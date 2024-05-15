«Стояла задача провести мероприятие, освоить бюджет и отчитаться»: в Волгограде развалился арт-объект в сквере Александры Пахмутовой вскоре после его открытия

Это как дань уважения нашей землячке, которая приехала в родной город. Волгоград, к сожалению, не велик талантами. Пахмутова - это редчайшее исключение в нашей истории. Мне, конечно, понравилось ее сравнение, когда она говорит, что город стал лучше по сравнению с августом 1941 года. Хорошо, что за 80 лет Волгоград стал немного лучше.

Я думаю, что за банкетом собрались люди, которые любят ее творчество. Насчет стола есть вопросы. Непонятные нарезки, маленькие порции. Может, его накрыли из её предпочтений. Видно, что вино есть. Дай бог, чтобы не местного производителя, - прокомментировал застолье местный политик Михаил Серенко.