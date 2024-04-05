Девушку, «пощекотавшую грудь» скульптуре «Родина-мать», осудили на 10 месяцев исправительных работ

Люди посмотрели видео, возмутились и попросили разобраться с Агафоновой. По мнению большинства, такие шутки уже за гранью. После этого блогер собрала вещи и срочно улетела из России. А в феврале вернулась - её сразу же задержали и отправили в СИЗО.

Обвинение настаивало на статье 354.1 «Реабилитация нацизма». Девушке грозило до 5 лет колонии.