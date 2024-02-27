В Госдуме предложили увеличить налог для богатых россиян

Поступления от введения новых ставок превысят триллион рублей. Это не приведет к дополнительным потерям и трудозатратам при их исчислении. Дополнительные суммы НДФЛ предполагается направлять в федеральный бюджет, по аналогии с действующим законодательством, и впоследствии направлять в региональные бюджеты для обеспечения финансирования программы повышения оплаты труда медицинских и педагогических работников, - сообщили парламентарии.

Сегодня документ отправят на отзыв в правительство. Пока никто не даёт прогнозов, - пройдёт эта инициатива или нет.