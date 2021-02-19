Рыбаки поймали рыбу весом 133 килограмма

Местом своей последней рыбалки мужчины выбрали Мексиканский залив. Именно там они вытащили из воды гигантского варшавского окуня. Йоргенсен и Бойлл боролись с рыбой около 20 минут, прежде чем им удалось затащить его в лодку.



Добравшись до берега, они позвали на помощь своих коллег, так как вытащить окуня вдвоем было невозможно. И это неудивительно, «морской монстр» достигал двух метров в длину и весил 133 килограмма.