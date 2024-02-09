"Наша с вами мать так выглядеть не может": активист из Башкирии попросил закрыть "срамные места" памятника "Родина-мать"

По словам мужчины, внешний облик монумента не нравится ни православным, ни мусульманам.
Мусульманский активист из Башкирии Расул Ахияретдинов записал видеообращение на фоне памятника "Родина-мать" в Волгограде и попросил его реконструировать, поскольку тот выглядит нескромно. Своё обращение борец за
исламские семейные ценности направил сразу Владимиру Путину, поскольку такие вопросы на региональном уровне не решают. Ахияретдинов заявил, что внешний вид "Родины-матери" не нравится ни жителям Волгограда, ни мусульманам с христианами.
"Пообщавшись с духовенством — как мусульманским, так и православным, я понял, что никого из них не устраивает внешний вид памятника. Ни один человек в Волгограде не доволен тем, что статуя матери выглядит именно так. Я понимаю, что на региональном уровне такие вопросы не решаются, поэтому обращаюсь к президенту России. Мы видим, Владимир Владимирович, какое внимание вы уделяете укреплению традиционных нравственных ценностей нашей страны, а также противодействию западу.
Я от лица жителей Волгограда и России заявляю, что мы недовольны тем, как выглядит Родина-мать. Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может. Мы просим вас реконструировать данный памятник. Из слов многих людей Волгограда они хотят сохранить этот памятник, но поменять этот вид, и закрыть ее срамные места", — заявил общественный деятель.
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Вину за неподобающий вид монумента общественник возложил на Советский Союз. По его словам, СССР совершил много ошибок. И "Родина-мать" одна из них.
"Я был пару дней назад проездом в Волгоград. Общался с вашими священниками, простыми людьми. Никто не сказал мне, что его внешний вид статуи устраивает. Даже в магазинах мне сказали, что лучше бы она была более прикрытой. Для меня лично мать олицетворяет чистоту. А здесь люди ходят и смотрят на ее грудь. Я видел ролики, где люди даже всякие непристойности творят. Я, конечно, осуждаю их поступки — это наша гордость, наша история. Но с другой стороны, раз видно, так вот и результат", — пояснил свою позицию активист журналистам.
К слову, роликов с непристойностями, про которые упоминает Расул Ахияретдинов, ничтожное количество. Известен только один случай. И по странному совпадению как раз вчера полицейские задержали 23-летнюю самарчанку, которая летом 2023 года записала "забавное" видео с "щекотанием" сосков монументу на Мамаевом кургане.
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После общественного резонанса девушка сбежала из России, но недавно вернулась — с корабля на бал, так сказать. Против блогерши возбудили уголовное дело по ст. 244 УК РФ ("Осквернение мест захоронения"). Ей грозит до 5 лет лишения свободы.
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Что касается недовольства Расула Ахияретдинова, то его тоже волнуют неприкрытые соски монумента. Он даже умудрился связать образ "Родины-матери" с голой вечеринкой Ивлеевой.
"Мы же видим все эти голые вечеринки Ивлеевой. Гомосексуальные моменты и падение нравственности. А тут приезжаем в Волгоград и обнаруживаем идентичный подтекст. Да, посыл этот придуман в советском мире. Но сейчас мы вступаем в новую эру развития семьи и общества. Стоит показательно сейчас взять и сказать, что Советский Союз сделал ошибку. Тогда же боролись с религией, с неравенством мужчин и женщин. Добивались равенства идей и мыслей." — говорит общественник.
Напоследок башкирский активист предложил сделать памятник поскромнее — "надеть" на него платок, который закрывал бы плечи и грудь.
"Женщина есть женщина. У многих есть формы, и с этим ничего не сделаешь. Это природа, и это прекрасно. Но не нужно откровенности такой излишней. Стоит одеть памятник слегка поскромнее. Возможно, надеть платочек на плечи или руки. Всё-таки платок является символом чести женщины. Мне в комментариях пишут, что я требую хиджаб надеть, но нет. Этого я не хочу. Так же, как и не планирую писать никуда заявление. Если президент обратит внимание на мое сообщение, то хорошо. Нет — значит нет." — заявил Ахияретдинов.
Добавим, что ни административные, ни правоохранительные органы Волгограда пока не отреагировали на предложение мужчины.
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Если ко всем прислушиваться, то вообще ничего делать и создавать нельзя. Всегда найдётся кто-то, кому это будет не по душе.
По большому счёту, он не виноват что он такой. Виноваты чиновники министерств образования и культуры.
как в том анекдоте: "У вас такие картинки, доктор...Вы такой извращенец!!"
Ну или "- Рядовой Иванов, о чём вы думаете глядя на этот кирпич?
- О сексе.
- Но почему?
- А я всегда о нём думаю."
У кого что болит, как говорится.
Активист? Много энергии и свободного времени? Вали в Сибирь снег убирать.
И желательно чтобы искал он ее без гражданства РФ и вида на жительство.
- вот и пошло оно нах"й, это духовенство. И ты иди, у"бок.