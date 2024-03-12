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В Волгограде преподавателя уволили за фотографии с "неприличными" кактусами

В Волгограде преподавателя уволили за фотографии с "неприличными" кактусами

Автор:
12 марта 2024 01:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Волгоград   кактусы   нравственность   увольнение   феминистки   чат   
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Борьба за нравственность вышла на новые рубежи. В сети пишут, что в Волгограде уволили преподавателя, который опубликовал в общем чате фотографии кактусов, сказав, что цветки предназначались к 8 марта. Феминистки посчитали кадр неприличным. Мужчину вынудили написать заявление по собственному.

На Change.org появилась петиция с требованим восстановить на работе преподавателя и доцента кафедры ТМС ВолгГТУ Алексея Жданова, который был уволен за то, что прислал фото кактуса в чат с девушками 9 марта. Как сказано в петиции, после этого его исключили из чатов и уволили.

Ну, по крайней мере, он сам так говорит:

Алексей Жданов увлекается выращиванием кактусов, у него целая коллекция различных видов. Зацвели кактусы именно 9 марта, не успели к 8.


Этой новостью он поделился в чате и прикрепил фото одного из кактусов.

После размещения Алексей Жданов был исключён из всех чатов, а его пригласили на "беседу"..., - пишет паблик.

На данный момент петиция набрала 33 голоса из 50.

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Метки: Волгоград   кактусы   нравственность   увольнение   феминистки   чат   
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11  комментариев
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5k
Divergent?!? 2 часа назад
А разве маразм когда-то имел границы?
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5k
The Dude 9 секунд назад
Значит уволили не ту идиотку, что проецировала в эфир свои мысли по совмещению кактуса со своей вагиной, а чувака с классным хобби.
Маразм крепчает.
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1k
Александр Сергеев 12 минут назад
По-моему,первым делом нужно проверить,а ещё лучше и гнать ко всем чертям,тех,кто вообще эту проверку инициировал!
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7k
Владимир 20 минут назад
Где и что не приличное объясните пожалуйста, может не те фото?
Я реально не могу понять.
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6k
Александр Час назад
Ну уволили не за форму кактусов.. А за болезненное восприятие к ним... Я бы тоже не хотел, чтобы подобный чел учил чему-либо мою дочь.. У человека проблемы, давайте это признаем....
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164
Без Паники Александр 20 минут назад
Думаете, сам по себе факт, что мужик (кандидат технических наук и доцент) занимается разведением цветов, говорит о том, что у него проблемы?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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