Позже содержание под стражей продлили до 2 апреля. Как заявили в суде:

При возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемой была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Из представленных материалов следует, что Агафонова зарегистрирована в Самаре, однако по адресу регистрации проживает редко, по большей части находится за пределами Российской Федерации и в Москве. Находясь в Самаре, девушка проживает у подруг, при этом не помнит их точного адреса. Несмотря на обязательство о явке, подозреваемая игнорировала требование следственных органов прибыть в Волгоград для производства следственных действий с ее участием, не сообщила следователю о месте своего нахождения, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск.

Во время задержания девушка пыталась скрыть следы преступления, сбросив настройки своего мобильного телефона до заводских.