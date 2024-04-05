FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8609 постов • 1058 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Девушку, «пощекотавшую грудь» скульптуре «Родина-мать», осудили на 10 месяцев исправительных работ

Девушку, «пощекотавшую грудь» скульптуре «Родина-мать», осудили на 10 месяцев исправительных работ

Автор:
05 апреля 2024 15:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Родина-мать зовет   Ростов-на-дону   Суд   блогер   монумент   памятник   
990
3
4

И запретили ей в течение двух лет вести соцсети.

В июле прошлого года 23-летняя Алена Агафонова выложила в соцсетях ролик, снятый у Мамаева кургана. В нём она решила пошутить и «пощекотала» пальцем грудь монумента «Родина мать зовёт».

Люди посмотрели видео, возмутились и попросили разобраться с Агафоновой. По мнению большинства, такие шутки уже за гранью. После этого блогер собрала вещи и срочно улетела из России. А в феврале вернулась - её сразу же задержали и отправили в СИЗО.

Обвинение настаивало на статье 354.1 «Реабилитация нацизма». Девушке грозило до 5 лет колонии.

Но до этого не дошло.

Сегодня волгоградский суд приговорил Агафонову к 10 месяцам исправительных работ и удержанием 10% дохода в пользу государства. И на 2 года запретили выкладывать что-то в соцсети.

Запрет вести блоги расстроил девушку больше всего.

Моя доверительница в первый же день осознала свой поступок. Этот урок она усвоила на всю жизнь. Прошу снизить ей наказание до минимально возможного и, учитывая реалии современности, прошу не применять дополнительного наказания в виде запрета на ведение блога, - заявил ей адвокат.

По словам осуждённой, соцсети - важная часть её жизни и с их помощью она зарабатывает. Но на ближайшие 10 месяцев о заработке может не беспокоиться - будет трудоустроена.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Родина-мать зовет   Ростов-на-дону   Суд   блогер   монумент   памятник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Пуриц Жорж Час назад
Хорошая новость
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
perekrestok 49 секунд назад
Надо чтобы в ее аккаунт была добавлена надпись что она осуждена по такой то статье за реабилитацию нацизма. Чтобы все кто на нее подписан сделал выводы. Ну и после отсидки чтобы на всех ее аккаунтах была надпись что отмотала рок по такой то статье и за что. А то будет еще одна Блиновская бабло зашибать такими видосами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Antique computer Полчаса назад
Люди, которые в этом не видят реабилитации нацизма - тупые идиоты.

Мало дали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
ПаганецЪ 49 минут назад
Маразм кривосудия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Отвратительный Мужик 51 минуту назад
Для начала не плохо. Другим наука.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2752 поста (2707 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

293038



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Однажды в офисе
Однажды в офисе
«Этой девочке надо лечить голову»: несовершеннолетняя жительница Первоуральска устроила «группен секс» с тремя подростками
«Этой девочке надо лечить голову»: несовершеннолетняя жительница Первоуральска...
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
&nbsp;Картинки со&nbsp;смыслом&nbsp;
 Картинки со смыслом 
Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео)
Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#факты#в мире#Автовсячина#ДТП#авто аварии#Еда#задержание#позитив
#автомобили#Юмор#интересное#интересно#Прикол#забавно#собака#истории#Китай#продукты
#автомир#история#животные#люди#аварии#милота#полиция#подборка#подростки#СССР
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Врангелю В Ростове-на-Дону демонтировали памятник барону Врангелю На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину, возбудили три уголовных дела На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину, возбудили три... "Наша с вами мать так выглядеть не может": активист из Башкирии попросил закрыть "срамные места" памятника "Родина-мать" "Наша с вами мать так выглядеть не может": активист из Башкирии попросил закрыть "срамные места"... «Зачем ему ставить памятники?»: депутат призвала снести монумент в честь главного противника советской власти «Зачем ему ставить памятники?»: депутат призвала снести монумент в честь главного противника... Ростовчанка устроила скандал на открытии памятника сатирику Жванецкому Ростовчанка устроила скандал на открытии памятника сатирику Жванецкому

На что жалуетесь?

Вернуться