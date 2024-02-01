Почему в магазинах Южной Корее продается много сушёной рыбы

Любопытный факт. В Южной Корее сушёную рыбу и морепродукты действительно можно купить в абсолютно любом продуктовом магазине или на рынке, а вот найти солёную, а тем более сушёную и солёную рыбу иногда бывает очень непросто. Все дело в том,что в корейской кухне в принципе не принято солить продукты. Мариновать с разными соусами и специями -это да, а вот солить - нет. Поэтому, если иностранным путешественникам в Корее захочется отведать сушеной и обязательно соленой рыбки, их ждет большое разочарование.