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Фестиваль невероятной жадности: ловля рыбы в проруби голыми руками

Фестиваль невероятной жадности: ловля рыбы в проруби голыми руками

Автор:
10 февраля 2024 08:50
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Фестиваль жадности   в мире   в проруби   голыми руками   ловля рыбы   рыба   рыьалка   улов   
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Куда веселее, чем купаться на крещение, прыгать в холодную воду ради того, чтобы поймать себе там жирненькую форель. Именно ради пятиминутного ныряния в ледяную воду и собираются корейцы в Хвачхоне на Ледовый фестиваль.

Куда веселее, чем купаться на крещение, прыгать в холодную воду ради того, чтобы поймать себе там жирненькую форель. Именно ради пятиминутного ныряния в ледяную воду и собираются корейцы в Хвачхоне на Ледовый фестиваль.


Проводится он в Хвачхоне, потому что тут обитает горная форель санчонео, которая избирает для себя чистую холодную воду. Выжить в другой воде она просто не может, потому ее изобилие - гордость Южной Кореи. Это показывает, как стране долгие годы удается сохранить чистоту природы.

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Жадность костей не ломит!

Центральное событие этого фестиваля – ловля рыбы голыми руками. Выдалбливается большая прорубь в месте обитания горной форели, куда могут прыгнуть все пожелавшие по записи.

И, стоя по колено в такой воде, за пять минут попытаться схватить голыми руками как можно больше рыбы. Допускают туда на пять минут, а то от жадности некоторые могут и переохлаждение словить или вовсе помереть от жадности.

Рыбка-то в Южной Корее, особенно форель, очень не дешевая. Правда за эту рыбу… все равно приходится платить!

На берегу стоят сотрудники фестиваля с номерными сумками для каждого записавшегося участника. Они ведут подсчет рыб, потом за каждую рыбу тебе нужно будет заплатить около 7 долларов (около 600 рублей). Но рыбы довольно большие, так что это выгодно.

При этом на многих фестивалях ввели свою валюту Лав Бакс. И за каждую пойманную рыбу вам дадут 5 таких купонов, которые можно потратить на развлечения фестиваля. Всяческие катания на санях, напитки или даже угощение, чтобы согреться.

По мне так замечательная задумка, которая позволяет даже прижимистым людям насладиться атмосферой праздника и принять участие во всех других активностях.

Только интересно, много ли корейцев потом болеют две недели к ряду, как у нас некоторые неподготовленные личности после купания в проруби.

Но я бы ни за что не полезла, слишком уж больно от холода ноги ломит. Это никакая форель не искупит. Но сам азарт действа ну очень подкупает.

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Метки: Фестиваль жадности   в мире   в проруби   голыми руками   ловля рыбы   рыба   рыьалка   улов   
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1  комментарий
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KotSkripaley 40 минут назад
В детстве, как-то на каникулах весенних, провалился в ледяную воду, честно скажу ноги свело сразу жгучей болью, как пять минуть стоять в ледяной воде, ума не приложу.
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