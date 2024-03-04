«Akosh + Sasha»: во Владивостоке силовики задержали мигранта, разрисовавшего памятник исторического значения

Гражданин Узбекистана решил оставить послание возлюбленной. Взял баллончик с аэрозольной краской, отправился к памятнику «Батарея Поспеловская» во Владивостоке и начирикал там надпись «Akosh + Sasha».

Архитектурный ансамбль «Батарея Поспеловская» входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости 1899-1903 гг.

Видимо, Ромео не подумал, что монумент построили ещё в 19 веке и он носит историческое значение. И надпись, и вандала, оперативно засняли очевидцы: