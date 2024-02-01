В России предложили вознаграждать врачей, которые отговорили женщин от аборта

«Когда царь Ирод узнал о рождении Иисуса Христа, в котором он видел соперника, он послал в Вифлеем воинов для того, чтобы убить младенцев мужского пола. Но в итоге Иисус Христос был спасен благодаря бегству его семьи в Египет. В память об убиенных младенцах и назван наш Вифлеемский сертификат», — объяснила Волынец.

Премии предлагается выплачивать из государственной казны.

Ранее мы сообщали, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил принять закон «Об оскорблении чувств женщин». Его сейчас разрабатывает партия «Новые люди».

По словам парламентария, сейчас в Госдуме будто объявили конкурс на самые дикие идеи по увеличению рождаемости и надо остановиться.