интернет» и «зонтик».
Это называется придирка. Потому что само правительства в части возвращения компаний из офшоров в Россию использует слово «редомициляция« и не испытывает при этом никаких нравственных и юридических страданий. Формально правильно (заменять слова), потому что мы избегаем иностранных слов, даже у нас в одной из республик заменили иностранное слово президент исконно русским словом «раис», и это считается нормальным.
Маркетплейс - это рыночная площадка, но понятно, что это не отражает сути дела. Я считаю, что русский язык живой, и слова «президент», «интернет», «компьютер», «маркетплейс», «дивиденд» - уже вошли в русский язык. «Акция» тоже иностранное слово, «зонтик» тоже иностранное слово. Но они уже вошли в русский язык, это нормально, и не стоит заниматься литературными извращениями. Вероятно, у правительства нет других забот.
Так или иначе - закон всё равно примут. Даже если вместо «маркетплейсов» он будет регулировать «торговые площадки, управляемые с помощью ЭВМ». Это будет плюсом и для покупателей, в документе будет прописана ответственность продавцов за некачественный товар или недостоверную информацию о продукте.
Источник:
- «Ну спасибо… Мужика у меня больше нет!»: на маркетплейсах появились ложные тесты на беременность с положительным результатом
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Мне главное что бы понятно было.
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А то у нас политики или депутаты задвинут речь, на русском языке , но потом несколько дней все обсуждают , что он имел в виду и что он сказать то хотел.
А потом традиционное - вы не правильно меня поняли , я имел ввиду ......
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ну так более понятно действительно, не допускает разночтения
Электрон (от др.-греч. ἤλεκτρον «янтарь»). Засада.
-найдите единственное исконно русское слово. )
-"Маркетплейс - это рыночная площадка"-
-Слово "рынок" тоже пришло из немецкого. А "площадь" - из греческого.
Через РОДНОЕ торжище людское