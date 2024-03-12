В Волгограде преподавателя уволили за фотографии с "неприличными" кактусами

На Change.org появилась петиция с требованим восстановить на работе преподавателя и доцента кафедры ТМС ВолгГТУ Алексея Жданова, который был уволен за то, что прислал фото кактуса в чат с девушками 9 марта. Как сказано в петиции, после этого его исключили из чатов и уволили.

Ну, по крайней мере, он сам так говорит: