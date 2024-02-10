Фестиваль невероятной жадности: ловля рыбы в проруби голыми руками

Куда веселее, чем купаться на крещение, прыгать в холодную воду ради того, чтобы поймать себе там жирненькую форель. Именно ради пятиминутного ныряния в ледяную воду и собираются корейцы в Хвачхоне на Ледовый фестиваль.

Проводится он в Хвачхоне, потому что тут обитает горная форель санчонео, которая избирает для себя чистую холодную воду. Выжить в другой воде она просто не может, потому ее изобилие - гордость Южной Кореи. Это показывает, как стране долгие годы удается сохранить чистоту природы.