Ей грозит до 5 лет по статье «Реабилитация нацизма».
В прошлом году 23-летняя Алена Агафонова гуляла по Мамаеву кургану в Волгограде и снимала видео. Чтобы набрать просмотров, она решила «хайпануть»: сделала вид, что щекочет грудь статуи.
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Она разместила ролик в соцсетях, затем удалила. Но весной этого года его вновь стали крутить в интернете и дамой заинтересовались правоохранители.
9 февраля её арестовали и отправили в СИЗО до начала марта.
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Позже содержание под стражей продлили до 2 апреля. Как заявили в суде:
При возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемой была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Из представленных материалов следует, что Агафонова зарегистрирована в Самаре, однако по адресу регистрации проживает редко, по большей части находится за пределами Российской Федерации и в Москве. Находясь в Самаре, девушка проживает у подруг, при этом не помнит их точного адреса. Несмотря на обязательство о явке, подозреваемая игнорировала требование следственных органов прибыть в Волгоград для производства следственных действий с ее участием, не сообщила следователю о месте своего нахождения, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск.
Во время задержания девушка пыталась скрыть следы преступления, сбросив настройки своего мобильного телефона до заводских.
Девушку обвиняют в преступлении по статье 354.1 («Реабилитация нацизма»). А это до 5 лет в колонии.
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Кто-то удивился суровости возможного наказания и предположил, что горе-блогера надо было отправлять не в камеру, а на уборку памятника. Годика на полтора, с тряпкой и ведром наперевес.
Но были и те, кто считал, что блогер получила своё заслуженно.
Дальнейшую судьбу дамы решит суд. Примет ли он во внимание её извинения и ограничится лишь штрафом, вместо реального срока, - об этом узнаем уже в апреле.
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Ничего Святого .
Жаль , нравы упали ниже некуда.
Тут ведь задача: противопоставить 5 лет за "щекотание" полутора годам за убийство. Тем более, что большинство здешних комментаторов и не понимают смыл предлога в выражении "до 5 лет"
Его статью изменили на менее тяжкую и освободили мужчину в зале суда.
Нужно ещё ввести уголовную статью, за то что засмеялся, или улыбнулся на фоне Вечного огня, или Братской могилы, или ещё какого подобного памятника!
А то распоясались, понимаешь!
Вела бы себя уважительно - никто бы и не тронул до суда.