Блогерша «потрогала» грудь статуи Родина-мать. На неё завели дело

Горожане назвали пошлостью и кощунством видео, которое выложила девушка.
В Волгограде блогерша из Самары «пощекотала» грудь монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Свою неоднозначную прогулку по главной высоте России девушка сняла на видео и выложила в запрещенной соцсети. Горожане уже окрестили поступок гостьи областной столицы неуважением к святыне.
"Я ни в коем случае не хотела надругаться над "Родиной-матерью" и бойцами ВОВ. Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали Родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за сториз, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего", — сказала девушка.
В интернете её тут же раскритиковали, а в реальной жизни завели уголовное дело — за осквернение мест захоронения.
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Ей в детстве не объяснили, что этот памятник стоит на месте, столькими жизнями оплаченный!