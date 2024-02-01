В России приняли закон о запрете "наливаек"

Теперь власти регионов смогут самостоятельно ограничивать их работу по времени или полностью запрещать торговлю.
Сегодня Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон о праве регионов ограничивать работу так называемых "наливаек" — магазинов, торгующих алкоголем в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях. Согласно новому закону, региональные власти самостоятельно смогут устанавливать требования продажи алкоголя, а также ограничивать время его продажи.
"Мы выводим из-под регулирования рестораны, но оставляем там и кафе, и предприятия общепита, магазины, которые днём магазин, а ночью развивает водку, вино, пиво. А все это - в жилых домах, подъездах. Люди должны жить в спокойной обстановке. А те кто, кто любят горячительное, должны искать другое место для его приобретения", — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Отметим, что у субъектов России уже есть полномочия ограничивать продажу крепкого алкоголя, теперь же у властей появилась возможность ограничивать продажу и слабоалкогольной продукции, к которой относится пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха.
Кроме этого, для недопущения ситуации с массовым отравлением суррогатным напитком "Мистер Сидр", произошедшей летом 2023 года, принятый закон запрещает производить алкогольную продукцию с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством или требованиями государственных стандартов и технических регламентов. Также производителю запрещается указывать на этикетках недостоверную информацию в названии продукции — то есть название не должно вводить потребителя в заблуждение (как это было с тем же "Мистером Сидром") касательно своей природы, состава, лечебных свойств и прочего.
Источник:
- Госдума в первом чтении приняла закон о запрете "наливаек"
- До трёх лет тюрьмы: в Южной Корее запретили собачье мясо
- В Госдуме захотели запретить коллекторов в России
- В России могут запретить фильмы со сценами насилия
- В Госдуму поступило предложение сделать выходные "днями трезвости"
Если человек хочет напиться - он пол-литра синьки купит и выжрет дома. А тут по кружке пива с приятелем после работы пропустить - самое оно.
В советское время были рюмочные, там рюмку водки без закуски вообще не отпускали, обязательно к ней бутер с сыром или котлетка и т.п. По-моему надо восстановить. Это и называется "культура пития" :)..
Но рядом с наливайками обычно тусуется несколько компаний, каждая по 3-4 мужика, разной степени упоротости и агрессивности. Но все очень шумные. Люди, живущие рядом с наливайками, такому соседству точно не рады.
"... пей дома!
Так сказал отец, семейного бюджета охранитель.
Пей дома, ведь я же не купец,
Чтоб каждый раз платить за вытрезвитель..."
КСТАТИ! Вытрезвиловки тоже надо бы возродить, а ,также, и ЛТП
А молодцы, всё-таки наши законодатели - всё в трудах, всё в трудах. Нет работы? Не беда! Сами создадим задел на будущее. Сколько раз уже "урегулировали" этот вопрос? Не счесть! Сначала было сло.... пардон, сначала было можно было торговать везде, всем, и в любое время. Потом, только в ларьках. Потом в ларьках запретили - только в торговых залах и не менее Х кв.м., и т.д. и т.п.. Потом только в клетках, потом только улыбаясь, но не на День Знаний и выпускной....
Блин, ну раз вы умные люди, облеченные такими полномочиями и такими зарплатами, так примите ЗАКОН, такой ЗАКОН, который окончательный ЗАКОН - броня! Закон, в котором бы были прописаны ТВЁРДЫЕ окончательные нормы и правила, а не "усмотрения". Нет, так нет, а да, так да.
Не, так не интересно. А как же любимая оглобля?