"Наша с вами мать так выглядеть не может": активист из Башкирии попросил закрыть "срамные места" памятника "Родина-мать"

Мусульманский активист из Башкирии Расул Ахияретдинов записал видеообращение на фоне памятника "Родина-мать" в Волгограде и попросил его реконструировать, поскольку тот выглядит нескромно. Своё обращение борец за исламские семейные ценности направил сразу Владимиру Путину, поскольку такие вопросы на региональном уровне не решают. Ахияретдинов заявил, что внешний вид "Родины-матери" не нравится ни жителям Волгограда, ни мусульманам с христианами.

"Пообщавшись с духовенством — как мусульманским, так и православным, я понял, что никого из них не устраивает внешний вид памятника. Ни один человек в Волгограде не доволен тем, что статуя матери выглядит именно так. Я понимаю, что на региональном уровне такие вопросы не решаются, поэтому обращаюсь к президенту России. Мы видим, Владимир Владимирович, какое внимание вы уделяете укреплению традиционных нравственных ценностей нашей страны, а также противодействию западу.



Я от лица жителей Волгограда и России заявляю, что мы недовольны тем, как выглядит Родина-мать. Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может. Мы просим вас реконструировать данный памятник. Из слов многих людей Волгограда они хотят сохранить этот памятник, но поменять этот вид, и закрыть ее срамные места", — заявил общественный деятель.