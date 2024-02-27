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В Госдуме предложили увеличить налог для богатых россиян

В Госдуме предложили увеличить налог для богатых россиян

Автор:
27 февраля 2024 15:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   богатые   депутаты   доходы   законопроект   налог   
1459
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Авторы инициативы считают, что это принесёт казне больше триллиона рублей.

Прогрессивную ставку налогообложения обсуждают не первый год. Она зависит от уровня доходов гражданина: чем больше зарабатывает, тем больше платит.

В Госдуме подняли тему в очередной раз. Это сделал глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг и лидер фракции партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

Законопроект вводит плавающую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Кто зарабатывает до 5 миллионов рублей в год, продолжит платить 13% налога. И далее по списку:

  • от 5 до 24 млн рублей в год - 15%.
  • от 24 до 200 млн рублей в год - 18%.
  • от 200 до 500 млн рублей в год - 20%.
  • от 500 млн рублей в год - 25%.

Поступления от введения новых ставок превысят триллион рублей. Это не приведет к дополнительным потерям и трудозатратам при их исчислении. Дополнительные суммы НДФЛ предполагается направлять в федеральный бюджет, по аналогии с действующим законодательством, и впоследствии направлять в региональные бюджеты для обеспечения финансирования программы повышения оплаты труда медицинских и педагогических работников, - сообщили парламентарии.

Сегодня документ отправят на отзыв в правительство. Пока никто не даёт прогнозов, - пройдёт эта инициатива или нет.

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Метки: Госдума   богатые   депутаты   доходы   законопроект   налог   
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45  комментариев
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5k
Денис 2 часа назад
Предвыборный популизм.
Не примут это.
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4k
Pill 21 минуту назад
На себя руки, то есть налоги наложите.
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21k
anpetrof Полчаса назад
Давно собираются. Может, сейчас до дела дойдёт.
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11k
BarOb Полчаса назад
Ну разве сможет он такой закон принять.
Посмотрите какие у него добрые глазки, никогда он не обидит олигархов.
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11k
BarOb Полчаса назад
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12k
Dmitry 44 минуты назад
Пчелы против меда??? Не верю! Скорее уж развешивание лапши по ушам)))).
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2k
Вадим Курбатов 53 минуты назад
Ну да, конечно, сами у себя будут отбирать они. Вся эта зажрашаяся шалупонь как раз там и сидит. Клоуны!
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888
adssaf afasffdsga 59 минут назад
"программы повышения оплаты труда медицинских и педагогических работников" - а они чо, есть?
В прошлые раза снимали законопроект с идеей о том, что богачи начнут активнее оффшорами пользоваться. Сейчас, конечно, это прикрылось, с Китаем договориться можно, а вот Куба что угодно захавает лишь бы ей платили. Да и турки тоже не против будут свои услуги предложить. Изъять сверхприбыли-то не проблема - делали так уже недавно, проблема сохранения того, что есть - а у нас это не очень имеют. Без предложения механизмов отслеживания отмыва денег или введения цифрового рубля - популизм.
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20k
Robin Hood Час назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
Марина Час назад
"В Госдуме предложили увеличить налог для богатых россиян" и снизить его для сверхбогатых.
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3k
владимир Час назад
Давно пора
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261
blazuka Час назад
Забыли ещё про отмену транспортного налога предложить...
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688
Purple_Bear Час назад
Предлагаю перестать предлагать.
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10k
Trenzel2003 Час назад
24 лет и постоянно слышатся эти потуги. Тужатся, пыжатся, а воз и ныне там!..
Ребята, или ДА, или не раздражайте народ. Ваша инициатива благородна, но как до дела, все режется. так что лучше заглохните!
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14k
кот базилий Час назад
Каждый год "предлагают", дальше не идет.
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4k
Alexbux1 Час назад
Он эту иннициативу с начала нулевых озвучивал, а воз и ныне там. Популист.
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Прогрессивную ставку налогообложения обсуждают не первый год. Она зависит от..."-
- близости выборов. Да, в курсе. )))
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51k
Элек Мек 2 часа назад
Звездёж!!!
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8k
tamin 2 часа назад
Там строчки не хватает. Депутат-100% налог!
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14k
Ser 2 часа назад
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36k
Fat Lynx 2 часа назад
Ну вот, допустим, я директор чего-то там и получаю ЗП 1М рублей/мес... мне повышают налог и я что делаю? Правильно! Компенсирую свои издержки за счет ЗП простых трудяг.
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