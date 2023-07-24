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Блогерша «потрогала» грудь статуи Родина-мать. На неё завели дело

Блогерша «потрогала» грудь статуи Родина-мать. На неё завели дело

Автор:
24 июля 2023 08:28
Метки: Видео   Родина мать   блогер   люди   потрогала грудь   статуя   
1494
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Горожане назвали пошлостью и кощунством видео, которое выложила девушка.

В Волгограде блогерша из Самары «пощекотала» грудь монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Свою неоднозначную прогулку по главной высоте России девушка сняла на видео и выложила в запрещенной соцсети. Горожане уже окрестили поступок гостьи областной столицы неуважением к святыне.

"Я ни в коем случае не хотела надругаться над "Родиной-матерью" и бойцами ВОВ. Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали Родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за сториз, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего", — сказала девушка.


В интернете её тут же раскритиковали, а в реальной жизни завели уголовное дело — за осквернение мест захоронения.

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Метки: Видео   Родина мать   блогер   люди   потрогала грудь   статуя   
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3k
Alex Час назад
Очередная ТП
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8
Lenyar 5 минут назад
Господи! Она ведь еще и размножается !! голову использует по прямому назначению- она в нее ест!!
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32k
Slonyash 14 минут назад
Мля вот как люди без мозга до такого возраста доживают?
Ей в детстве не объяснили, что этот памятник стоит на месте, столькими жизнями оплаченный!
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Николай 16 минут назад
А нахрена вот это надо? Я определенно не самый правильный человек и какую тока хрень не творил, но замысел понять ума не хватает...
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
тупая шл*ха...инстасамка верней
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114
ДедМаздай 36 минут назад
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5k
Losterdin 41 минуту назад
очередной говноблогер
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42k
Франц Лефорт Час назад
Диагоз-блогер! Симптомы: не думая сделать, облажаться, получить звездюлей, подумать, извиниться!
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