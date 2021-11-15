Почему в Арктике запретили вылавливать рыбу на16 лет?

Раньше в покрытой льдом Арктике было минимальное количество рыбы. Но с приходом глобального потепления в ее водах становится все больше морских обитателей, что могло бы послужить поводом, вылавливать их в промышленном масштабе. Но арктические страны не спешат пользоваться моментом, и даже наоборот ввели запрет на отлов рыбы в арктической зоне.
Почему же так произошло?
Климатические изменения
На протяжении последних 10-15 лет климат в Арктике сильно изменился. Раньше большая ее часть была покрыта толстым слоем льда, сейчас же около 40% льдов летом тает, открывая водные пространства. Вода в Северном Ледовитом океане становится теплее, все больше видов рыб приходят в эту местность.
Если раньше живые существа обитали в основном лишь в тех местах океана, где проходили теплые течения, то сейчас площадь их обитания значительно выросла. Те же рыбы, которые отлично себя чувствовали в ледяных водах, начали постепенно перемещаться в сторону Северного полюса.
Решение о запрете
С наступлением глобального потепления и появлением большого количества новых рыб в океане, встал вопрос, как действовать странам приарктической зоны. Посовещавшись, государства приняли решение не трогать водных обитателей.
На удивление, страны пришли к общему мнению довольно быстро, не доводя океан до крайнего состояния. В поддержку запрета также выступили экоактивисты. В итоге действие моратория распространяется на 2,8 млн. км².
Какие причины запрета?
Решение запретить промышленный отлов рыбы в Арктике приняли не просто так. Ученым нужно выяснить, как изменения повлияли на экосистему океана, как изменился животный мир, и куда мигрируют рыбы. Океан потерпел сильные изменения, и человеку пока не стоит лезть в него. Снят запрет будет только тогда, когда вода будет полностью изучена.
Источник:
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