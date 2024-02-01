Почему в магазинах Южной Корее продается много сушёной рыбы

Оказавшись в Южной Корее, многие с удивлением обнаруживают на прилавках местных супермаркетов и рынков большое количество всевозможной сушёной рыбы. Неужели корейцы являются такими большими её поклонниками?
Что ж, рыба и морепродукты так или иначе присутствуют в рационе каждого корейца, однако назвать их фанатами рыбной продукции будет не совсем корректно. Жителям страны утренней свежести все же больше по душе мясо, в особенности, свинина и говядина. А вот почему, учитывая данное обстоятельство, на прилавках корейских магазинов представлено широкое разнообразие сушенной и вяленой рыбы, вы узнаете далее.
Вообще в Древней Корее именно мясо считалось особо ценным продуктом, являвшимся неотъемлемой составляющей традиционной корейской кухни. В официальных источниках даже встречается информация, подтверждающая сей факт.
Так, согласно им, во II веке до н.э. в Корее существовало древнее государство под названием Пуё, чиновники которого в большинстве своём занимались разведением скота: свиней, лошадей и собак. Так вот эти чиновники по своей значимости ничем не уступали монаршим особам и пользовались почётом и уважением среди местного населения. И все благодаря мясу...
Все изменилось с приходом на Корейский полуостров буддизма, в основе которого лежал отказ от мяса и мясных продуктов. Многочисленные последователи буддизма были вынуждены обратить свой взор на растительную пищу, однако нередко позволяли себе блюда из рыбы и морепродуктов. И это неудивительно, ведь в моменты отсутствия мяса именно рыба для корейцев стала главным источником животного белка.
Поэтому, когда мясо вновь вернулось в ежедневный рацион жителей страны утренней свежести, а произошло это в 13 веке, в период регулярных набегов монголов на корейское государство Чосон (что, собственно, и ослабило религиозный запрет на употребление мяса), отказываться от уже полюбившейся рыбы корейцы не захотели. Тем более, что данный продукт был доступен для большей части населения (в отличие от дефицитного мяса), да и по своим полезным свойствам едва ли в чем-то уступал своей мясной альтернативе.
В современной Корее рыба по-прежнему популярна и востребована - причём как морская, так и пресноводная. Её подают сырой, жареной, в супах и тушёных блюдах; рыбу часто готовят на гриле и жарят на сковороде целиком или в виде кусочков - такая закуска называется "Чон". Ну и, конечно, рыбу сушат или вялят, но не только для того, чтобы полакомиться уникальным вкусом сушеной рыбки. Все дело в банальной экономии.
Основная проблема, с которой ежедневно сталкиваются граждане Южной Кореи, заключается в невероятной дороговизне продуктов, и, в первую очередь, это касается свежих мяса и рыбы, и их непродолжительном сроке хранения. Именно поэтому корейцы придумали сушить рыбу естественным путем, дабы продлить "жизнь" продукту и, соответственно, сэкономить на покупке нового.
Обычно они сушат минтай, горбыль и анчоусы. Последние, к слову, вместе с водорослями зачастую составляют основу корейских супов и являются ингредиентом в бесчисленном количестве традиционных блюд. Из морепродуктов обычно сушке подвергаются кальмары, осьминоги, каракатицы и креветки.
В целом, подобный способ хранения рыбы позволяет корейцам в любое время дня и ночи лакомиться любимыми яствами без ущерба для бюджета, поскольку сушеный продукт сохраняет все свои вкусовые качества и пользу. Достаточно просто... Как там в рекламе говорилось? Просто добавить воды, а в случае с корейцами бульона и ярких специй, и вуаля - полноценное рыбное блюдо готово!
Польза сушенной рыбы подтверждается многочисленными исследованиями, однако наиболее ярко об этом факте свидетельствует продолжительность жизни людей, имеющих возможность есть рыбу каждый день и в достаточном количестве. Только в одной Южной Корее средняя продолжительность жизни мужчин составляет 80,3, а женщин 86 лет, что значительно превышает показатели других стран.
Сушеная рыба помогает предотвратить развитие онкологических заболеваний (за счёт высокого содержания в ней Омега-3) и болезни Альцгеймера; снижает риск возникновения депрессивных состояний, поскольку содержащиеся в рыбе кислоты улучшают работу нервной системы человека и практически сводит к минимуму риск развития инфаркта и инсульта.
Любопытный факт. В Южной Корее сушёную рыбу и морепродукты действительно можно купить в абсолютно любом продуктовом магазине или на рынке, а вот найти солёную, а тем более сушёную и солёную рыбу иногда бывает очень непросто. Все дело в том,что в корейской кухне в принципе не принято солить продукты. Мариновать с разными соусами и специями -это да, а вот солить - нет. Поэтому, если иностранным путешественникам в Корее захочется отведать сушеной и обязательно соленой рыбки, их ждет большое разочарование.
Сушёные и вяленые морепродукты являются в стране утренней свежести скорее полуфабрикатом или компонентом того или иного блюда, помогающим, к тому же, неплохо так экономить на покупке провианта, однако на регулярной основе иметь в своём рационе рыбу.
Источник:
- Илистый прыгун — рыба, которая ходит по суше
- Перистый платакс: хитрая рыба, способная удивить
- Как живётся бездомным в Южной Корее
- Ротан: прожорливая и выносливая рыба
- Большеротый губан: диковинная рыба, которую сложно забыть
На кассе столкнулся с китайкой с такими же упаковками.
Разговорились. Оказалось, она взяла рыбу на суп, а я к пиву. У обоих культурный шок.
Буддисты, да и сам Будда нормально и разнообразно питаются - нет никаких ограничений, кроме тех которые чел выбирает сам для себя.
Монахи (и далеко не все) действительно предпочитают растительную пищу, но совсем по другим причинам - укрощение тела (возвышение духа) - по сути диета (пост) и не более. В некоторых случаях непринятие любого насилия или его последствий - тогда в рационе не будет мяса-рыбы-моллюсков-ракообразных-насекомых, как ни странно мёда и даже некоторые виды растений.
Забавно, что буддист укрощающий тело сидит на строгой пресной растительной диете при этом запросто работает на кухне или скотобойне, а не принимающий насилие - спокойно лопает молоко, масло или сыр, в некоторых случаях яйца с птицефабрик (в них нет зародышей).
Вообще буддизм - это своеобразная классная смесь пофигизма с жизнью в гармониии и удовольствием.