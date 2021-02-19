Рыбаки поймали рыбу весом 133 килограмма

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Двое американцев пытались выловить большую рыбу с 2019 года, но удача им улыбнулась только сейчас.
Джошуа Йоргенсен и Джейсон Бойлл — профессиональные рыбаки из Флориды. Они состоят в ассоциации рыболовов и ведут свой блог, в котором делятся полезными лайфхаками и своим уловом. Но в середине февраля они поймали нечто такое, чему и сами очень удивились
Местом своей последней рыбалки мужчины выбрали Мексиканский залив. Именно там они вытащили из воды гигантского варшавского окуня. Йоргенсен и Бойлл боролись с рыбой около 20 минут, прежде чем им удалось затащить его в лодку.
Добравшись до берега, они позвали на помощь своих коллег, так как вытащить окуня вдвоем было невозможно. И это неудивительно, «морской монстр» достигал двух метров в длину и весил 133 килограмма.
Добравшись до берега, они позвали на помощь своих коллег, так как вытащить окуня вдвоем было невозможно. И это неудивительно, «морской монстр» достигал двух метров в длину и весил 133 килограмма.
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How much do you think this grouper weighs? pic.twitter.com/7SP2GQjvym— BlacktipH (@BlacktipH) February 18, 2021
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Что делал варшавский окунь в мексиканском заливе?