Девушку, «пощекотавшую грудь» скульптуре «Родина-мать», осудили на 10 месяцев исправительных работ

И запретили ей в течение двух лет вести соцсети.
В июле прошлого года 23-летняя Алена Агафонова выложила в соцсетях ролик, снятый у Мамаева кургана. В нём она решила пошутить и «пощекотала» пальцем грудь монумента «Родина мать зовёт».
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Люди посмотрели видео, возмутились и попросили разобраться с Агафоновой. По мнению большинства, такие шутки уже за гранью. После этого блогер собрала вещи и срочно улетела из России. А в феврале вернулась - её сразу же задержали и отправили в СИЗО.
Обвинение настаивало на статье 354.1 «Реабилитация нацизма». Девушке грозило до 5 лет колонии.
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Но до этого не дошло.
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Сегодня волгоградский суд приговорил Агафонову к 10 месяцам исправительных работ и удержанием 10% дохода в пользу государства. И на 2 года запретили выкладывать что-то в соцсети.
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Запрет вести блоги расстроил девушку больше всего.
Моя доверительница в первый же день осознала свой поступок. Этот урок она усвоила на всю жизнь. Прошу снизить ей наказание до минимально возможного и, учитывая реалии современности, прошу не применять дополнительного наказания в виде запрета на ведение блога, - заявил ей адвокат.
По словам осуждённой, соцсети - важная часть её жизни и с их помощью она зарабатывает. Но на ближайшие 10 месяцев о заработке может не беспокоиться - будет трудоустроена.
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Мало дали.