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"Наша с вами мать так выглядеть не может": активист из Башкирии попросил закрыть "срамные места" памятника "Родина-мать"

"Наша с вами мать так выглядеть не может": активист из Башкирии попросил закрыть "срамные места" памятника "Родина-мать"

Автор:
09 февраля 2024 12:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Волгоград   нравственность   обращение   памятник   родина-мать зовёт   соски   
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По словам мужчины, внешний облик монумента не нравится ни православным, ни мусульманам.

Мусульманский активист из Башкирии Расул Ахияретдинов записал видеообращение на фоне памятника "Родина-мать" в Волгограде и попросил его реконструировать, поскольку тот выглядит нескромно. Своё обращение борец за исламские семейные ценности направил сразу Владимиру Путину, поскольку такие вопросы на региональном уровне не решают. Ахияретдинов заявил, что внешний вид "Родины-матери" не нравится ни жителям Волгограда, ни мусульманам с христианами.


"Пообщавшись с духовенством — как мусульманским, так и православным, я понял, что никого из них не устраивает внешний вид памятника. Ни один человек в Волгограде не доволен тем, что статуя матери выглядит именно так. Я понимаю, что на региональном уровне такие вопросы не решаются, поэтому обращаюсь к президенту России. Мы видим, Владимир Владимирович, какое внимание вы уделяете укреплению традиционных нравственных ценностей нашей страны, а также противодействию западу.

Я от лица жителей Волгограда и России заявляю, что мы недовольны тем, как выглядит Родина-мать. Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может. Мы просим вас реконструировать данный памятник. Из слов многих людей Волгограда они хотят сохранить этот памятник, но поменять этот вид, и закрыть ее срамные места", — заявил общественный деятель.

Вину за неподобающий вид монумента общественник возложил на Советский Союз. По его словам, СССР совершил много ошибок. И "Родина-мать" одна из них.


"Я был пару дней назад проездом в Волгоград. Общался с вашими священниками, простыми людьми. Никто не сказал мне, что его внешний вид статуи устраивает. Даже в магазинах мне сказали, что лучше бы она была более прикрытой. Для меня лично мать олицетворяет чистоту. А здесь люди ходят и смотрят на ее грудь. Я видел ролики, где люди даже всякие непристойности творят. Я, конечно, осуждаю их поступки — это наша гордость, наша история. Но с другой стороны, раз видно, так вот и результат", — пояснил свою позицию активист журналистам.

К слову, роликов с непристойностями, про которые упоминает Расул Ахияретдинов, ничтожное количество. Известен только один случай. И по странному совпадению как раз вчера полицейские задержали 23-летнюю самарчанку, которая летом 2023 года записала "забавное" видео с "щекотанием" сосков монументу на Мамаевом кургане.

После общественного резонанса девушка сбежала из России, но недавно вернулась — с корабля на бал, так сказать. Против блогерши возбудили уголовное дело по ст. 244 УК РФ ("Осквернение мест захоронения"). Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Что касается недовольства Расула Ахияретдинова, то его тоже волнуют неприкрытые соски монумента. Он даже умудрился связать образ "Родины-матери" с голой вечеринкой Ивлеевой.


"Мы же видим все эти голые вечеринки Ивлеевой. Гомосексуальные моменты и падение нравственности. А тут приезжаем в Волгоград и обнаруживаем идентичный подтекст. Да, посыл этот придуман в советском мире. Но сейчас мы вступаем в новую эру развития семьи и общества. Стоит показательно сейчас взять и сказать, что Советский Союз сделал ошибку. Тогда же боролись с религией, с неравенством мужчин и женщин. Добивались равенства идей и мыслей." — говорит общественник.

Напоследок башкирский активист предложил сделать памятник поскромнее — "надеть" на него платок, который закрывал бы плечи и грудь.


"Женщина есть женщина. У многих есть формы, и с этим ничего не сделаешь. Это природа, и это прекрасно. Но не нужно откровенности такой излишней. Стоит одеть памятник слегка поскромнее. Возможно, надеть платочек на плечи или руки. Всё-таки платок является символом чести женщины. Мне в комментариях пишут, что я требую хиджаб надеть, но нет. Этого я не хочу. Так же, как и не планирую писать никуда заявление. Если президент обратит внимание на мое сообщение, то хорошо. Нет — значит нет." — заявил Ахияретдинов.


Добавим, что ни административные, ни правоохранительные органы Волгограда пока не отреагировали на предложение мужчины.

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Метки: Видео   Волгоград   нравственность   обращение   памятник   родина-мать зовёт   соски   
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176  комментариев
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4k
Василий Афиногенов 5 часов назад
этой безнациональной вешалке для бороды надо закрыть его срамное место-рот!
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137k
parallax 10 минут назад
Просто игнорить.
Если ко всем прислушиваться, то вообще ничего делать и создавать нельзя. Всегда найдётся кто-то, кому это будет не по душе.
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227
krocus 11 минут назад
Вот и выросло безнравственное поколение путающее прекрасное с чудовищным.
По большому счёту, он не виноват что он такой. Виноваты чиновники министерств образования и культуры.
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42k
Сергей Полчаса назад
Он ещё картину не видел "взятие бастилии"
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90
Иван Иванов Полчаса назад
У него явно есть хохляцкие корни,хохлы обычно с памятниками сражаются.
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1k
Kra Полчаса назад
Видимо, сексуально озабочен активист, грудь его у памятника взволновала

как в том анекдоте: "У вас такие картинки, доктор...Вы такой извращенец!!"
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24
Dmitri Buzõkin Полчаса назад
Отличный памятник. Я еще с детства помню как мы ехали на поезде таллинн-москва-волгоград и как приближались к волгограду появлялся он. Супер. до сих вспоминаю
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17k
Марина 36 минут назад
Мда "Доктор, а откуда у вас такие картинки?"
Ну или "- Рядовой Иванов, о чём вы думаете глядя на этот кирпич?
- О сексе.
- Но почему?
- А я всегда о нём думаю."
У кого что болит, как говорится.
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1k
LorienSB 44 минуты назад
Загнать этого активиста назад в Бурятию и запретить ему выезжать к людям, в цивилизацию. Задрали уже эти пришибленные "активисты".
Активист? Много энергии и свободного времени? Вали в Сибирь снег убирать.
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23
Vladimir Bulatov 46 минут назад
А не пошёл он на букву йух
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12k
Трив 47 минут назад
Мать даёт жизнь и её грудь вскармливает дитя и не может быть объектом ненависти или стыда. Родина-мать вскормила не одно поколение. А потом пришло это бородатое чмо и заявило, что у статуи сосков не должно быть видно. Только это его парит, а то, что это символ, он не понимает. Или у его матери сосков нет и кормила его ослица? Риторический вопрос.
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265
antoshka77 49 минут назад
вот кому делать нехер..
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10k
АСИСЯЙ 53 минуты назад
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2k
Леонид Час назад
Я вот только что узнал про соски у монумента, то есть человек пришёл смотреть не на монумент , не на смену караула, а на соски статуи ,как можно вообще увидеть признаки непристойности у памятника ? Я лично не понимаю. Придя на мамаев Курган мне и в голову не придёт разглядывать грудь у статуи, и я даже не представляю половую ориентацию( или как там кого статуи возбуждают) что бы в данном монументе найти признаки сексуальности /непристойности.
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71k
Иван Час назад
Он оскорбляет мои чувства родившегося в СССР! "Расстрелять, нах...уй!"
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144
Александр Панькин Час назад
То есть ослов дрюкать это нормально, а монументу нужно непристойные места накрыть? А кто он такой, чтобы указывать на непристойности?
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17k
_delphin_ Час назад
А не заднеприводный ли он, часом, пассивист? Родина-мать это именно мать, родившая великую страну и обезумевшая от фашистского беспредела и заострять внимание на её сосках - это уже к психиатру.
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903
FreelancerND Час назад
Все правильно, это не его родина-мать. Пусть свою найдет и в хиджаб оденет.
И желательно чтобы искал он ее без гражданства РФ и вида на жительство.
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610
3zo672nyb9t0 Час назад
Православные, мусульмане и другие нормальные люди не согласны с активистом.
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55k
Опиум для народа Час назад
-"Пообщавшись с духовенством как мусульманским, так и православным, я понял, что никого из них не устраивает внешний вид памятника."-
- вот и пошло оно нах"й, это духовенство. И ты иди, у"бок.
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1k
Татьяна Баженова Час назад
Дай волю таким цензорам, они и Венеру Милосскую в хиджаб оденут!
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