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Сообщество Удивительное рядом 107 постов • 18 подписчиков подписаться
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На калифорнийский пляж вымыло редкую глубоководную рыбу

На калифорнийский пляж вымыло редкую глубоководную рыбу (4 фото)

Автор:
13 мая 2021 09:23
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Удильщики   в мире   красота   природа   рыба   удивительно   улов   фото   
1114
4
Теперь она пополнит музейную экспозицию.

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Метки: Удильщики   в мире   красота   природа   рыба   удивительно   улов   фото   
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8  комментариев
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5k
Олег Час назад
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1k
Konradini 4 минуты назад
"Рыбак тут же связался с организацией Davey’s Locker Sportfishing & Whale Watching" - не хилые связи у рыбака!!!
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16k
Александр Сучков 7 минут назад
карась или карп?
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83k
Феофан 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Dobryi_KOT 56 минут назад
М-да, рыбка симпатичная.
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682
Сергей 58 минут назад
это.... китайцам в СШП не показывайте. Думается мне, сожрать эту штуку плохая идея.
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15k
Теуш Алексей Час назад
В первый момент подумал, что это кусок гудрона!
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9k
Мафусаил Час назад
Мдааа, красавчик, ничего не скажешь.
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