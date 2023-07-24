Блогерша «потрогала» грудь статуи Родина-мать. На неё завели дело

"Я ни в коем случае не хотела надругаться над "Родиной-матерью" и бойцами ВОВ. Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали Родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за сториз, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего", — сказала девушка.