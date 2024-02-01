В России приняли закон о запрете "наливаек"

Отметим, что у субъектов России уже есть полномочия ограничивать продажу крепкого алкоголя, теперь же у властей появилась возможность ограничивать продажу и слабоалкогольной продукции, к которой относится пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха.

Кроме этого, для недопущения ситуации с массовым отравлением суррогатным напитком "Мистер Сидр", произошедшей летом 2023 года, принятый закон запрещает производить алкогольную продукцию с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством или требованиями государственных стандартов и технических регламентов. Также производителю запрещается указывать на этикетках недостоверную информацию в названии продукции — то есть название не должно вводить потребителя в заблуждение (как это было с тем же "Мистером Сидром") касательно своей природы, состава, лечебных свойств и прочего.