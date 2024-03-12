В Волгограде преподавателя уволили за фотографии с "неприличными" кактусами

Борьба за нравственность вышла на новые рубежи. В сети пишут, что в Волгограде уволили преподавателя, который опубликовал в общем чате фотографии кактусов, сказав, что цветки предназначались к 8 марта. Феминистки посчитали кадр неприличным. Мужчину вынудили написать заявление по собственному.
На Change.org появилась петиция с требованим восстановить на работе преподавателя и доцента кафедры ТМС ВолгГТУ Алексея Жданова, который был уволен за то, что прислал фото кактуса в чат с девушками 9 марта. Как сказано в петиции, после этого его исключили из чатов и уволили.
Ну, по крайней мере, он сам так говорит:
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Алексей Жданов увлекается выращиванием кактусов, у него целая коллекция различных видов. Зацвели кактусы именно 9 марта, не успели к 8.
Этой новостью он поделился в чате и прикрепил фото одного из кактусов.
После размещения Алексей Жданов был исключён из всех чатов, а его пригласили на "беседу"..., - пишет паблик.
На данный момент петиция набрала 33 голоса из 50.
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Маразм крепчает.
Я реально не могу понять.
-это как? к чему восприятие? да еще болезненное
Пока сам психику дочурке не поломал