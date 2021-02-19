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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 341 пост • 216 подписчиков подписаться
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Рыбаки поймали рыбу весом 133 килограмма

Рыбаки поймали рыбу весом 133 килограмма (3 фото)

Автор:
19 февраля 2021 08:56
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: в мире   видео   окунь   рыба   рыбаки   рыбалка   улов   фото   
462
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Двое американцев пытались выловить большую рыбу с 2019 года, но удача им улыбнулась только сейчас.

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Метки: в мире   видео   окунь   рыба   рыбаки   рыбалка   улов   фото   
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5  комментариев
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772
Лучший Друг 2 часа назад
Только один вопрос.

Что делал варшавский окунь в мексиканском заливе?
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−19
阿鋒 52 минуты назад
Топором на уху!
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3k
TPECKOED Час назад
ПФФ. Пусть попробуют пятиграммового ерша на четырехграммовую приманку поймать.

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3k
ZmeyUA 2 часа назад
Ничосе плотвичка.....
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