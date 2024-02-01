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В России предложили вознаграждать врачей, которые отговорили женщин от аборта

В России предложили вознаграждать врачей, которые отговорили женщин от аборта

Автор:
01 февраля 2024 19:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Россия   аборты   вознаграждение   врачи   женщины   закон   
879
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Такая идея пришла в голову детскому омбудсмену Татарстана, основателю Национального родительского комитета Ирине Волынец.

Женщина направила в Госдуму предложение о вознаграждении для врачей, которым удалось отговорить пациента от аборта. Волынец даже название придумала - Вифлеемский сертификат. Это будет премия, равная стоимости прерывания беременности. Такие меры женщина назвала эффективным способом повышения рождаемости. Демографию повышать будут медики, уговаривая женщин отказаться от прерывания беременности.

«Когда царь Ирод узнал о рождении Иисуса Христа, в котором он видел соперника, он послал в Вифлеем воинов для того, чтобы убить младенцев мужского пола. Но в итоге Иисус Христос был спасен благодаря бегству его семьи в Египет. В память об убиенных младенцах и назван наш Вифлеемский сертификат», — объяснила Волынец.

Премии предлагается выплачивать из государственной казны.

Ранее мы сообщали, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил принять закон «Об оскорблении чувств женщин». Его сейчас разрабатывает партия «Новые люди».

По словам парламентария, сейчас в Госдуме будто объявили конкурс на самые дикие идеи по увеличению рождаемости и надо остановиться.

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Метки: Госдума   Россия   аборты   вознаграждение   врачи   женщины   закон   
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14  комментариев
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6k
livaneth Час назад
А можно потом женщине именно с этих врачей отсуживать алименты?
Потому что биологический папаша неизвестно кто, а врач - вот он, то что именно он отговорил от аборта зафиксированно документально и зарплата у врача хорошая.
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655
Наташка 6 минут назад
Не знаю, я долго рожала и слышала только: ноги раздвигать же было приятно, была пересменка, акушерка даже не посмотрела в карту, несет новокаин, на который у меня жесткая аллергия, была бы без сознания убили бы. Я туда больше ни ногой
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96
lasrarov Полчаса назад
Отговорил от аборта- ребёнка в подарок!
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5k
Феликс Дзержинский 40 минут назад
Предлагаю другую инициативу, отговаривать тупых людей не становится чиновниками, депутатами, министрами и т. д. Отговорившему давать премию.
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10k
Garpia121 47 минут назад
Лучше, предложить усыновлять этих деток уговаривающим врачам. Был такой фильм Дети Дон Кихота.
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71k
doker 50 минут назад
За дикими идеями увлекательней наблюдать, чем за дикой природой.
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53k
Андрей 58 минут назад
Священник РПЦ рассказывал, что они разговаривали с женщинами, пришедшие на аборты. У всех одна и та же песня - не смогу поднять ребёнка. Тогда те предлагали, что РПЦ (весьма не бедная организация) возьмёт содержание ребёнка на себя. И что? 9 из 10 настояли на аборте. Интересно, а чем будут мотивировать женщин врачи? Полагаю, что там результат вообще будет 99 их 100. А если результат будет выше, то нет ли сговора.
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96
lasrarov Андрей 47 минут назад
9 из 10 знают что попы [мат].
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10k
Nero Час назад
Какой хороший способ заработка дя рожениц и врачей. Сговорились, врач сказал, что отговорил от аборта, роженица подтвердила, бабло попилили пополом.
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18k
MarkovAlexandr 2 часа назад
Принесла заявление, потом типа передумала -премию пополам.
Повторить.
И до 12 недель хоть каждый день можно отговаривать.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Неуравновешенных женщин можно будет отговаривать по три раза на дню)))
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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