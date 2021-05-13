На калифорнийский пляж вымыло редкую глубоководную рыбу

Специалисты быстро забрали «глубоководного монстра» с пляжа и аккуратно его заморозили. Теперь рыба поедет в Музей естественной истории округа Лос-Анджелес, где пополнит музейную коллекцию.



Удильщики, известные своими острыми зубами и лампочкой, которая привлекает потенциальную жертву, впервые были открыты в 1833 году. До недавнего времени ученые могли изучать их только благодаря мертвым образцам, которых также случайно выносило на берег. И лишь в последние годы с помощью современного оборудования специалистам удалось добраться в глубь океана, чтобы понаблюдать за этими хищниками в естественной среде.