В России предложили вознаграждать врачей, которые отговорили женщин от аборта

Такая идея пришла в голову детскому омбудсмену Татарстана, основателю Национального родительского комитета Ирине Волынец.
Женщина направила в Госдуму предложение о вознаграждении для врачей, которым удалось отговорить пациента от аборта. Волынец даже название придумала - Вифлеемский сертификат. Это будет премия, равная стоимости прерывания беременности. Такие меры женщина назвала эффективным способом повышения рождаемости. Демографию повышать будут медики, уговаривая женщин отказаться от прерывания беременности.
«Когда царь Ирод узнал о рождении Иисуса Христа, в котором он видел соперника, он послал в Вифлеем воинов для того, чтобы убить младенцев мужского пола. Но в итоге Иисус Христос был спасен благодаря бегству его семьи в Египет. В память об убиенных младенцах и назван наш Вифлеемский сертификат», — объяснила Волынец.
Премии предлагается выплачивать из государственной казны.
Ранее мы сообщали, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил принять закон «Об оскорблении чувств женщин». Его сейчас разрабатывает партия «Новые люди».
По словам парламентария, сейчас в Госдуме будто объявили конкурс на самые дикие идеи по увеличению рождаемости и надо остановиться.
Источник:
- В Госдуму внесли проект о предъявлении военного билета при получении прав и при прописке
- В России приняли закон о запрете "наливаек"
- Матвиенко заявила, что полностью аборты запрещены не будут
- "Порочная практика". Глава Минздрава осудил желание россиянок сначала строить карьеру, а потом рожать
- Российских школьников будут допускать к урокам физкультуры только при наличии справки от врачей
Потому что биологический папаша неизвестно кто, а врач - вот он, то что именно он отговорил от аборта зафиксированно документально и зарплата у врача хорошая.
Повторить.
И до 12 недель хоть каждый день можно отговаривать.