«Akosh + Sasha»: во Владивостоке силовики задержали мигранта, разрисовавшего памятник исторического значения

Хотел признаться в любви, а влетел в серьёзные неприятности.
Гражданин Узбекистана решил оставить послание возлюбленной. Взял баллончик с аэрозольной краской, отправился к памятнику «Батарея Поспеловская» во Владивостоке и начирикал там надпись «Akosh + Sasha».
Архитектурный ансамбль «Батарея Поспеловская» входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости 1899-1903 гг.
Видимо, Ромео не подумал, что монумент построили ещё в 19 веке и он носит историческое значение. И надпись, и вандала, оперативно засняли очевидцы:
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И вскоре к влюблённому Акошу пришли в гости полицейские.
Его задержали и доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 243.4 УК РФ «Повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества».
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А это грозит штрафом до трёх миллионов рублей, принудительными работами или отсидкой.
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скорее всего Саша и вправду не девушка))))
Только не понятно на каком языке ? На латыни видно