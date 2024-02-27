В Госдуме предложили увеличить налог для богатых россиян

Авторы инициативы считают, что это принесёт казне больше триллиона рублей.
Прогрессивную ставку налогообложения обсуждают не первый год. Она зависит от уровня доходов гражданина: чем больше зарабатывает, тем больше платит.
В Госдуме подняли тему в очередной раз. Это сделал глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг и лидер фракции партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.
Законопроект вводит плавающую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Кто зарабатывает до 5 миллионов рублей в год, продолжит платить 13% налога. И далее по списку:
- от 5 до 24 млн рублей в год - 15%.
- от 24 до 200 млн рублей в год - 18%.
- от 200 до 500 млн рублей в год - 20%.
- от 500 млн рублей в год - 25%.
Поступления от введения новых ставок превысят триллион рублей. Это не приведет к дополнительным потерям и трудозатратам при их исчислении. Дополнительные суммы НДФЛ предполагается направлять в федеральный бюджет, по аналогии с действующим законодательством, и впоследствии направлять в региональные бюджеты для обеспечения финансирования программы повышения оплаты труда медицинских и педагогических работников, - сообщили парламентарии.
Сегодня документ отправят на отзыв в правительство. Пока никто не даёт прогнозов, - пройдёт эта инициатива или нет.
Источник:
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Не примут это.
Посмотрите какие у него добрые глазки, никогда он не обидит олигархов.
В прошлые раза снимали законопроект с идеей о том, что богачи начнут активнее оффшорами пользоваться. Сейчас, конечно, это прикрылось, с Китаем договориться можно, а вот Куба что угодно захавает лишь бы ей платили. Да и турки тоже не против будут свои услуги предложить. Изъять сверхприбыли-то не проблема - делали так уже недавно, проблема сохранения того, что есть - а у нас это не очень имеют. Без предложения механизмов отслеживания отмыва денег или введения цифрового рубля - популизм.
Ребята, или ДА, или не раздражайте народ. Ваша инициатива благородна, но как до дела, все режется. так что лучше заглохните!
Ты вообще в России, или из Куева строчишь???
Очнись Базилий, ты в тапки срёшь.....
Да что говорить с зверьком, который о таких "денжищах" даже и не слышал.....
- близости выборов. Да, в курсе. )))