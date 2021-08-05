Как в Бангладеш выдры помогают рыбакам ловить рыбу

В настоящее время любой желающий может приобрести в специализированных магазинах необходимую снасть для ловли рыбы. Однако несмотря на то, что браконьерство наносит огромный ущерб водной среде, использование запрещенных методов не менее распространено среди любителей трофеев. И в отличие от таких недобросовестных людей, рыбаки Бангладеш используют для обеспечения себя отличным уловом самых обычных выдр.

Юркие зверьки с присущим им охотничьим азартом загоняют рыбку в сеть, а хозяевам остается лишь достать свои дары.

Многие считают, что такой способ рыбалки редкий и экзотический, но это не так. Примерно шесть веков назад в Китае профессионалы в рыбной ловле уже использовали так выдр.

Дрессировка и натаскивание зверьков начинаются с раннего детства. Все взрослые особи находятся на длинных поводках из кожи, а молодые выдры свободно плавают рядом. Малыши никогда не покидают своих родителей.

Уже много веков выдры сотрудничают с рыбаками. Вылазки на речные просторы совершаются постоянно. Люди управляют лодками и направляют выдр, помогающих им поймать большой улов.

Обычно на рыбалку один человек берет от трех до пяти выдр.

Люди перевозят зверьков в клетках и выпускают уже на воде. С резкими криками выдры бросаются в воду и начинают активно сгонять рыбу в сети, не забывая, конечно, и сами полакомиться добычей. Только в протоках Сундарбана найдется около 8 000 таких маленьких рыболовецких судов. Выходя на рыбалку, мужчины живут в своих лодках от одного до полутора месяцев.

Они закрывают лодки своеобразной крышей из веток и даже пищу готовят тут же. Обычно на обед они употребляют рис с рыбой и специями прямо из котелка. Вместе с ними всегда находятся и их маленькие помощники.

За одну ночь рыбаки могут наловить до 12 килограммов рыбы. Все это они продают на местном рынке. В среднем у каждого рыбака доход составляет порядка 100 долларов за месяц.

Многие дети из местных селений не имеют возможности ходить в школу, а потому, достигая подросткового возраста, они начинают продолжать дело своих предков. Как вам такой необычный способ рыбной ловли?