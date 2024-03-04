FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8395 постов • 1050 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Akosh + Sasha»: во Владивостоке силовики задержали мигранта, разрисовавшего памятник исторического значения

«Akosh + Sasha»: во Владивостоке силовики задержали мигранта, разрисовавшего памятник исторического значения

Автор:
04 марта 2024 14:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Владивосток   баллончик   вандал   краска   надпись   памятник   
1447
3
2

Хотел признаться в любви, а влетел в серьёзные неприятности.

Гражданин Узбекистана решил оставить послание возлюбленной. Взял баллончик с аэрозольной краской, отправился к памятнику «Батарея Поспеловская» во Владивостоке и начирикал там надпись «Akosh + Sasha».

Архитектурный ансамбль «Батарея Поспеловская» входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости 1899-1903 гг.

Видимо, Ромео не подумал, что монумент построили ещё в 19 веке и он носит историческое значение. И надпись, и вандала, оперативно засняли очевидцы:

И вскоре к влюблённому Акошу пришли в гости полицейские.

Его задержали и доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 243.4 УК РФ «Повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества».

А это грозит штрафом до трёх миллионов рублей, принудительными работами или отсидкой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Владивосток   баллончик   вандал   краска   надпись   памятник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Как эти папуасы заепали. Пусть на могиле великого монгола Тамерлана рисует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
12k
Трив 17 минут назад
Так он не понимает, что такое памятник с историческим значением. У них нет ни одного.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Карандаш 37 минут назад
Я понимаю дикого чёрта, он смешнее чем под хвостом ишака ничего не видел, но почему эти грёбаные очевидцы снимавшие и обсуждавшие его действия не вышли и не "нашинковали" чурбана, как морковку к плову?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Элек Мек 53 минуты назад
Первобытные люди тоже на стенах рисовали,это у них одна из ступеней развития.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Мариус Час назад


скорее всего Саша и вправду не девушка))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Robin Hood Час назад
Этому Akosh-у на его тупом ипале надо нарисовать глубоким шрифтом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Евгений Д Час назад
Черножопый писать научился ??
Только не понятно на каком языке ? На латыни видно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Lexx 2 часа назад
Не отмывать, а языком слизывать, тщательно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283914



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Наш мир – прекрасный и разнообразный, и вот 45 тому подтверждений
Наш мир – прекрасный и разнообразный, и вот 45 тому подтверждений
Французские СМИ выяснили, кто виноват в психозе клопов
Французские СМИ выяснили, кто виноват в психозе клопов
Набирающие популярность в сообществах
В России построено новое мощное производство оперативной памяти, SSD и материнских плат
В России построено новое мощное производство оперативной памяти, SSD и материнских плат
Почему год называется ВИСОКОСНЫМ?
Почему год называется ВИСОКОСНЫМ?
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#люди#автомобили#Юмор#ДТП#позитив#Индия#сарказм#собака
#животные#история#факты#забавно#машина#интересно#авто аварии#кино#удивительно#интересное
#в мире#СССР#кот#автомир#аварии#новости#Россия#Китай#снег#лошадь
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Первая группа российских туристов отправилась на горнолыжный курорт Северной Кореи Первая группа российских туристов отправилась на горнолыжный курорт Северной Кореи Мэр Новокузнецка захотел установить в городе памятник Сталину Мэр Новокузнецка захотел установить в городе памятник Сталину «В Магадан снег убирать отправят?»: во Владивостоке возмутились «развратным» танцем на детском празднике «В Магадан снег убирать отправят?»: во Владивостоке возмутились «развратным» танцем на детском... "Наша с вами мать так выглядеть не может": активист из Башкирии попросил закрыть "срамные места" памятника "Родина-мать" "Наша с вами мать так выглядеть не может": активист из Башкирии попросил закрыть "срамные места"... Ростовчанка устроила скандал на открытии памятника сатирику Жванецкому Ростовчанка устроила скандал на открытии памятника сатирику Жванецкому

На что жалуетесь?

Вернуться