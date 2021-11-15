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Почему в Арктике запретили вылавливать рыбу на16 лет?

Почему в Арктике запретили вылавливать рыбу на16 лет? (3 фото)

Автор:
15 ноября 2021 09:08
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: арктика   в мире   интересно   рыба   рыбалка   улов   фото   
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Раньше в покрытой льдом Арктике было минимальное количество рыбы. Но с приходом глобального потепления в ее водах становится все больше морских обитателей, что могло бы послужить поводом, вылавливать их в промышленном масштабе. Но арктические страны не спешат пользоваться моментом, и даже наоборот ввели запрет на отлов рыбы в арктической зоне.


Почему же так произошло?


Климатические изменения

На протяжении последних 10-15 лет климат в Арктике сильно изменился. Раньше большая ее часть была покрыта толстым слоем льда, сейчас же около 40% льдов летом тает, открывая водные пространства. Вода в Северном Ледовитом океане становится теплее, все больше видов рыб приходят в эту местность.

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Если раньше живые существа обитали в основном лишь в тех местах океана, где проходили теплые течения, то сейчас площадь их обитания значительно выросла. Те же рыбы, которые отлично себя чувствовали в ледяных водах, начали постепенно перемещаться в сторону Северного полюса.


Решение о запрете

С наступлением глобального потепления и появлением большого количества новых рыб в океане, встал вопрос, как действовать странам приарктической зоны. Посовещавшись, государства приняли решение не трогать водных обитателей.

На удивление, страны пришли к общему мнению довольно быстро, не доводя океан до крайнего состояния. В поддержку запрета также выступили экоактивисты. В итоге действие моратория распространяется на 2,8 млн. км².


Какие причины запрета?

Решение запретить промышленный отлов рыбы в Арктике приняли не просто так. Ученым нужно выяснить, как изменения повлияли на экосистему океана, как изменился животный мир, и куда мигрируют рыбы. Океан потерпел сильные изменения, и человеку пока не стоит лезть в него. Снят запрет будет только тогда, когда вода будет полностью изучена.

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Метки: арктика   в мире   интересно   рыба   рыбалка   улов   фото   
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2  комментария
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Николай 7 минут назад
Может я и ошибаюсь, но, судя по передачам в мире животных, в холодных водах наоборот больше рыбы.
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Андрей Иванов 46 минут назад
- Д`Артаньян! Я умру только после того, как ты женишься на мне!
- Ну тогда ты будешь жить вечно! (с)
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