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Как в Бангладеш выдры помогают рыбакам ловить рыбу

Как в Бангладеш выдры помогают рыбакам ловить рыбу (11 фото)

Автор:
05 августа 2021 08:18
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: бангладеш   в мире   выдра   животные   рыба   рыбалка   улов   
93
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Рыбаки Бангладеш используют для обеспечения себя отличным уловом самых обычных выдр.

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Метки: бангладеш   в мире   выдра   животные   рыба   рыбалка   улов   
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3  комментария
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阿鋒 44 минуты назад
В Китае используют бакланов с перевязанной шеей. Птица хватает рыбу, прыгая с лодки, но проглотить ее не может из-за верёвки. Вытряхиваешь из пасти рыбину и по новой.
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LedorubTroszkogo 24 минуты назад
Ну блин, не хватало ещё чтобы выдры взбунтовались как негры)))
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