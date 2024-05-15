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«Стояла задача провести мероприятие, освоить бюджет и отчитаться»: в Волгограде развалился арт-объект в сквере Александры Пахмутовой вскоре после его открытия

«Стояла задача провести мероприятие, освоить бюджет и отчитаться»: в Волгограде развалился арт-объект в сквере Александры Пахмутовой вскоре после его открытия

Автор:
15 мая 2024 19:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Александра Пахмутова   Видео   Волгоград   арт-объект   памятник   пластинка   
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В полиции уверяют, что вандалы тут ни при чём.

29 апреля в Волгоград приехала легендарный советский и российский композитор Александра Пахмутова. Она уроженка этого города-героя, поэтому её встречали с военным оркестром и ансамблем. Позже был и концерт с участием Александры Николаевны. Правда местные говорили, что попасть на него было невозможно - билеты заранее распределили между чиновниками, местными депутатами, ветеранами и заслуженными жителями. Остальные смотрели представление по телевизору.

После него провели банкет, рядовых граждан на нём тоже не было. Композитора чествовал замгубернатора, директор музея искусств, Лариса Долина и оперная певица Динара Алиева. Все остальные посмотрели на банкет в соцсетях.

Это как дань уважения нашей землячке, которая приехала в родной город. Волгоград, к сожалению, не велик талантами. Пахмутова - это редчайшее исключение в нашей истории. Мне, конечно, понравилось ее сравнение, когда она говорит, что город стал лучше по сравнению с августом 1941 года. Хорошо, что за 80 лет Волгоград стал немного лучше.

Я думаю, что за банкетом собрались люди, которые любят ее творчество. Насчет стола есть вопросы. Непонятные нарезки, маленькие порции. Может, его накрыли из её предпочтений. Видно, что вино есть. Дай бог, чтобы не местного производителя, - прокомментировал застолье местный политик Михаил Серенко.

В честь Александры Николаевны в Волгограде открыли арт-объект:

Пахмутовой он очень понравился. Прошло чуть меньше двух недель и у него отвалилась пластинка.

Видео прислали еще в воскресенье, 12 мая. Думал, что сразу поправят объект, но сегодня его по-прежнему никто не починил. Такое чувство, что стояла задача провести мероприятие, освоить бюджет и отчитаться, а дальше кто это будет обслуживать — ответа на этот вопрос нет. Формально на бумаге он есть. Но где обслуживание в реальной жизни? Без разницы всем. Отвалилась пластинка - это ещё и небезопасно, - рассказал возмущённый общественник.

Была версия, что это постарались вандалы, но в МВД её опровергли:

В Волгограде полицейские провели проверку. Установлено, что факт вандализма места не имел. Отсоединение части конструкции произошло из-за погодных условий.

А в администрации Волгограда уже заявили, что «ведут работы по восстановлению скульптурной композиции».

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Метки: Александра Пахмутова   Видео   Волгоград   арт-объект   памятник   пластинка   
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2  комментария
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АнтонПолднев Полчаса назад
Позорники. Понятно, что строилось на один день - мероприятие провести. Но, если он вам не нужен, уберите вы его вообще.
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hhwost Час назад
дайте угадаю...
"госзаказ по тендеру"?
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