Почему в Арктике запретили вылавливать рыбу на16 лет?

Если раньше живые существа обитали в основном лишь в тех местах океана, где проходили теплые течения, то сейчас площадь их обитания значительно выросла. Те же рыбы, которые отлично себя чувствовали в ледяных водах, начали постепенно перемещаться в сторону Северного полюса.

Решение о запрете

С наступлением глобального потепления и появлением большого количества новых рыб в океане, встал вопрос, как действовать странам приарктической зоны. Посовещавшись, государства приняли решение не трогать водных обитателей.