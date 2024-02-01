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В России приняли закон о запрете "наливаек"

В России приняли закон о запрете "наливаек"

Автор:
01 февраля 2024 15:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   алкоголь   закон   запрет   наливайки   региональные власти   
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Теперь власти регионов смогут самостоятельно ограничивать их работу по времени или полностью запрещать торговлю.

Сегодня Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон о праве регионов ограничивать работу так называемых "наливаек" — магазинов, торгующих алкоголем в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях. Согласно новому закону, региональные власти самостоятельно смогут устанавливать требования продажи алкоголя, а также ограничивать время его продажи.


"Мы выводим из-под регулирования рестораны, но оставляем там и кафе, и предприятия общепита, магазины, которые днём магазин, а ночью развивает водку, вино, пиво. А все это - в жилых домах, подъездах. Люди должны жить в спокойной обстановке. А те кто, кто любят горячительное, должны искать другое место для его приобретения", — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Отметим, что у субъектов России уже есть полномочия ограничивать продажу крепкого алкоголя, теперь же у властей появилась возможность ограничивать продажу и слабоалкогольной продукции, к которой относится пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха.


Кроме этого, для недопущения ситуации с массовым отравлением суррогатным напитком "Мистер Сидр", произошедшей летом 2023 года, принятый закон запрещает производить алкогольную продукцию с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством или требованиями государственных стандартов и технических регламентов. Также производителю запрещается указывать на этикетках недостоверную информацию в названии продукции — то есть название не должно вводить потребителя в заблуждение (как это было с тем же "Мистером Сидром") касательно своей природы, состава, лечебных свойств и прочего.

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Метки: Госдума   алкоголь   закон   запрет   наливайки   региональные власти   
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11  комментариев
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62k
pynh Час назад
Громкий заголовок, а всего лишь отдали все на откуп регионам. Региональным властям еще меньше заносить придется чтобы наливайку не трогали.
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2k
Igor Grishaev 2 минуты назад
Теперь все подъезды близ магазинов будут обоссаны, детские площадки, скверы и скамейки превращены в распивочные
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9k
vasilykopkov 10 минут назад
Знаю одну наливайку в подвальном этаже, в том же подвале рядом ПВЗ ОЗОНа , прохожу периодически мимо по вечерам. Обычно там один-два человека у столика (которых всего два). Всё тихо-мирно и очень чисто. Лично у меня претензий нет.
Если человек хочет напиться - он пол-литра синьки купит и выжрет дома. А тут по кружке пива с приятелем после работы пропустить - самое оно.
В советское время были рюмочные, там рюмку водки без закуски вообще не отпускали, обязательно к ней бутер с сыром или котлетка и т.п. По-моему надо восстановить. Это и называется "культура пития" :)..
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−4
11k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Мне вот, интересно, а кто же пользуется услугами этих столь популярных "клоак", которые так досаждают местным жителям? Я так понимаю, что точно не местные жители. Но кто?! Не иначе, как инопланетяне.
А молодцы, всё-таки наши законодатели - всё в трудах, всё в трудах. Нет работы? Не беда! Сами создадим задел на будущее. Сколько раз уже "урегулировали" этот вопрос? Не счесть! Сначала было сло.... пардон, сначала было можно было торговать везде, всем, и в любое время. Потом, только в ларьках. Потом в ларьках запретили - только в торговых залах и не менее Х кв.м., и т.д. и т.п.. Потом только в клетках, потом только улыбаясь, но не на День Знаний и выпускной....
Блин, ну раз вы умные люди, облеченные такими полномочиями и такими зарплатами, так примите ЗАКОН, такой ЗАКОН, который окончательный ЗАКОН - броня! Закон, в котором бы были прописаны ТВЁРДЫЕ окончательные нормы и правила, а не "усмотрения". Нет, так нет, а да, так да.
Не, так не интересно. А как же любимая оглобля?
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751
дмитрий 59 минут назад
Собак без намордников когда запретят выгуливать!? От них вреда и беспокойства по моему побольше.
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